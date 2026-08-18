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Legea salarizării: o nouă rundă de consultări va avea loc joi, la Palatul Cotroceni (surse)

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BUCURESTI - COTROCENI - CONSULTARI - PARTIDE PARLAMENTARE - 18 M nicusor dan
Consultari sustinute de presedintele Romaniei cu partidele parlamentare la Palatul Cotroceni, in Bucuresti, 18 mai 2026. Inquam Photos / George Calin
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O nouă rundă de negocieri pe legea salarizării urmează să aibă loc, joi, la Palatul Cotroceni, au precizat surse oficiale pentru News.ro. Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat luni că proiectul de lege nu a ajuns în Parlament, în condiţiile în care termenul pentru adoptarea acestuia este sfârşitul lunii august, fiind jalon în PNRR.

PNL a anunţat deja că susţine organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, în perioada 24-28 august, pentru legea salarizării, liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, arătând că e soluţia corectă pentru a închide acest subiect şi pentru a salva banii aferenţi din PNRR - 770 de milioane de euro.

„Eu n-am niciun proiect. Nu s-a schimbat nimic. Nu ne-a trimis nimic. Am fost, cred că, marţi, sper să nu mă înşel marţi, la Cotroceni, la acea întâlnire. Azi suntem la aproape o săptămână, e luni. N-am niciun proiect, n-am niciun fel de simulare, aşa cum am cerut şi eu şi Kelemen Hunor, n-am despre ce să-mi dau cu părerea”, a spus liderul PSD Sorin Grindeanu, despre legea salarizării.

Eugen Tomac, consilierul preşedintelui Nicuşor Dan, a transmis că şeful statului nu va promulga niciodată legea salarizării unitare dacă actul normativ adoptat şi trimis pentru promulgare ar prevedea scăderi de salarii ale angajaţilor din sistemele de educaţie şi sănătate.

„Legea salarizării este necesară pentru administraţia românească, dar aici vreau să fiu cât se poate de direct: preşedintele României niciodată nu va promulga o lege a salarizării care taie din veniturile medicilor sau ale celor din educaţie. Aici lucrurile sunt foarte clare, dar e nevoie de această lege”, a declarat Eugen Tomac, vineri seară.

Editor : B.E.

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