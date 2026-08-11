Live TV

Exclusiv Legea salarizării. Dragoș Pîslaru anunță schimbări majore pentru Educație și Sănătate: Totul depinde acum de responsabilitatea politică

Data actualizării: Data publicării:
dragos pislaru (1)
Conferință organizată de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, cu privire la noua lege a salarizării, București, 25 mai 2026. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Peste 75% din personalul medical va beneficia de creșteri Măsurile propuse în Educație: plata cu ora se dublează Adoptarea legii depinde de responsabilitatea liderilor politici Impactul bugetar al modificărilor

Dragoș Pîslaru a explicat, în exclusivitate pentru Digi24, că Legea salarizării intră pe ultima sută de metri, în contextul în care în domeniile cele mai problematice, Sănătate și Educație, s-au identificat mai multe soluții și există o versiune avansată care corectează inechitățile. Ministrul interimar al Muncii a subliniat că adoptarea proiectului depinde acum de responsabilitatea partidelor politice.

Peste 75% din personalul medical va beneficia de creșteri

Dragoș Pîslaru a afirmat că medierea administrației prezidențiale a permis organizarea de întâlniri atât cu reprezentanți ai partidelor, cât și cu ssindicatele din Sănătate.

În acest moment avem o versiune avansată pe domeniul Sănătății, unde așteptăm și sperăm să găsim o înțelegere care să fie bună pentru sector. Deja din calculele pe care le-am făcut, lucrurile arată mult mai bine decât în versiunea de pe 17 iulie. Deci vestea bună pentru pentru familia ocupațională din sănătate este că în urma discuțiilor cu sindicatele, numărul persoanelor care ar beneficia de creșteri este acum peste trei pătrimi, deci peste 75%, chiar s-ar putea să fie sub 18% cazurile care rămân oarecum izolate, unde ar fi nevoie de compensări”, a explicat Dragoș Pîslaru.

Măsurile propuse în Educație: plata cu ora se dublează

În ceea ce privește sectorul Educației, ministrul interimar al Muncii a spus că, în urma discuțiilor cu partidele, s-au identificat mai multe soluții, unele deja au fost aliniate cumva și sunt propuse pentru a fi incluse.

Dar cea mai importantă discuție are loc chiar în dimineața aceasta, cu sindicatele din Educație, pentru că vom propune o nouă grilă și este vorba de o creștere substanțială care să se ducă către cerințele familiei de educație, către profesori preuniversitari și universitari”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Ministrul a explicat că este vorba despre măsuri pe care sectorul le așteaptă de trei ani. 

Sectorul Educației a avut o grevă în 2023 și s-a promis printr-o ordonanță de urgență că salariul profesorului debutant din învățământul preuniversitar va fi salariul mediu brut pe economie. Evident, în construcția noastră și cu bugetul pe care l-am avut, nu am putut pune pe masă o astfel de alocare pentru că costa prea mult și pentru 2027 nu am avut aceste resurse și atunci practic ce încercăm să facem este să vedem dacă, în mod special pentru sectorul de educație, având în vedere această promisiune transformată în legislație, putem să oferim această creștere începând cu 2028. Și atunci, practic, să venim în întâmpinarea unor lucruri pe care sectorul le cere și le așteaptă de peste 3 ani de zile, ceea ce ar debloca, din punctul nostru de vedere, acest ultim obstacol legat de Legea salarizării”, a afirmat ministrul.

Sunt propuse și alte schimbări în domeniul educației, inclusiv în ceea ce privește plata cu ora.

„Discutăm de o dublare la plata cu ora, aproape. A fost o propunere a Ministerului Educației, pe care am discutat-o deja cu partidele. Acest lucru este un lucru clar. Mai găsim și indemnizația de dirigenție diferențiată, care se duce între 10 și 20 la sută. Sunt niște modificări care merg pe această idee, c-am ascultat care sunt problemele și am înțeles să le rezolvăm una câte una.

