„Legea femicidului” a fost adoptată de Parlament: pedepse cu ani multi de închisoare sau chiar detenție pe viață

Camera Deputaților a adoptat, în calitate de cameră decizională, proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea femicidului. România va avea, astfel, pentru prima dată în legislația națională definit femicidul, iar fapta va putea fi pedepsită cu închisoare de la 15 la 25 de ani sau chiar pe viață.

Legea a fost adoptată cu 284 de voturi „pentru”, un vot contra și două abțineri.

Cel mai susținut proiect de lege

Depusă pe 29 octombrie 2025, legea s-a bucurat de o susținere fără precedent în Parlament, deși au existat și critici pe motiv că ar reprezenta o suprareglementare, fiind semnată de peste 270 de parlamentari de la toate partidele. Proiectul transpune și definește juridic femicidul pentru prima dată în legislația națională, ca formă de violență bazată pe gen. Fapta va putea fi pedepsită ca omorul calificat, fiind vorba de pedepse cu închisoarea de la 15 la 25 de ani sau chiar pe viață.

„Din cele 33 de infracţiuni de omor comis asupra unui membru de familie înregistrate de IGPR în cele 8 luni ale anului 2025 (până la depunerea proiectului de lege n.red), 69% au fost femicide comise de un membru al familiei (23 de femei/fete ucise)¹. În medie, aproximativ 3 cazuri de femei/fete ucise pe lună de un membru de familie”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Ce este femicidul

Potrivit proiectului, „femicidul este uciderea cu intenţie a unei femei, precum şi moartea unei femei survenită ca urmare a loviturilor sau vătămărilor cauzatoare de moarte, ori a altor infracţiuni săvârşite cu violenţă, indiferent dacă faptele sunt comise de un membru al familiei sau de o terţă parte”.

De asemenea, legea vorbește despre protecţie pentru orfanii femicidului, recunoscuţi ca victime directe, cu măsuri de ocrotire imediată, şi stabileşte pedepse agravante atunci când violenţa are loc în prezenţa minorilor. Actul normativ mai stipulează că, în cazurile de violenţă de gen, acţiunea penală va putea fi declanşată din oficiu, fără a fi necesară o plângere prealabilă.

În timpul dezbaterilor din plenul de miercuri al Camerei Deputaților, deputata neafiliată Raisa Enachi a criticat proiectul pe motiv că ar fi vorba despre o suprareglementare. „Există deja reglementare în Codul Penal. Introducerea unor noi clauze agravante duce la confuzie juridică”, a transmis aceasta de la tribună. De altfel, este singura care a votat împotriva proiectului.

În replică, Alina Gorghiu, inițiatoare, i-a transmis: „Este foarte simplu să desființezi un proiect când nu ai lucrat la el și să arunci cu noroi de pe margine”.

De altfel, și în timpul dezbaterilor de la Senat aleșii Opoziției au vorbit despre „o suprareglementare”,

„AUR va vota pentru acest proiect legislativ, pentru că suntem un partid creştin, pentru că preţuim familia, pentru că nu ne dorim violenţă domestică, însă vreau să vă spun că avem de a face cu o suprareglementare. Omorul calificat există în legislaţia românească, iar o crimă rămâne tot o crimă, indiferent că este vorba de o femeie, de un bărbat sau de un copil”, a spus senatoarea AUR Cristina Dumitrescu.

12 luni, 59 de femei ucise

Anul trecut, în țara noastră au avut loc 59 de cazuri de femicid. Asta înseamnă că, lunar, câte cinci femei au fost ucise. Sau că, în medie, o femeie este ucisă o dată la șase zile.

Proiectul merge acum la președintele României pentru promulgare.