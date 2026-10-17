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Liberalii decid sâmbătă cum se vor poziţiona faţă de Guvernul Niculescu. Părerile sunt împărţite în PNL

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INSTANT_PNL_CONGRES_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Biroul Politic Naţional al PNL se reuneşte sâmbătă pentru a decide cum se poziţionează faţă de guvernul Niculescu, care va ajunge marţi la vot în Parlament. Părerile în interiorul partidului sunt împărţite. În timp ce unii cer respingerea guvernului Niculescu, astfel încât să se ajungă la alegeri anticipate, alţii cer votarea noului executiv pentru a pune capăt crizei politice.

PNL a anunţat că, sâmbătă, la ora 13.00, se reuneşte Biroul Politic Naţional. Liberalii urmează să decidă, după dezbateri, cum se vor poziţiona faţă de guvernul Luca Niculescu, care ajunge, marţi, la vot în Parlament, potrivit News.ro.

Părerile în interiorul partidului sunt împărţite.

„După ce am citit lista de miniştri şi programul, cred că Parlamentul ar trebui să respingă guvernul Niculescu, iar preşedintele Nicuşor Dan să nu mai aibă altă cale decât alegerile anticipate", a scris, vineri, pe Facebook, deputatul liberal Octavian Oprea.

La rândul lui, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, unul dintre iniţiatorii Platformei Liberal Conservatoare din interiorul PNL, afirmă că, atunci când „ţara arde pentru că i-ai dat foc din aroganţă şi lipsă de măsură, nu te autoproclama pompier".

„Nu poţi să dinamitezi guvernarea, să împingi ţara în criză, iar apoi să te întorci cu aerul salvatorului şi să ceri aplauze pentru că accepţi să stingi incendiul provocat chiar de tine! Cine a provocat criza are, indiscutabil, vina absolută. Dar, apoi, cel care putea salva ţara şi să oprească criza, de ce nu a făcut-o? Să nu pozeze în salvator! Când ţara arde, nu te autoproclami pompier. Răspunzi pentru focul pe care l-ai aprins", a scris, tot vineri, pe Facebook Alin Tişe, critic al preşedintelui PNL, Ilie Bolojan.

În urmă cu câteva zile acesta scria, într-un aşa-numit „Manifest" pe care l-a distribuit şi europarlamentarul PNL Rareş Bogdan, şi el critic al actualei conduceri a liberalilor: „Ajunge, Ilie! România are nevoie urgentă de un guvern! Ilie, renunţă la aroganţă şi la sabotarea interesului naţional! România are nevoie urgentă de un guvern".

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, transmitea joi că, pentru PNL, un vot pentru învestirea guvernului Niculescu, adică pentru revenirea PSD la guvernare cu nume de la care nu ai aşteptări, ar putea să aibă nu doar costuri politice, ci şi personale, el arătând că partidul va lua decizia finală la sfârşitul acestei săptămâni.

Guvernul Niculescu este format din 12 reprezentanţi ai PSD şi 6 independenţi. Şedinţa comună a Parlamentului pentru votul de învestitură este programată marţi, de la ora 14.00.

Editor : M.B.

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