Atenție, ca să nu pară cumva că ne lăudăm cu ceva. Este, de fapt, o remediere a situației pe care au reclamat-o și cei din sector. Deci este practic un lucru absolut firesc, pentru ca plata cu ora să rămână atractivă și acele posturi care nu sunt disponibile să poată să fie ocupate”, a explicat Dragoș Pîslaru.

Adoptarea legii depinde de responsabilitatea liderilor politici

Întrebat dacă sindicatele din Sănătate sunt mulțumite, având în vedere că circa 75% dintre cadrele medicale vor avea majorări salariale, ministrul interimar al Muncii a subliniat că au fost discuții fructuoase.

„Nu aș vrea să vorbesc în numele sindicatelor. Eu aș vrea să apreciez că sindicatele din Sănătate, mai ales federația care la un moment dat n-a vrut să mai participe la întâlniri, s-a întors și am avut niște discuții fructuoase, din punctul meu de vedere. Cred că în domeniul de Sănătate suntem aproape de a avea un acord”, a afirmat el.

În aceste condiții, Pîslaru a subliniat că în ceea ce privește adoptarea Legii salarizării, „totul depinde de responsabilitatea liderilor politici

Ministrul Muncii a declarat că discuțiile cu formațiunile politice au fost deschise și cu mai puține tensiuni decât au părut în spațiul public, inclusiv cu PSD.

„Apreciez faptul că reprezentanții partidelor, întâlnirile de la Cotroceni, au avut o atitudine proactivă, deci nu au fost contre sau lucruri care să creeze tensiune, din contră, au fost niște pași pe care ar trebui să-i urmăm. Am spus că nu se poate obține un acord politic fără a discuta de această acceptabilitate socială, mai ales în cele două familii ocupaționale, educație și sănătate.

Și acum suntem pregătiți pentru întâlnirea de după-amiază cu liderii partidelor, pe care, evident, îi rog să analizeze progresul pe care l-am făcut și, bineînțeles, să se gândească că nu e vorba doar de cei 770 de milioane de euro pe PNRR, ci faptul că în acest moment, am această convingere și este chiar obiectivă, că legea chiar face bine și asta înseamnă că peste două treimi din cei peste 1.200.000 de angajați din sectorul public ar beneficia de creșteri și am corecta o serie întreagă de inechități structurale, mai ales în sectoarele acestea unde ne-am acordat atenția mai mare, educație și sănătate.

Impactul bugetar al modificărilor

Întrebat despre impactul bugetar după toate aceste modificări în urma negocierilor, în contextul în care inițial se vorbea despre 12 miliarde de lei, Dragoș Pîslaru a răspuns:

„Nu, pentru că nu avem cum să creștem în 2027 peste 12,1, aici trebuie să-i respectăm și pe cei care contribuie. Nu ai cum să crești cheltuielile bugetare în condițiile dificile pe care le avem. Ce v-am spus legat de sectorul de educație presupune o eșalonare astfel încât în 2028 să se activeze această grilă cerută de sector.

