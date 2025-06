Legea salarizării nu va intra în vigoare în acest an, iar aplicarea ei ar putea fi amânată până la termenul maxim permis de Comisia Europeană, adică vara anului viitor. Anunțul a fost făcut de ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, în exclusivitate la Digi24, în cadrul emisiunii „În fața ta”.

„Având în vedere faptul că legea salarizării nu s-a prea lucrat mare lucru până acuma pe ea – și culmea e că personal am trecut prin acest exercițiu în 2016, când am pregătit un draft care n-a mai fost luat în calcul pentru că s-a decis politic o altă variantă – am reușit să discutăm. Colegii din minister au discutat deja cu Comisia Europeană să fie împinsă pentru anul viitor, în vară, adică cumva la maximul termenului posibil”, a spus ministrul.

Declarația vine în contextul în care legea salarizării este una dintre reformele asumate prin PNRR, iar întârzierea aplicării acesteia ar putea genera tensiuni în rândul angajaților din sistemul bugetar.

