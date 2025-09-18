Live TV

Exclusiv Lia Olguţa Vasilescu explică de ce nu pot fi concediați 13.000 de angajați din administrația locală. „Nu vom agrea un astfel de pachet”

Data publicării:
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu. Foto: Inquam Photos / George Calin
Din articol
Propunerile PSD pentru reforma administrației locale

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a explicat joi, într-o intervenție la Digi24, de ce nu poate fi realizată reforma administrației publice în variata cerută de premierul Ilie Bolojan. Ea spune că PSD a venit cu propuneri prin care orașele să nu rămână fără anumite servicii publice după disponibilizări, însă precizează că în acest moment nu a fost luată nicio decizie. 

Lia Olguţa Vasilescu spune că după consultările de miercuri de la Guvern nu au fost luate decizii privind reforma administrației.  

„N-am plecat cu nicio concluzie, pentru că noi am formulat câteva amendamente, am venit cu niște propuneri, chiar și acum e întreagă dezbatere pe grupul primarilor de municipii, unii dintre ei, pe bună dreptate, spun că nu se poate face această reformă așa cum a fost gândită inițial, pentru că nicio autoritate nu seamănă cu alta. Sunt unele primării, cum sunt cele din sectoarele din București, care, de exemplu, au serviciile publice introduse în organigrama primăriilor, unde sunt și funcționarii, adică au introduse serviciile de salubritate, serviciile de spații verzi. În alte părți, în țară, sunt grădinile zoologice sau serviciile care se ocupă de gestionarea parcărilor sau serviciile care se ocupă de bazele sportive și așa mai departe.

Și atunci nu știi ce să disponibilizezi, dacă disponibilizezi funcționari publici sau dacă lași aceste servicii neacoperite, ceea ce înseamnă că vor rămâne orașele necurățate, nemăturate, căini maidanezi și așa mai departe. Nu este o chestiune pe care să o tranșăm atât de repede și fără să fie până la urmă primul ministru care să spună care este viziunea domniei sale. Noi ieri ne-am prezentat, domnul Cseke ne-a dat de acord, foarte multe dintre propunerile noastre ne-a anunța că le va susține, dar în momentul în care l-am întrebat dacă este și viziunea premierului aceasta pe care ne-o împărtășește domnia sa, a spus că nu poate să vorbească numele premierului, deci suntem în același punct de unde am plecat acum 2 săptămâni”, a spus edilul.

Ea explică de nu poate fi făcută reforma în varianta lui Ilie Bolojan, care vrea ca 13.000 de angajați să fie disponibilizați. 

„Problema este că de la început s-a pornit pe niște baze false, în sensul că se știa că sunt 330.000 de angajați în administrația publică locală, s-a dovedit până la urmă că sunt doar 125.000 de funcționari. Foarte multe dintre primării deja au făcut disponibilizări și-au redus schemele de personal și acum nu știm ce se întâmplă în aceste cazuri, pentru că dacă se mai face încă o reducere, vor intra efectiv în incapacitate de funcționare.

Mai ales la primăriile care sunt de localități mici, de comune, unde dacă nu există clar prevăzut în legislație că schema de funcționare este de minim 10 posturi. Adică fiecare om să aibă sarcina lui, juristul sau secretarul, contabilul, cel care se ocupă de asistență socială, cel care se ocupă de registru agricol și așa mai departe. Deci, dacă nu va fi măcar prevăzută această schemă minimă, pur și simplu vor fi primării care nu vor mai putea asigura servicii”, a spus ea.

Propunerile PSD pentru reforma administrației locale

Lia Olguța Vasilescu a spus că PSD a venit cu mai multe propuneri prin care orașele să nu rămână fără anumite servicii publice după disponibilizări.

„Sunt foarte multe propuneri pe care noi le-am făcut, în primul rând clarificarea legislației. Adică dacă în numărul de disponibilizări intră și cei care asigură serviciile publice. În al 2-lea rând, noi am cerut să se scoată excepțiile pentru că sunt o grămadă de instituții în subordinea primăriilor care sunt exceptate de la disponibilizări și atunci nu poți să disponibilizezi doar din aparatul propriu de funcționare și să lași altele care au un număr poate mai mare de angajați decât aparatul propriu. Adică, lucrurile astea nu se pot face fără o analiză foarte tranșantă și fără foarte multe amendamente, clarificări pur și simplu de legislație, modificări. (...)Am cerut o mai mare autonomie locală, adică să se poată stabili în fiecare localitate respectivă de unde se fac reducerile. ”, a mai spus edilul.

