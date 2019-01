Liberalii îl cheamă în instanță pe Victor Ciorbea. Vor să fie obligat să sesizeze CCR pe ordonanțele de urgență

Liberalii vor iniţia o acţiune în contencios administrativ pentru a-l obliga pe Avocatul Poporului să atace la Curtea Constituțională OUG nr. 114/2018 prin care au fost introduse noi taxe, inclusiv așa-numita „taxă pe lăcomie”. Liderul PNL, Ludovic Orban, a mai declarat și că liberalii cer convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară pentru a dezbate bugetul de stat şi legea de aprobare a OUG nr. 114/2018.

„Astăzi, am luat decizia în Biroul Executiv de a finaliza până la sfârşitul săptămânii viitoare o acţiune în contencios contra Avocatului Poporului, pentru a-l obliga să atace această ordonanţă de urgenţă (114/2018 - n.r.) la Curtea Constituţională”, a precizat Ludovic Orban.

Liderul PNL a precizat că liberalii intenţionează ca, în cursul acestei acţiuni, să invoce o excepţie de neconstituţionalitate privitoare la Legea Avocatului Poporului, astfel încât să determine Curtea Constituţională să se pronunţe asupra obligativităţii Avocatului Poporului de a declanşa controlul de constituţionalitate prealabil în cazul ordonanţelor de urgenţă emise de Guvern, deoarece singura instituţie care poate declanşa acest control constituţional prealabil în cazul ordonanţelor de urgenţă este Avocatul Poporului, iar acesta a refuzat sistematic să declanşeze acest control de constituţionalitate.

„Solicităm conducerii celor două Camere, celor doi preşedinţi, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, să convoace sesiune extraordinară pentru dezbaterea şi adoptarea legii bugetului de stat, legii bugetului asigurărilor sociale de stat şi, de asemenea, solicităm dezbaterea în procedură de urgenţă a proiectului de lege de adoptare a Ordonanţei 114, ordonanţa adoptată pe şestache, fără dezbatere publică, pe final de an, care dă o nouă lovitură în mediul de afaceri, care pune noi biruri pentru companii, care vor afecta viaţa de zi cu zi a cetăţeanului. Pentru că în condiţiile în care noi am depus sesizare la Avocatul Poporului, datorită comportamentului total împotriva legii, Victor Ciorbea a refuzat până astăzi, în ultimul an jumate, să sesizeze Curtea Constituţională în privinţa tuturor ordonanţelor de urgenţă pe care noi le-am considerat că au prevederi neconstituţionale şi că este necesară declanşarea controlului de constituţionalitate”, a mai declarat Ludovic Orban, după şedinţa Biroului Executiv al partidului.

