„Legea femicidului” a fost adoptată de Parlament: pedepse cu ani multi de închisoare sau chiar detenție pe viață

Andreea Ghiorghe
protest siguranta femeilor femicid
Protest pentru siguranța femeilor organizat la Cluj, pe 7 iunie 2025. Inquam Photos / Gabriel Neacsu
Din articol
Cel mai susținut proiect de lege Ce este femicidul 12 luni, 59 de femei ucise

Camera Deputaților a adoptat, în calitate de cameră decizională, proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului. România va avea, astfel, pentru prima dată în legislația națională definit femicidul, iar fapta va putea fi pedepsită cu închisoare de la 15 la 25 de ani sau chiar pe viață. 

Legea a fost adoptată cu 284 de voturi „pentru”, un vot contra și două abțineri.

Cel mai susținut proiect de lege

Depusă pe 29 octombrie 2025, legea s-a bucurat de o susținere fără precedent în Parlament, deși au existat și critici pe motiv că ar reprezenta o suprareglementare, fiind semnată de peste 270 de parlamentari de la toate partidele. Proiectul transpune și definește juridic femicidul pentru prima dată în legislația națională, ca formă de violență bazată pe gen. Fapta va putea fi pedepsită ca omorul calificat, fiind vorba de pedepse cu închisoarea de la 15 la 25 de ani sau chiar pe viață.

„Din cele 33 de infracţiuni de omor comis asupra unui membru de familie înregistrate de IGPR în cele 8 luni ale anului 2025 (până la depunerea proiectului de lege n.red), 69% au fost femicide comise de un membru al familiei (23 de femei/fete ucise)¹. În medie, aproximativ 3 cazuri de femei/fete ucise pe lună de un membru de familie”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Ce este femicidul

Potrivit proiectului, „femicidul este uciderea cu intenţie a unei femei, precum şi moartea unei femei survenită ca urmare a loviturilor sau vătămărilor cauzatoare de moarte, ori a altor infracţiuni săvârşite cu violenţă, indiferent dacă faptele sunt comise de un membru al familiei sau de o terţă parte”.

De asemenea, legea vorbește despre protecţie pentru orfanii femicidului, recunoscuţi ca victime directe, cu măsuri de ocrotire imediată, şi stabileşte pedepse agravante atunci când violenţa are loc în prezenţa minorilor. Actul normativ mai stipulează că, în cazurile de violenţă de gen, acţiunea penală va putea fi declanşată din oficiu, fără a fi necesară o plângere prealabilă.

În timpul dezbaterilor din plenul de miercuri al Camerei Deputaților, deputata neafiliată Raisa Enachi a criticat proiectul pe motiv că ar fi vorba despre o suprareglementare. „Există deja reglementare în Codul Penal. Introducerea unor noi clauze agravante duce la confuzie juridică”, a transmis aceasta de la tribună. De altfel, este singura care a votat împotriva proiectului.

În replică, Alina Gorghiu, inițiatoare, i-a transmis: „Este foarte simplu să desființezi un proiect când nu ai lucrat la el și să arunci cu noroi de pe margine”.

De altfel, și în timpul dezbaterilor de la Senat aleșii Opoziției au vorbit despre „o suprareglementare”,

 „AUR va vota pentru acest proiect legislativ, pentru că suntem un partid creştin, pentru că preţuim familia, pentru că nu ne dorim violenţă domestică, însă vreau să vă spun că avem de a face cu o suprareglementare. Omorul calificat există în legislaţia românească, iar o crimă rămâne tot o crimă, indiferent că este vorba de o femeie, de un bărbat sau de un copil”, a spus senatoarea AUR Cristina Dumitrescu. 

12 luni, 59 de femei ucise

Anul trecut, în țara noastră au avut loc 59 de cazuri de femicid. Asta înseamnă că, lunar, câte cinci femei au fost ucise. Sau că, în medie, o femeie este ucisă o dată la șase zile.

