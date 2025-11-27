Live TV

Lia Savonea, președinta ÎCCJ, a primit casă de protocol de la Guvern, lângă Arcul de Triumf: „Nu e un beneficiu discreționar”

lia savonea - inquam - ganea
FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea
Reacția Liei Savonea
Cine poate beneficia de locuință de protocol

Guvernul i-a alocat, în ședința de joi, președinței Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) locuință de protocol, în nordul Capitalei, lângă Arcul de Triumf. Este vorba despre un apartament cu 5 camere, de 282 de metri pătrați.

Guvernul a adoptat un proiect prin care devine reședință oficială un imobil aflat în str. Constantin Prezan, lângă Arcul de Triumf și vizavi de Parcul Herăstrău, aflat în administrarea RAAPPS. Locuința îi va fi atribuită președintei ÎCCJ, Lia Savonea. 

Potrivit documentului aprobat de Executiv, locuința este un apartament aflat la etajul unu al unui imobil, are 5 camere și 282 de metri pătrați: „Este compus din 5 camere şi dependinţe, cu suprafaţa totală de 378,31 2 mp, suprafaţa utilă de 271,73 mp, (...) având valoarea de inventar de 3.775.000  lei(din care valoare inventar construcție de 623.000 lei și valoare inventar teren de 3.152.000 lei)”.

Reacția Liei Savonea

„Am formulat o solicitare în acest sens, în condițiile și potrivit procedurilor prevăzute de cadrul legal aplicabil funcției. Eventuala aprobare aparține exclusiv Guvernului și nu are legătură cu vreun beneficiu personal discreționar, ci cu regimul legal al locuințelor de protocol”, a transmis Lia Savonea pentru Digi24.

Cine poate beneficia de locuință de protocol

Potrivit legii care reglementează locuințele de protocol (Ordonanța 19/2002), pot primi case de la stat, cu titlu gratuit și cu toate utilitățile plătite:

  • președintele României
  • președinții Senatului și Camerei Deputaților
  • premierul
  • președintele Curții Constituționale
  • președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție
  • președintele Curții de Conturi
  • președintele Consiliului Superior al Magistraturii
  • președintele Academiei Române
  • și foștii șefi ai statului român

„Cheltuielile de întreținere pentru energie, gaze, apă, canal, amortizarea și uzura mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, taxele și impozitele pe clădiri și terenuri aferente utilizării reședinței oficiale se suportă din fondurile R.A.-A.P.P.S. Costurile serviciilor solicitate de către beneficiari, altele decât cele suportate din fondurile R.A.-A.P.P.S., vor fi plătite de către instituțiile în care își desfășoară activitatea persoanele beneficiare, în baza unor contracte de prestări de servicii încheiate cu R.A.-A.P.P.S., cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate instituțiilor cu această destinație, prin legea bugetară anuală”, mai prevede legea. 

