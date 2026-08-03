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Video Legea integrității 2.0., votată de Camera Deputaților. PSD și AUR și-au susținut reciproc amendamentele. Reacțiile liderilor politici

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Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock
Foto: Shutterstock
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Din articol
AUR, după acuzațiile USR: Deveniți apărători ai CCR când e în interesul vostru USR acuză PSD că a făcut troc cu AUR Plenul Camerei Deputaților a votat legea cu amendamentele PSD și AUR Dezbaterile din Comia Juridică a Camerei Deputaților Propunerea AUR, trecută cu voturile PSD

Noua Lege a Integrității a trecut de votul plenului Camerei Deputaților, în calitate de primă cameră sesizată. Social-democrații au depus din nou, la dezbaterile din Comisia Juridică, un amendament care l-ar lăsa pe Dominic Fritz fără mandatul de primar, iar propunerea a trecut cu voturile AUR, chiar dacă USR s-a opus, iar PNL s-a abținut de la vot. Legea merge acum la Senat.

AUR, după acuzațiile USR: Deveniți apărători ai CCR când e în interesul vostru

ACTUALIZARE 20.18 „Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a votat în favoarea proiectului pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii, considerând că, deşi legea nu este una perfectă, reprezintă un pas important în creşterea transparenţei şi a responsabilităţii celor care ocupă funcţii publice. Un element esenţial al proiectului îl reprezintă amendamentul depus de AUR şi adoptat de Comisia juridică a Camerei Deputaţilor, prin care obligaţia de depunere a declaraţiilor de avere şi de interese este extinsă şi asupra soţilor, soţiilor şi concubinilor Preşedintelui României, parlamentarilor, prim-ministrului, miniştrilor şi altor demnitari de rang înalt, în condiţiile prevăzute de lege”, a transmis, luni seară, AUR, într-un comunicat de presă.

Deputatul AUR Ramona Ioana Bruynseels acuză USR că a renunţat la propriul discurs despre integritate şi lupta împotriva corupţiei: „Ceea ce remarcăm de fiecare dată la voi este abilitatea de a vă transforma din acuzatori în cei mai înverşunaţi apărători şi judecători ai Curţii Constituţionale, dar numai atunci când este vorba despre interesul vostru”.

„Dacă venim cu proiecte de lege care îl afectează, într-un fel sau altul, pe Dominic Fritz, toate reglementările devin neconstituţionale. Dacă îndrăznim să venim cu reglementări care, într-un fel sau altul, îl ating pe preşedintele Nicuşor Dan, sunt neconstituţionale. Nici vorbă să vă mai amintiţi de promisiunile pe care le-aţi făcut odată. Ştiţi voi, cele despre aşteptările populaţiei, despre ceea ce aţi promis, despre corectitudine, despre «Fără penali în funcţii publice», despre «Jos corupţia!» şi aşa mai departe”, a mai declarat deputatul AUR.

USR acuză PSD că a făcut troc cu AUR

ACTUALIZARE 20.13 USR acuză, luni seară, PSD şi AUR că au făcut troc şi insistă să dea lege cu dedicaţie împotriva unui singur om, după ce au fost votate amendamentele celor două partide la Legea integrităţii.

„La comanda lui Sorin Grindeanu, PSD şi AUR insistă să confecţioneze pedepse retroactive, ca să-şi elimine adversarii din pix, chiar dacă asta înseamnă un vandalism democratic şi împingerea României către iliberalism. Preţul ambiţiei PSD de a-l îndepărta pe Dominic Fritz din funcţia de primar îl vor plăti toţi românii, atunci când România va pierde aproape 800 de milioane de euro, bani care ar putea fi folosiţi pentru spitale şi şcoli noi şi moderne”, a transmis USR, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, „colaborarea PSD-AUR a mers ca unsă, în Comisia juridică şi în plenul Camerei Deputaţilor, atunci când a fost vorba de o nouă încercare de a transforma noua lege a integrităţii, jalon cheie din PNRR, într-un instrument de răfuială personală”.

„USR a redepus proiectul privind legea ANI într-o formă corectă, 100% constituţională, tocmai pentru că refuzăm să amanetăm viitorul ţării pentru ambiţiile mărunte ale lui Sorin Grindeanu şi ale găştii lui de baroni. PSD şi AUR s-au încăpăţânat însă să reintroducă sancţiunile retroactive, cu încălcarea flagrantă a oricărui principiu democratic şi al Constituţiei”, au mai transmis reprezentanţii USR.

Acesta acuză că singura miză a PSD şi AUR este „o răfuială cu Dominic Fritz, primarul pe care nu au reuşit să-l învingă la vot”.

Știrea inițială

Plenul Camerei Deputaților a votat legea cu amendamentele PSD și AUR

Proiectul a trecut de plenul Camerei Deputaților cu 184 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă, 16 s-au abținut, 68 nu au votat, la ședință fiind prezenți, fizic și online, 270 de aleși. Forma adoptată conține cele două amendamente depuse de PSD și AUR și adoptate în timpul dezbaterilor de la Comisia Juridică.

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Dezbaterile din Comia Juridică a Camerei Deputaților

În timpul dezbaterilor din Comisia Juridică a Camerei, social-democrații au revenit cu propunerea inițială prin care demnitarii declarați în conflict de interese sau în incompatibilitate să își piardă mandatele. Practic, amendamentul care a stârnit scandal inițial și a dus la respingerea legii săptămâna trecută, însă într-o formă nouă.

„Persoanelor față de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese și pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, arată modificarea propusă de PSD.

Amendamentul a trecut cu ajutorul voturilor AUR, dar și de la alte partide, în timp ce PNL s-a abținut de la vot, iar USR a votat împotriva.

„PNL se abține de la aceste amendamente pentru că reformulările nu au nicio formă. Ce propune PSD urmărește un singur lucru: să intre în vigoare și pentru cei din urmă”, a declarat liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache.

Aleșii USR prezenți în sală au acuzat că proiectul este neconstituțional și că îl țintește special pe Dominic Fritz.

Propunerea AUR, trecută cu voturile PSD

Averile soților să fie declarate

Și AUR și-a impus un amendament, mai exact acela prin care averile soților să fie declarate și nu ținute la secret, așa cum a decis Curtea Constituțională în 2025.

„Până acum, declarațiile de avere ale demnitarilor includeau, de regulă, doar bunurile proprii și pe cele ale copiilor minori, fără o obligație independentă pentru partnerul de viață. Această lacună permitea transferul de bunuri sau interese către soț, soție sau partener, diminuând eficiența controlului public și creând premise pentru eludarea prevederilor legale. Extinderea obligației de declarare la aceste categorii, limitate strict la funcțiile de maximă vizibilitate și putere decizională, închide această portiță și consolidează regimul de integritate”, au transmis aleșii AUR, printr-un comunicat.

Propunerea partidului lui George Simion a trecut cu voturile PSD, în timp ce PNL s-a abținut și USR a votat împotriva.

Proiectul de lege merge acum la Senat, unde va fi dezbătut în comisii și apoi va ajunge la votul final.

Editor : A.G.

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