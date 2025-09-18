Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a explicat joi, într-o intervenție la Digi24, de ce nu poate fi realizată reforma administrației publice în variata cerută de premierul Ilie Bolojan. Ea spune că PSD a venit cu propuneri prin care orașele să nu rămână fără anumite servicii publice după disponibilizări, însă precizează că în acest moment nu a fost luată nicio decizie.

Lia Olguţa Vasilescu spune că după consultările de miercuri de la Guvern nu au fost luate decizii privind reforma administrației.

„N-am plecat cu nicio concluzie, pentru că noi am formulat câteva amendamente, am venit cu niște propuneri, chiar și acum e întreagă dezbatere pe grupul primarilor de municipii, unii dintre ei, pe bună dreptate, spun că nu se poate face această reformă așa cum a fost gândită inițial, pentru că nicio autoritate nu seamănă cu alta. Sunt unele primării, cum sunt cele din sectoarele din București, care, de exemplu, au serviciile publice introduse în organigrama primăriilor, unde sunt și funcționarii, adică au introduse serviciile de salubritate, serviciile de spații verzi. În alte părți, în țară, sunt grădinile zoologice sau serviciile care se ocupă de gestionarea parcărilor sau serviciile care se ocupă de bazele sportive și așa mai departe.

Și atunci nu știi ce să disponibilizezi, dacă disponibilizezi funcționari publici sau dacă lași aceste servicii neacoperite, ceea ce înseamnă că vor rămâne orașele necurățate, nemăturate, căini maidanezi și așa mai departe. Nu este o chestiune pe care să o tranșăm atât de repede și fără să fie până la urmă primul ministru care să spună care este viziunea domniei sale. Noi ieri ne-am prezentat, domnul Cseke ne-a dat de acord, foarte multe dintre propunerile noastre ne-a anunța că le va susține, dar în momentul în care l-am întrebat dacă este și viziunea premierului aceasta pe care ne-o împărtășește domnia sa, a spus că nu poate să vorbească numele premierului, deci suntem în același punct de unde am plecat acum 2 săptămâni”, a spus edilul.

Ea explică de nu poate fi făcută reforma în varianta lui Ilie Bolojan, care vrea ca 13.000 de angajați să fie disponibilizați.

„Problema este că de la început s-a pornit pe niște baze false, în sensul că se știa că sunt 330.000 de angajați în administrația publică locală, s-a dovedit până la urmă că sunt doar 125.000 de funcționari. Foarte multe dintre primării deja au făcut disponibilizări și-au redus schemele de personal și acum nu știm ce se întâmplă în aceste cazuri, pentru că dacă se mai face încă o reducere, vor intra efectiv în incapacitate de funcționare.

Mai ales la primăriile care sunt de localități mici, de comune, unde dacă nu există clar prevăzut în legislație că schema de funcționare este de minim 10 posturi. Adică fiecare om să aibă sarcina lui, juristul sau secretarul, contabilul, cel care se ocupă de asistență socială, cel care se ocupă de registru agricol și așa mai departe. Deci, dacă nu va fi măcar prevăzută această schemă minimă, pur și simplu vor fi primării care nu vor mai putea asigura servicii”, a spus ea.

Propunerile PSD pentru reforma administrației locale

Lia Olguța Vasilescu a spus că PSD a venit cu mai multe propuneri prin care orașele să nu rămână fără anumite servicii publice după disponibilizări.

„Sunt foarte multe propuneri pe care noi le-am făcut, în primul rând clarificarea legislației. Adică dacă în numărul de disponibilizări intră și cei care asigură serviciile publice. În al 2-lea rând, noi am cerut să se scoată excepțiile pentru că sunt o grămadă de instituții în subordinea primăriilor care sunt exceptate de la disponibilizări și atunci nu poți să disponibilizezi doar din aparatul propriu de funcționare și să lași altele care au un număr poate mai mare de angajați decât aparatul propriu. Adică, lucrurile astea nu se pot face fără o analiză foarte tranșantă și fără foarte multe amendamente, clarificări pur și simplu de legislație, modificări. (...)Am cerut o mai mare autonomie locală, adică să se poată stabili în fiecare localitate respectivă de unde se fac reducerile. ”, a mai spus edilul.

Ea precizează că PSD nu poate agrea reforma în varianta actuală.

„Eu sper că se va ajunge la o concluzie cu această reformă. Pentru asta însă trebuie să stăm toți la masă. Să vedem dacă se acceptă sau nu aceste propuneri pe care noi le-am făcut, pentru că dacă nu se acceptă și primăriile devin nefuncționale, vă dați seama că nu putem merge mai departe. Noi nu putem să agreăm un astfel de pachet”, a mai spus Lia Olguța Vasilescu.

Editor : C.L.B.