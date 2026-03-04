Legea care transpune referendumul pe buget din București a trecut tacit de Senat. Drulă, apel la PSD și PNL să voteze proiectul

Fostul președinte USR Cătălin Drulă anunță că legea care transpune referendumul din București privind alocările bugetare a trecut tacit de Senat și cere aleșilor PSD și PNL să voteze de urgență proiectul, o dată ajuns la Camera Deputaților.

Senatorii nu s-au pronunțat asupra legii, iar astfel termenul constituțional de 60 de zile a expirat, legea trecând tacit de Senat.

„Colegii mei din Senat s-au luptat ca această lege să fie depusă în dezbatere. Nicio comisie nu a luat-o în discuţie. S-au luptat pentru a fi pusă pe ordinea de zi a plenului. Din păcate, atât PNL, cât şi PSD, nu au dorit o dezbatere pe lege la Senat”, a declarat Cătălin Drulă.

Proiectul prevede ca impozitul pe venit colectat în Bucureşti să revină unui singur buget municipal, eliminând astfel fragmentarea actuală a finanţelor capitalei între primăria generală şi cele şase primării de sector.

„Această lege transpune exact voinţa bucureştenilor, ca banii bucureştenilor, impozitul pe venit, să revină unui singur buget, global. (...) Fac un apel la PSD şi PNL să pună în dezbatere de urgenţă legea şi să o votăm, astfel încât această problemă mare a Bucureştiului să fie rezolvată odată pentru totdeauna şi să nu mai avem o târguială pe banii bucureştenilor”, mai transmite Drulă.

Drulă a reamintit că, până în 2001, Bucureştiul a funcţionat cu un singur buget municipal: „Făcând un singur buget municipal - nu e o noutate. A fost aşa până în 2001, când exista un singur buget al oraşului. Prima dată se aprobau sistemele mari, apoi mergeau banii la sectoare. Acesta nu e un stat modern, în care regulile se aplică în fiecare an în funcţie de cine e la conducere."

Citește și: Noi negocieri în Coaliție privind bugetul din 2026: PSD tot nu primește sumele cerute pentru ajutoarele financiare. Ce au decis liderii

Editor : A.G.