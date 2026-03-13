Lia Olguța Vasilescu o dojenește pe mama premierului Ilie Bolojan și-i transmite să-și ia fiul înapoi la Bihor. Primarul Craiovei este revoltată după ce mama șefului Guvernului a criticat-o pentru organizarea târgului de Crăciun din oraș.

Un interviu acordat de mama premierului Ilie Bolojan pentru publicația Libertatea a stârnit o reacție dură din partea Liei Olguța Vasilescu, primarul Craiovei.

„Doamna mama lui Ilie Bolojan, am înțeles ca m-ați certat că cer bani de salarii de la băiatul dvs. și că am cheltuit la Târgul de Crăciun pe luminițe. Ca să știți și dvs, nu am cerut bani de salarii, am cerut să repare o centrală care era a guvernului și care mi-a lăsat craiovenii în frig iarna asta vreo șapte zile, iar din Târgul de Crăciun au câștigat salarii câteva zeci de mii de craioveni”, a scris Olguța Vasilescu pe Facebook.

Reacția sa a venit după ce mama premierului o criticase pentru că cere bani de la Guvern.

„Lia Olguța (n.r. Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei) amu cere că n-are bani să plătească salariile. Dar pentru ce-o făcut târgul, cu două luni mai înainte, de Crăciun, și-o consumat atâta curent? Și-amu vine să ceară bani”, a spus mama lui Bolojan în interviul pentru Libertatea.

Mama premierului a criticat și PSD, pe care l-a acuzat că nu-l susține pe Ilie Bolojan.

„E un băiat care nu mai are păreche, băiatul meu… Nu-mi place de bucureșteni, în general, că dau în el ca-n sacul de box. Dar PSD a tot votat contra lui, nu-l susține, ca să pice. Dacă pică, nu-i face mare rău, că vine acasă. Și scapă de stresul aista grozav... Amu, l-am încurajat. «Dragul mamei, nu demisiona la cererea PSD! Dacă ei vor să te dea afară, deie-te! Dar tu nu demisiona. Să vedem pe cine-or pune în locul tău și ce-or face după aceea!»... Și i-am spus: «Vezi că te-ai născut dintr-un pământ puternic! Așa să fii!»”, a spus mama șefului guvernului.

Olguța Vasilescu a continuat și ea cu criticile la adresa lui Ilie Bolojan.

„Dar, ca să vi-l pârăsc pe mititel, să știți că în seara asta tocmai i-a jefuit pe craioveni de mai mult de 50 de milioane după ce i-a obligat să plătească impozite locale duble, prin amendamentele pe care le-a citit domnul Nazare pe bandă direct în ședința de guvern. Dacă tot ați făcut o referire la mine, am și eu o întrebare: Dumneavoastră cum îl pedepseați când era mic și făcea prostii? P. S. Dacă tot e așa de bun, mititelul de el, luați-l acasă la dumneavoastră!”, a mai scris primărița Craiovei pe Facebook.