Ministrul a adăugat că sunt erate și modificări punctuale făcute în urma consultărilor și observaților primite după versiunea de pe 17 iulie, dar cu siguranță modificările cele mai importante sunt la S ănătate și mai ales la Educație, unde e o grilă nouă complet.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mohsen Rezaei
1
Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de...
profimedia-1051364381
2
Priștina dă jos drapelul Ucrainei după declarațiile lui Zelenski în Serbia: „Kosovo...
dejeanul
3
„Să le ia organismul din ei”. Cum explică mama unuia dintre tinerii care au atacat...
politist radar
4
Bărbat prins de radar cu 172 kmh pentru că își ducea la spital tatăl muşcat de câine. Ce...
iuri pilipson
5
MAE rus atacă România după ce țara noastră a cumpărat Portul Giurgiulești din Republica...
Ce aroganță! Rusul Kornev, despre David Popovici: ”El trebuia să forțeze. De ce să trag tare?”. Cum l-a numit pe român
Digi Sport
Ce aroganță! Rusul Kornev, despre David Popovici: ”El trebuia să forțeze. De ce să trag tare?”. Cum l-a numit pe român
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicusor Dan
Zi decisivă pentru Legea salarizării: Nicușor Dan are consultări cu liderii partidelor politice. Care sunt cerințele PSD, PNL și UDMR
sigla PNL inquam george calin
PNL cere partidelor să deblocheze Legea Salarizării: „Fără calcule politice de moment. România nu își permite să piardă bani”
Președintele UDMR, Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor: „Nu aș încuraja să se vină cu proiectul Legii Salarizării în Parlament fără un acord politic. Nu are cum să iasă bine”
sigla psd
Ce condiții pune PSD pentru Legea Salarizării. Manole: „Dacă va fi bună, o votăm 100%. Dacă va fi proastă, șansele se diminuează masiv”
INSTANT_CONSULTARI_3PNL_61_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan a chemat liderii PNL, PSD, USR și UDMR la Cotroceni pentru a debloca Legea Salarizării. Ce șanse sunt să mai fie adoptată
Recomandările redacţiei
Drapelul UE.
Comisia Europeană: Nu există riscuri pe termen scurt pentru...
Oana Țoiu.
Oana Țoiu, despre reacția Rusiei în cazul Podului Giurgiulești: „E o...
ministerul finanțelor
România, printre statele care îndeplinesc cerințele SUA privind...
Andras Baka, noul președinte al Ungariei, ales prin vot secret în Parlament
Ungaria are un nou președinte. Andras Baka a fost ales prin vot...
Ultimele știri
De ce plătesc companiile zeci de mii de dolari pentru a vedea cu prioritate postările lui Trump pe Truth Social
Cel puțin trei morți după un atac al grupării Houthi asupra unei nave comerciale, în Marea Roșie
Chinezii construiesc o fabrică auto lângă o bază navală-cheie din Spania. Ministerul Apărării se teme de un potențial spionaj
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Knox Jolie, apariție spectaculoasă pe străzile din Los Angeles. Fiul lui Brad Pitt și-a reinventat complet...
Cancan
Anna și pensionarul MApN s-au autodenunțat. Gestul de pe Transfăgărășan e pistol cu apă. Iubirea lor a trecut...
Fanatik.ro
Fostul titular al lui Dinamo a refuzat să rezilieze contractul. Detalii de culise. Exclusiv
editiadedimineata.ro
După atacul asupra ”ambulanței negre”, politicienii caută soluții pentru dezinformare. Este o nouă lege...
Fanatik.ro
Șumudică, șanse minime să semneze! CFR Cluj pregătește varianta low-cost: Laszlo Balint. Exclusiv
Adevărul
Amorezul care a mâzgălit o stâncă pe Transfăgărășan este pensionar MAPN. Cine este „Anna”, femeia căreia îi...
Playtech
Ce avere are Florentin Pandele în 2026. Cât încasează soţul Gabrielei Firea anual din salariu și pensie
Digi FM
La un pas de tragedie pe un drum din Tulcea. Un copil a căzut dintr-o mașină aflată în mers și a ajuns în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a postat un singur cuvânt, după cununia civilă care a luat prin surprindere lumea tenisului
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
John Goodman, cu totul alt om la 25 de ani de la această poză. Transformarea spectaculoasă a actorului i-a...
Adevarul
Cum ar putea crește salariile în funcție de vechime după noua Lege a salarizării. Calcule pe baza grilelor...
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care iau miercuri pensia. „Am trimis banii”. La ce oră ajung pe card?
Digi FM
Refugiul ales de Alina Pușcău după ce cancerul s-a extins: „Nu pot să vorbesc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
O pisică misterioasă, vopsită în roșu, observată în Texas. Oficialii trag un semnal de alarmă: „Nu încercați...
Film Now
O actriță din Harry Potter, metodă surprinzătoare de a-și întreține cei patru copii: "Am câștigat mai mult...
UTV
Un nou bărbat în viața lui JO? Cine este tânărul alături de care artista a apărut îmbrățișată