Proiectul merge acum la președintele României pentru promulgare.

dacian ciolos la parlament
1
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
botgros
2
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul...
oameni cu o umbrela pe strada in bucurești
3
ANM anunță schimbări bruște de temperatură și ploi în următoarele două săptămâni...
Aur
4
Pentru prima dată, după aproape 25 de ani, Rusia își vinde aurul pentru a acoperi...
Vila din Dubai a influencerului Sam Gowland. Foto Instagram
5
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos. Vile scoase la vânzare cu 25% mai...
Mircea Lucescu și-a pus demisia pe masă, înainte de Turcia - România
Digi Sport
Mircea Lucescu și-a pus demisia pe masă, înainte de Turcia - România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sigla pnl
PNL le răspunde social-democraților: Criza carburanților nu e subiect de campanie. Pozițiile PSD servesc altor scopuri
sigla psd
PSD cere Guvernului să reducă și accizele ca măsură privind combaterea scumpirii carburanților
Ilie Bolojan.
Bolojan afirmă că „rămâne de văzut” dacă actuala coaliţie se va menţine după Paşte: „PSD a escaladat o zonă de conflict”
ilie bolojan
Cum răspunde Ilie Bolojan acuzațiilor că ar fi „USR-ist”
Tanczos Barna, ministrul Finanțelor.
Tanczos Barna, despre retragerea UDMR de la guvernare: „Când spunem că ieșim, a doua zi am ieșit”
Recomandările redacţiei
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nouă versiune a OUG pentru reducerea prețului combustibililor...
steag iran - dărâmături - 4 martie 2026
Cererile Iranului la eventuale negocieri: Închiderea bazelor SUA din...
image_1774429645516
O dronă provenită din spațiul aerian al Rusiei a lovit coșul de fum...
protest damen BNS santier mangalia
Șantierul Naval Mangalia va intra în faliment, anunță BNS, după ce...
Ultimele știri
Distribuitorii de carburanți avertizează Guvernul: plafonarea adaosului la 50% poate bloca piața și nu scade prețurile la pompă
Ungaria anunță că va bloca livrările de gaz în Ucraina. Viktor Orban: „Vom stoca gazul care rămâne la noi”
Probleme la Cetatea Poenari din Argeș, la un an după restaurare: ce reclamă Asociația Montană Vidraru
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată fiica cea mică a Monicăi Bellucci. La doar 16 ani, Leonie Cassel a apărut pe coperta Vogue Italia
Cancan
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Fanatik.ro
Cum a ajuns stadionul de fotbal din Bolintin-Deal să aibă un gazon mai scump decât cel de pe Arena Națională...
editiadedimineata.ro
Bulgaria activează sistemul UE de combatere a dezinformării, înaintea alegerilor parlamentare
Fanatik.ro
Managerul Spitalului de Psihiatrie Bălăceanca, contracte către un avocat cu sediul la fosta sa locuință. ANI...
Adevărul
Războiul și inflația ar trebui să fie „prietenii” aurului. De ce a scăzut cotația metalului prețios
Playtech
Câtă apă trebuie să ai într-un rucsac de urgență pentru 72 de ore. Cantitatea recomandată pentru fiecare...
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Traian Băsescu a fost convins și a dat banii: ”El l-a păcălit pe șacalul ăsta de Băsescu! Genial”
Pro FM
Boala Lyme i-a schimbat complet viața. Adda a rămas cu sechele: „Am complicații pe coloană, mușchi, dureri”
Film Now
„The Office” l-a transformat în superstar. Steve Carell spune că un actor cunoscut l-a sfătuit să stea...
Adevarul
Culisele eliminării infanteriei ruse cu ajutorul dronelor. Prețul uciderii unui singur soldat rus
Newsweek
Cum poți pierde ajutorul la pensie de Paște chiar dacă ai pensia sub 3.000 lei? Detaliul ignorat de pensionari
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Maria este mai tânără decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bacteria din intestinul uman capabilă să îmbunătăţească forţa musculară. Descoperirea care poate schimba...
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
El a cucerit-o cu un ceai, ea cu glume obraznice. Soția lui Tom Hardy face comentarii rare despre căsnicia lor
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”