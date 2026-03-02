Liberalii, în BPN, despre buget: PSD n-a oferit soluții de finanțare pentru măsurile sociale. Ce au vorbit despre bugetele locale SURSE

Premierul și președintele PNL Ilie Bolojan le-a transmis luni liderilor din partid, în cadrul unei ședințe a Biroului Politic Național, că bugetul este gata 99%, principalul obiectiv este ca acesta să fie echilibrat, dar cu prioritizarea creșterii nivelului investițiilor, potrivit unor surse politice. În cadrul aceleiași întâlniri, Alexandru Nazare a transmis că în buget sunt prevăzute sume pentru unele dintre măsurile sociale cerute de PSD, dar nu la cuantumul cerut. O decizie ar urma să fie luată miercuri, când liderii Coaliției se vor întruni din nou în ședință.

Ilie Bolojan le-a transmis liberalilor că principalul său obiectiv, împreună cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, este realizarea unui buget echilibrat „bazat pe date corecte, venituri care nu sunt supradimensionate, cheltuieli care nu sunt subdimensionate, astfel încât să evităm situațiile din anii trecuți în care se începea cu un buget care arăta bine, iar în final arăta rău”. Premierul a spus că bugetul este gata în proporție de 99%, iar o nouă rundă de negocieri în Coaliție va avea loc miercuri.

Bolojan a mai spus că vrea o creștere bugetului rezervat investițiilor și că un subiect discutat în Coaliție a fost ca indiferent de ce se propune, la finalul alocării, veniturile autorităților locale să fie, pentru toate localitățile, mai mari decât anul trecut.

La rândul său, Nazare a subliniat că prioritatea o constituie PNRR, despre care a spus că anul acesta prevede plăți de 22 miliarde de lei în plus, comparativ cu anul trecut.

Ministrul Finanțelor a arătat că în proiectul de buget sunt prevăzute sume pentru o serie de măsuri sociale, precum plăți pentru pensionarii cu venituri mai mici de 2.000 de lei, similar cu ce a fost oferit în 2025. Nazare a transmis că PSD a cerut mai mulți bani, dar social-democrații nu au oferit și o sursă de finanțare. O decizie finala ar urma să fie luată miercuri.

În privința programelor pe investiții naționale, Nazare a transmis că sunt bani importanți pentru acoperirea PNRR și că este proiectată o creștere la împrumuturi pentru administrațiile locale.

Cel mai probabil, bugetul va fi aprobat săptămâna viitoare în Guvern și transmis spre Parlament.

