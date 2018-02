Legea salarizării | Teodorovici: A fost votată în Parlament. Dragnea: Doar Guvernul ne poate propune modificarea

Eugen Teodorovici, actualul șef al Ministerului Finanțelor Publice, admite că au crescut indemnizațiile parlamentarilor în timp ce salariile a zeci de mii de bugetari scad, în unele cazuri cu procente de până la 40%. Ministrul spune însă că Legea salarizării a fost votată „într-o mare majoritate” de Parlament și că ar putea fi „perfectată pe parcurs”. Șeful său de partid, Liviu Dragnea, susține, în schimb, că propunerea de modificare nu poate veni decât de la Guvern.

Sursă foto: INQUAM PHOTOS / Octav Ganea

Întrebat de jurnaliști dacă nu i se pare că există o discrepanță între reducerea salariilor bugetarilor și creșterea indemnizației senatorilor și deputaților, Eugen Teodorovici a răspuns: „Aș fi ipocrit să spun «Știți, nu știu cât am salariul, nu știu dacă mi-a crescut...». Nu am spus că nu a crescut, da? Și m-ați ajutat și ieri că am văzut la televizor o situație legată de miniștri, parlamentari și nu numai. Salariul a crescut. Este adevărat și normal este să crească pentru cei care într-adevăr au nevoia cea mai mare și nimeni nu poate să conteste lucrul acesta. A fost o lege a salarizării, s-a votat în Parlament într-o mare majoritate. Nimeni nu spune că lucrurile nu pot fi perfectate pe parcurs, pentru că - numai cine nu știe ce înseamnă această lege o tratează cu ușurință - este o lege extrem, extrem de importantă ca și legea pensiilor”.

Câteva minute mai târziu, a venit rândul președintelui PSD, Liviu Dragnea, să facă declarații presei. Întrebat dacă ia în considerare modificarea Legii salarizării unitare, în condițiile în care zeci de mii de bugetari se plâng că le scad salariile ca urmare a aplicării Legii și a transferului contribuțiilor, Dragnea a răspuns scurt: „Doar Guvernul ne poate propune așa ceva. Dacă va fi cazul, nu știu”.

După care a anunțat că ministrul Muncii va oferi, în conferință de presă, toate explicațiile necesare.

