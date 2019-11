Lia Olguţa Vasilescu spune că nu a cerut la CEx demisia Vioricăi Dăncilă: „Nu a fost o noapte a cuţitelor lungi, nu a fost scandal”

Printr-un mesaj postat pe o rețea socială, Lia Olguţa Vasilescu a negat, miercuri dimineață, că i-ar fi cerut demisia Vioricăi Dăncilă de la conducerea partidului în şedinţa CEx şi a precizat că rolul său în campania pentru alegerile prezidenţiale a fost doar să mobilizeze partidul şi că nu ea a conceput strategia electorală.

„Citind presa la o cafea, văd că apare peste tot ştirea că aş fi cerut eu, tocmai eu, demisia Vioricăi Dăncilă din fruntea partidului. Total greşit! Am fost printre primii lideri PSD care au asumat greşelile din campanie şi nu numai şi care şi-a prezentat demisia. Ceea ce s-a întâmplat ieri, demisia întregului BPN, este un lucru normal şi reconstrucţia partidului trebuie să înceapă cât mai repede, fiindcă e un an greu în faţă”, a scris pe Facebook Lia Olguţa Vasilescu.

Vasilescu a ţinut să precizeze care a fost rolul său în campania pentru alegerile prezidenţiale.

„În ceea ce mă priveşte, cred că lumea şi-a format o părere idilică despre rolul meu în această campanie. Eu nu am făcut strategii, nu am creat mesaje pentru candidat, nu am lucrat programul candidatului etc. Cu siguranţă, o strategie gândită de mine nu s-ar fi pliat pe profilul candidatului. Toate astea au fost făcute de o firma de consultanţă, selectată de doamna Dăncilă. Rolul meu a fost doar să mobilizez partidul”, a adăugat Lia Olguţa Vasilescu.

Ea a subliniat că PSD a avut în 19 judeţe un scor electoral peste 40 la sută, iar alte 17 peste 30 la sută.

„Din punctul meu de vedere, anul viitor partidul poate scoate, fără probleme, un scor electoral cu 4 în faţă, mai ales că PNL ne ajută zilnic. Nu a fost o noapte a cuţitelor lungi, nu a fost scandal, nu au fost jigniri! Pur şi simplu, ne aşezăm în dispozitiv de luptă. #ziaristiiacreditatilapsdsamaischimbesursele”, și-a încheiat mesajul Lia Olguța Vasilescu.

