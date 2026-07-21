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Legea salarizării, negociată la Cotroceni. Nicușor Dan cheamă liderii PSD, PNL, USR și UDMR, miercuri, la discuții (surse)

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Foto Inquam Photos / Octav Ganea
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Reprezentanții partidelor din fosta coaliție de guvernare participă astăzi, la Palatul Cotroceni, la discuții cu consilierul prezidențial Radu Burnete pentru a stabili ultimele detalii tehnice ale legii salarizării publice. Ulterior, Nicușor Dan se va întâlni, cel mai probabil miercuri, cu Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, iar proiectul va fi trimis la Parlament. 

Potrivit informațiilor digi24.ro, astăzi, la Palatul Cotroceni, Radu Burnete i-a chemat la discuții tehnice pe reprezentanții PSD, PNL, USR și UDMR. Ședința a început la ora 12:00. Din partea liberalilor, participă Raluca Turcan, dar și actualul ministru interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, din partea PSD, fostul ministru al Muncii, Florin Manole, iar de la USR Cristian Seidler. 

După întâlnirea de astăzi, președintele Nicușor Dan va discuta cu Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, cel mai probabil miercuri spun aceleași surse, pentru a lua o decizie politică în privința proiectului de lege și pentru a fi trimis, ulterior, spre Parlament. 

Tot miercuri, dacă liderii vor ajunge la un consens, ar urma să fie convocată și conducerea Parlamentului, printr-o ședință a Birourilor Permanente, astfel încât aleșii să fie chemați în sesiune extraordinară. Ședința extraordinară a Legislativului ar putea să aibă loc săptămâna viitoare. 

Sorin Grindeanu a explicat luni, la Parlament, că legea salarizării publice a fost amânată în timpul Guvernului Ciucă „pentru că era o lege foarte complicată”. Deși în ultimii ani atât PNL, cât și PSD au fost la guvernare, acum liderul social-democraților susține că PSD este în Opoziție și dă vina pe actualul Guvern pentru că nu a trimis legea către Parlament.

„Ar fi trebuit să fie trimisă cel puțin la Parlament. Nu eu trebuie să fac. PSD este în opoziție. PSD nu trebuie să facă altceva decât să vină, să îmbunătățească. Nu vreau să iau din atribuțiile coaliției de guvernare”, a mai declarat Grindeanu.

La rândul lor, liberalii au anunţat luni, după şedinţa Biroului Politic Naţional, că proiectul legii salarizării va fi depus miercuri în Parlament şi că susţin organizarea unei sesiuni extraordinare, săptămâna viitoare, pentru adoptarea celor şase legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a publicat vineri după-amiază proiectul noii legi. Documentul poate fi consultat AICI.

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Editor : A.G.

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