Ea precizează că PSD nu poate agrea reforma în varianta actuală.

„Eu sper că se va ajunge la o concluzie cu această reformă. Pentru asta însă trebuie să stăm toți la masă. Să vedem dacă se acceptă sau nu aceste propuneri pe care noi le-am făcut, pentru că dacă nu se acceptă și primăriile devin nefuncționale, vă dați seama că nu putem merge mai departe. Noi nu putem să agreăm un astfel de pachet”, a mai spus Lia Olguța Vasilescu.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
cladire_lovita_drone
2
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
florin barbu la o sedinta
3
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
Jan Marsalek in Moscow
4
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
adriana stoicescu
5
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
Digi Sport
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
stadioane in targoviste
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii...
Apărarea aeriană ucraineană trage asupra dronelor rusești deasupra Kievului în timpul unui atac masiv nocturn cu drone și rachete asupra Ucrainei. Foto: Profimedia
Ce ar însemna pentru Occident o zonă de interdicție aeriană deasupra...
DNA-Romania-1
Percheziții DNA la Compania de Apă Brașov și în județul Galați. Mai...
170912_mihai fifor_MINISTRII_PSD_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Fifor îl acuză pe Bolojan că „rămâne surd” la propunerile celor din...
Ultimele știri
Un stat NATO își schimbă strategia de apărare: Danemarca anunță achiziția de arme cu rază lungă de acțiune
Cum încearcă guvernul lui Putin să facă rost de bani pentru a susține războiul: „Este ca şi cum ai tunde un purcel”
Zilele Bucureștiului 2025: Evenimente în weekend. Primul spectacol pe apă produs în România și tururi gratuite cu autobuzele turistice
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Reducerea cheltuielilor și eficientizarea primăriilor, pe agenda consultărilor Guvernului cu aleșii locali
Ciprian Ciucu.
Ciprian Ciucu: PNL merge mai departe cu reformele. Orice stopare pune România în pericol. Deficitul, problemă de siguranță națională
mihai fifor
Fifor: Oare premierul Bolojan se mai uită pe cifre? PSD va folosi toate pârghiile politice pentru a menţine plafonarea la alimente
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Surse: Decizia privind plafonarea prețurilor la alimente, amânată cu o săptămână. Bolojan a cerut timp de analiză, în ședința Coaliției
N18 POZE CRIMA CRAIOVA VO 150925_00000
Alţi patru bărbaţi care au participat la răfuiala din Craiova au fost arestaţi. Li s-a permis să participe la înmormântarea victimei
Partenerii noștri
Pe Roz
Melania Trump, lăudată pentru alegerile vestimentare din timpul vizitei în Regatul Unit. Cum a apărut la...
Cancan
Elevii din România care NU mai fac școală vinerea! Decizia bizară a intrat deja în vigoare
Fanatik.ro
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Ce relație există, de fapt, între Carlos Alcaraz și fotomodelul Brooks Nader: ”Cu cât apare mai des în știri...
Adevărul
Victoriile „umflate” ale Rusiei pe frontul ucrainean: între propaganda de la Moscova și realitatea din tranșee
Playtech
Cum se împarte o moştenire între soţia defunctului şi fraţii acestuia? Legea succesiunii, în 2025
Digi FM
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Digi Sport
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a încheiat
Pro FM
Britney Spears îl apără pe Justin Bieber și îi atacă pe cei care o critică și pe ea: "Rușine celor care au...
Film Now
Filmul horror care l-a impresionat chiar și pe Stephen King: „M-a atins complet”. Autorul spune că rar i se...
Adevarul
Ce este, de fapt, curentul suveranist și de ce cresc în intenția de vot a românilor partidele care îl...
Newsweek
Sprijin la pensie. Schimbare importantă pentru cei care au carduri de alimente. De ce pierd 125 lei?
Digi FM
Reacția lui Kate Middleton când Donald Trump o numește „radiantă și sănătoasă” la banchet. Prințesa a fost...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Robert Redford și-a petrecut ultimele clipe în locul pe care l-a iubit, lângă cei dragi. A crescut în L.A...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, criticați după postarea de la biserică. „Țineți pentru voi, pentru sufletul vostru...