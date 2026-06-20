Liberalii proveniți din ALDE boicotează Congresul Extraordinar al PNL. Vosganian: „Bolojan procedează ca Lenin”

Fostul președinte al ALDE, Varujan Vosganian, a anunţat că membrii PNL proveniţi din ALDE nu vor participa la Congresul Extraordinar al partidului, programat duminică, 21 iunie. Acesta l-a comparat pe Ilie Bolojan cu Lenin, acuzându-l că nu respectă înțelegerea încheiată la fuziunea dintre cele două formațiuni.

Varujan Vosganian l-a criticat pe liderul PNL, Ilie Bolojan, pentru că ar refuza să respecte protocolul de fuziune dintre ALDE și PNL, invocând faptul că documentul a fost semnat de fostul președinte al partidului, Nicolae Ciucă.

„Membrii PNL proveniți din ALDE nu vor participa la Congresul Extraordinar din 21 iunie 2026. ALDE a fuzionat, prin absorbție, cu PNL în anul 2024. Potrivit protocolului, toate prevederile negociate, inclusiv reprezentarea în structurile de decizie, erau valabile până la următorul Congres ordinar care va avea loc, probabil, în anul 2027. Devenit președinte interimar al PNL, Ilie Bolojan ne-a comunicat că nu va respecta înțelegerea cu ALDE, de vreme ce semnătura pe document aparține lui Nicolae Ciucă și nu lui. Așa cum a procedat Lenin când a refuzat să plătească datoriile Rusiei, pe motiv că datoriile le-a făcut țarul și nu el”, a scris într-o postare pe Facebook fostul președinte ALDE.

Acesta a adăugat că din acest motiv foştii membri ai ALDE nu au participat nici la congresul de anul trecut și vor păstra „aceeași atitudine cât timp Ilie Bolojan va conduce PNL”.

„Din acest motiv noi am refuzat să participăm la Congresul extraordinar din vara lui 2025 când Ilie Bolojan a fost singurul candidat la funcția de președinte. Nu vom participa nici la acesta”, a precizat Varujan Vosganian.

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Consiliul Naţional Extraordinar al PNL a decis, vineri, organizarea Congresului Extraordinar al partidului pentru duminică, ora 12:00, la Romexpo. Decizia a fost adoptată cu majoritate de voturi, şi anume 566 voturi pentru, 97 împotrivă şi 18 abţineri, a anunţat deputatul PNL Ionel Bogdan.

De asemenea, Consiliul Naţional Extraordinar a aprobat, cu 551 de voturi pentru, 128 împotrivă şi 3 abţineri, modificarea Statutului Partidului Naţional Liberal.

Conform unui comunicat al PNL, principalele modificări ale statutului vizează crearea Biroului Permanent Naţional ca structură centrală de conducere şi desfiinţarea BEx, structură dovedită nefuncţională, cu integrarea atribuţiilor BEx în atribuţiile BPN, revenirea la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de moţiuni și reducerea numărului de prim-vicepreşedinţi de la patru la unu.

Alte modificări se referă la crearea Comisiei Naţionale pentru Litigii, care va avea ca atribuţii judecarea litigiilor ce rezultă din sancţiunile aplicate membrilor de partid, dar și clarificarea procedurilor de sancţionare a membrilor partidului.

Premierul desemnat Adrian Veştea, actual prim-vicepreşedinte al partidului, care solicitase amânarea Congresului pentru săptămâna viitoare, a anunţat că nu va candida la funcţia de preşedinte.

De altfel, 16 parlamentari liberali care fac parte din gruparea lui Veştea au deschis vineri o nouă acţiune la Tribunalul Ilfov, în care au solicitat suspendarea deciziilor luate de BPN al PNL pe 17 iunie, prin care a fost convocat Consiliul Naţional Extraordinar şi Congresul Extraordinar pe 21 iunie. Tribunalul Ilfov a stabilit, însă, pentru data de 3 iulie termenul pentru judecarea cererii.

Editor : A.P.