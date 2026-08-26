Legea Integrității, adoptată din nou de Parlament: Fritz ar rămâne tot fără mandat. Cum vor arăta declarațiile de avere ale aleșilor

Legea ANI a trecut din nou de votul final al Parlamentului, după ce a fost modificată pentru a ține cont de deciziile Curții Constituționale. USR nu a reușit să se impună pentru a elimina amendamentul care amenință mandatul lui Dominic Fritz, astfel că primarul Timișoarei ar putea rămâne fără funcție. Informațiile legate de averile politicienilor vor fi și mai puține decât prevedea varianta adoptată inițial.

Proiectul de lege a trecut de Senat, decizional, cu 106 voturi „pentru” și 19 „contra”, fiind nevoie de un nou vot în Parlament după ce judecătorii CCR au declarat că forma adoptată inițial de senatori și deputați era neconstituțională. Problematice ar fi fost prevederile legate de declarațiile de avere ale demnitarilor, care le-ar fi făcut publice parțial, însă nu și amendamentul care l-ar lăsa pe dominic Fritz fără mandatul de primar. (Vezi aici, pe larg, ce a decis CCR)

Astfel, aleșii au propus modificări în privința averilor, iar pe noua formă vor fi publicate și mai puține informații decât prevedea proiectul inițial. Va fi generată o „fișă publică privind interesele financiare”, care nu va oferi detalii despre bunurile deținute de un demnitar, iar valoarea acestora va fi cuprinsă în intervale. Spre exemplu, în cazul mașinilor, anul de fabricație sau modelul nu vor mai fi declarate, iar în cazul locuințelor și terenurilor nu vor mai fi publicate adresele, suprafețele sau valoarea.

Sursa: Captură proiect de lege

Amendamentul Fritz a rămas. Scandal USR-PSD

Amendamentul prin care aleșii declarați în conflict de interese sau incompatibili de către o instanță înaintea adoptării legii, cu trimitere directă la Dominic Fritz, a rămas neatins, ceea ce a iscat scandal între reprezentanții USR și PSD pe parcursul dezbaterilor.

„Fritz să candideze la Chișinău”

„Fritz a fost condamnat de instanțele din România. Fritz trebuie să plece acasă. Nu puteți să sacrificați interesul României doar pentru a-l sacrifica pe Fritz.

Dar știți ce? Urmează alegeri la Chișinău. Dați-i șansa să candideze la Chișinău”, a transmis liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, după votul final de la Senat.

„Sunteți demni de sintagma - ciuma roșie”

În replică, USR i-a atacat pe social-democrați spunând că partidul lor este „un vrednic continuator al stalinismului”.

„Așa a început instaurarea comunismului în România: prin legi care au eliminat adversarii politici. Sunteți demni de sintagma - ciuma roșie”, a declarat liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș.

Și liberalii au votat pentru adoptarea acestui proiect de lege, deși inițial au fost împotriva modificărilor care îl vizau pe Dominic Fritz.

„Astăzi nu am votat forma legii privind integritatea. Astăzi am votat o adaptare a legii în forma în care am adoptat-o la decizia CCR. Poziția PNL a fost cât se poate de evidentă pe parcursul dezbaterilor: credem că statul de drept înseamnă și să te supui regulilor constituționale”, a explicat Daniel Fenechiu.

Amendamentul anti-Fritz a ajuns la Bruxelles

Grupurile politice din care PNL și USR fac parte la nivel european, adică Partidul Popular European (PPE) și Renew Europe, i-au solicitat președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să nu aloce României cele 770 de milioane de euro din fondurile PNRR, din cauză că ar încălca statul de drept prin adoptarea amendamentului anti-Fritz și care prevede practic aplicarea retroactivă a legii.

Citește și:

Aleșii locali care ocupă funcții la stat nu vor mai fi incompatibili. Parlamentarii s-au grăbit să modifice legea

Editor : A.G.