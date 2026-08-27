Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, îi acuză pe social-democrați că au întreținut artificial solicitările sindicatelor, chiar dacă știau că România nu își permite să aloce mai mulți bani prin Legea Salarizării. Mai mult, spune Pîslaru, Sorin Grindeanu ar fi fost de acord, în discuțiile de la Cotroceni, că bugetul maxim poate fi de 12 miliarde de lei. „Acum, scenariul pe care mizează este să vină ei să acorde aceste majorări”, a declarat ministrul la Digi24.

Dragoș Pîslaru susține că Legea Salarizării a eșuat din cauza social-democraților, care nu s-au pus de acord cu celelalte partide pentru a susține proiectul.

„Acest proiect de lege nu a reușit să fie adoptat, deci a eșuat pentru că a fost eșuat. Responsabilitatea aparține PSD, care a avut timp din 2021 să pregătească acest proiect. A fugit de responsabilitate, s-a ascuns și niciodată, din 2021, nu a pus un proiect în transparență.

Nu există un proiect publicat de PSD pe acest lucru, deși ar fi trebuit să lucreze 4 ani de zile. Și au pus interesul de partid și calculele electorale mai presus decât acest proiect”, a spus ministrul, în direct la Digi24.

„PSD spunea să nu creștem cheltuielile”

Acesta susține că PSD „a întreținut, prin promisiuni, solicitări ale sindicatelor care depășeau, în zona de educație, cu circa 4 mld. de lei și, în zona de sănătate, cu 2 miliarde de lei, ceea ce România își putea permite”. În plus, mai spune Pîslaru, PSD ar fi fost de acord că Guvernul nu își permitea să aloce mai mult de 12 miliarde de lei pentru majorările salariale:

„Dumnealor spuneau: „Nu susțineți această lege, lăsați că o să ne ocupăm noi ulterior de ea și o să vă dăm mai multe.” Dar ei știau clar ce ne permitem și am explorat toate versiunile posibile. Am încercat toate scenariile, de eșalonare, de etapizare.

Mai mult, ca să înțelegeți ipocrizia, în acele întâlniri unde am prezentat posibile scenarii de creștere, ei spuneau să nu creștem cheltuielile astfel încât Comisia Europeană să fie de acord. E exemplul clasic de capcană”.

Ministrul îi acuză acum pe social-democrați că și-au făcut calcule electorale și nu au susținut legea pentru a putea fi ei cei care acordă, pe viitor, majorări salariale angajaților din sectorul public.

„PSD, din motive electorale, a preferat să dea cu piciorul, ca nu cumva ce nu au fost ei în stare să facă să fie în stare, pe ultima sută de metri, guvernul Bolojan. Vor răspunde la următoarele alegeri.

Aici e vorba de întreaga campanie de denigrare și manipulare pe care au avut-o. Nu am avut nicio sugestie de îmbunătățire din partea lor. Și acum așteaptă să vină să dea ei. Asta e scenariul pe care mizează, să fie ei cei care acordă această mărire”, a mai precizat Pîslaru.

România pierde 770 mil. euro din PNRR

Autoritățile de la București au închis Planul Național de Redresare și Reziliență, printr-un vot dat de Parlament miercuri, însă fără a fi reușit să adopte și noua Lege a Salarizării, care ar fi trebuit să rezolve inechitățile salariale din sectorul public. Astfel, țara noastră va pierde 770 de milioane de euro din jalonul privind salarizarea.

Ping-pong cu responsabilitatea

Deși legea era promisă încă din anul 2021, liderii politici nu au reușit să cadă de acord, iar acum, o dată cu eșecul acestei legi, aruncă vina de la unii la alții.

Sorin Grindeanu l-a atacat pe Ilie Bolojan pe tema Legii salarizării, acuzând Guvernul că nu a reușit să elaboreze un proiect „bun, echitabil și care să fie acceptat de societate.” Ilie Bolojan, în schimb, a acuzat PSD că a compromis, în mod iresponsabil și populist, șansa României de a încasa 770 de milioane de euro.







Editor : A.G.