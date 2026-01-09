Live TV

Liberalul Hubert Thuma, președinte al CJ Ilfov, ia apărarea primarilor: Nu ei au decis creșterea taxelor și impozitelor, ci guvernul

Hubert Thuma. Foto: Inquam Photos / George Călin

Hubert Thuma, președintele Consiliul Județean Ilfov, șef al PNL Ilfov și vicepreședinte PNL București-Ilfov, ia apărarea primarilor într-o postare pe Facebook. El subliniază că nu edilii sunt vinovați pentru creșterea taxelor și impozitelor locale, deoarece nu ei au decis această creștere. „Cadrul a fost schimbat la nivel național, prin pachetul fiscal intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 și prin ordonanța din decembrie 2025, care a modificat regulile pentru noul an”, scrie liberalul pe rețeua socială. Și a adăugat acesta, „cine nu se conformează riscă să piardă bani prin transferuri de la bugetul de stat”.

„Cred în informarea corectă. Drept urmare, vin către dumneavoastră cu câteva precizări importante. Pe scurt: S-au schimbat regulile la nivel central, dar primarii au rămas să gestioneze nota de plată. Cu alte cuvinte, presiunea deficitului a fost împinsă către nivel local”, scrie Hubert Thuma.

El mai subliniază faptul că „taxele locale plătite de oameni nu reprezintă grosul banilor într-un buget local, mai ales în zonele dezvoltate”. Potrivit șefului PNL Ilfov, „bugetele locale stau, în principal, pe două motoare: economia reală (impozitul pe venit care se redistribuie către comunități) și pe investițiile și fondurile europene.

„Dacă vrem administrații locale puternice fără să-i cocoșăm pe oameni, există soluții mai sănătoase - să rămână în comunități mai mult din impozitul pe venit, creșterea veniturilor prin economie, nu prin poveri pe populație și investiții, locuri de muncă, un climat fiscal predictibil și atractiv”, a precizat acesta.

„Nu trageți în primari pentru o decizie luată la centru. Primarii țin comunitățile în picioare, zi de zi”, a scris în încheiere Thuma.

