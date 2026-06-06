Lider PNL atacă PSD: Au adus în România modelul economic Las Fierbinți. Consumi pe caiet, dar altcineva plătește datoria 

Secretarul general al PNL Dan Motreanu îi atacă pe foștii parteneri de guvernare de la PSD și spune că social-democrații au adus în România modelul economic Las Fierbinţi, în care „consumi pe caiet, dar altcineva plăteşte datoria”. El mai acuză PSD de faptul că, în ciuda unui acord politic semnat împreună, social-democrații nu s-au ținut de cuvânt.

„Nu mai putem fi alături de PSD şi pentru faptul că nu mai vedem, nici măcar din punct de vedere economic, un model pe care să-l suţinem împreună. Modelul economic pe care PSD l-a adus în România, de tip Las Fierbinţi, în care te duci şi te împrumuţi şi consumi pe caiet şi altcineva vine să plătească datoria, nu mai merge astăzi. PNL a înţeles că şi dacă semnezi un proiect de guvernare, un acord politic de guvernare cu PSD, el nu se va ţine de cuvânt", a declarat Dan Motreanu la Podcasturile Cotidianul.

De altfel, joi, după nominalizarea lui Eugen Tomac ca premier, PNL a anunţat că nu va face parte din niciun guvern în care PSD este prezent, direct sau indirect şi nu va susţine un program de guvernare care abandonează reformele. În plus, PNL a spus că un guvern tehnocrat ar avea o responsabilitate şi o credibilitate limitate.

Liberalii au mai transmis că actuala criză politică şi dificultăţile economice cu care se confruntă România sunt rezultatul unor politici promovate de PSD, iar revenirea la astfel de formule nu reprezintă o soluţie pentru viitorul ţării.

Editor : Iulian Bîrzoi