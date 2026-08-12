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Legea privind tranzacțiile statului a trecut de Camera Deputaților. AUR: „Vom ataca la Curtea Constituțională”

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sedinta in camera deputatilor
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Ce tranzacții vor avea nevoie de aprobarea Guvernului Opoziția a anunțat că va sesiza Curtea Constituțională

Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege care completează Codul administrativ și stabilește reguli pentru negocierea, aprobarea și încheierea tranzacțiilor de către stat. Potrivit proiectului, tranzacțiile care privesc bunuri imobile din proprietatea privată a statului, precum și cele cu o valoare de peste 500.000 de lei, vor trebui aprobate prin hotărâre de Guvern. După vot, parlamentarii din opoziție au acuzat că noul mecanism ar permite statului să transfere bunuri fără licitație și au anunțat că vor sesiza Curtea Constituțională.

Proiectul a fost adoptat cu 198 de voturi „pentru” și 75 „împotrivă”, după ce Senatul îl adoptase la 30 iulie.

Propunerea legislativă completează Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu un nou articol care instituie, potrivit expunerii de motive, un „mecanism transparent și predictibil privind negocierea, aprobarea și încheierea tranzacțiilor de către stat, în concordanță cu principiile legalității, bunei administrări și protejării patrimoniului public și privat al statului”.

Ce tranzacții vor avea nevoie de aprobarea Guvernului

Potrivit proiectului, tranzacțiile încheiate de stat vor fi aprobate diferit, în funcție de obiectul și valoarea acestora.

Hotărârea Guvernului va fi necesară pentru:

  • tranzacțiile care au ca obiect drepturi și obligații asupra unor bunuri imobile proprietate privată a statului;
  • tranzacțiile cu o valoare mai mare de 500.000 de lei.

Pentru tranzacțiile cu o valoare mai mică sau egală cu 500.000 de lei, aprobarea va putea fi dată prin ordin al ministrului sau al conducătorului organului ori instituției administrației publice centrale competente, în funcție de obiectul sau scopul tranzacției.

Înainte de începerea negocierilor, oportunitatea și necesitatea unei tranzacții, instituțiile care vor îndeplini formalitățile în numele statului și mandatul acestora vor trebui aprobate de Guvern prin memorandum, la propunerea ministerului de resort, a autorității tutelare sau a organului de specialitate competent.

„Oportunitatea și necesitatea negocierii și încheierii unei tranzacții care îndeplinește condițiile, instituțiile publice care îndeplinesc formalitățile pentru negocierea și încheierea tranzacțiilor în numele statului, precum și mandatul acestora se aprobă, în prealabil, de către Guvern, prin memorandum”, prevede proiectul.

Tranzacțiile vor intra în vigoare la data intrării în vigoare a hotărârilor de Guvern prin care sunt aprobate.

Valoarea tranzacției va fi stabilită de inițiator în funcție de valoarea concesiilor, a renunțărilor la drepturi, a bunurilor imobile sau a drepturilor care urmează să fie transferate. În cazul bunurilor imobile, valoarea va fi cea de piață, stabilită de un evaluator contractat în condițiile legii, sau va fi determinată potrivit unor dispoziții speciale.

Costurile serviciilor de evaluare vor fi suportate din bugetul de stat, prin bugetul instituției competente.

Proiectul mai prevede că documentele de prezentare și motivare ale actelor administrative trebuie să conțină obligatoriu o justificare temeinică a încheierii tranzacției, cu respectarea interesului public național.

Opoziția a anunțat că va sesiza Curtea Constituțională

După adoptarea proiectului, parlamentari din opoziție au susținut că legea ar putea permite Guvernului să transfere bunuri ale statului fără organizarea unei licitații.

Deputatul AUR Valeriu Munteanu a anunțat că partidul va ataca legea la Curtea Constituțională și a invocat inclusiv litigiul privind achiziția vaccinurilor anti-COVID.

„Prin această lege, votată de această coaliție veche, nouă, ad-hoc, PSD, PNL și USR, a fost abilitat Guvernul Bolojan pentru stingerea unor obligații nepatrimoniale în fața Pfizer, o datorie de peste 600 milioane de euro, realizată în timpul pandemiei. AUR va ataca la Curtea Constituțională această lege și vom încerca să o anulăm. Nu știm ce vrea să tranzacționeze în grabă Guvernul Bolojan. Fie că e vorba de Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Transgaz sau Romgaz”, a declarat Valeriu Munteanu.

Robert Alecu, deputat ales pe listele AUR și în prezent neafiliat, a susținut, la rândul său, că noua lege schimbă modul în care anumite bunuri din proprietatea privată a statului pot fi folosite pentru stingerea litigiilor.

„De astăzi, cei care ghidonează statul român au la dispoziție o unealtă, care le permite să stingă litigii, dând terenuri și clădiri din proprietatea privată a statului. Litigiile există și nu sunt puține. Unul dintre acestea este de peste 600 milioane euro pentru Pfizer, pentru vaccinuri care au fost cumpărate și nu au fost folosite niciodată. Ce se schimbă de astăzi? Până acum, un bun în proprietatea privată a statului putea fi vândut doar printr-o licitație. De astăzi, același bun poate fi dat printr-o tranzacție aprobată prin hotărâre de Guvern pe baza unui memorandum, care nu trebuie publicat, fără licitație. Pământ agricol, foste unități militare, orice poate fi valorificat”, a declarat acesta.

Afirmațiile parlamentarilor din opoziție reprezintă poziția acestora cu privire la efectele legii. Textul adoptat prevede mecanismul de aprobare a tranzacțiilor, evaluarea bunurilor și obligația justificării acestora prin raportare la interesul public național.

Editor : A.D.

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