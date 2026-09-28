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Lider PNL: „Dacă PSD vrea să guverneze, să spună cu cine. Dacă are o majoritate, să o prezinte”

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dan motreanu si sorin grindeanu
Dan Motreanu și Sorin Grindeanu. Fotografii: Inquam Photos / George Călin, Mălina Norocea
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Din articol
„România are nevoie de o majoritate asumată”

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, declară că, dacă PSD vrea să guverneze, trebuie să spună cu cine şi, dacă are o majoritate, să o prezinte. El spune că, după aproape cinci luni de criză, românii au dreptul să ştie cine îşi asumă guvernarea şi cine răspunde pentru ea.

„20 de minute. Atât i-au trebuit PSD să ia, în unanimitate, o decizie pe care Sorin Grindeanu o numeşte „fermă, asumată şi ireversibilă”: nu votează Guvernul Mureşan. Cele 20 de minute spun multe despre cât spaţiu a existat, în realitate, pentru dialog. Nu pentru negocierea unor funcţii, ci pentru o discuţie serioasă despre program, despre economie, despre investiţii şi despre ieşirea României din criza politică”, a scris Dan Motreanu luni, într-un mesaj pe Facebook.

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Secretarul general al PNL arată că Siegfried Mureşan i-a transmis lui Sorin Grindeanu un document care conţine propunerile PSD care se regăsesc în programul de guvernare depus la Parlament.

„PSD a dărâmat Guvernul Bolojan şi a declanşat cea mai mare criză politică de după 1989. De luni de zile ne spune că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline. Astăzi, când există un premier desemnat, un program, o echipă şi trei partide - PNL, USR şi UDMR - care îşi asumă public o formulă de guvernare, PSD spune NU. Este dreptul lor. Dar atunci trebuie să răspundă la întrebarea pe care o ocolesc: Ce pune PSD în loc? Care este majoritatea transparentă pe care o propun? Cu cine strâng cele 233 de voturi necesare?”, a mai spus Motreanu.

„România are nevoie de o majoritate asumată”

Potrivit secretarului general al PNL, nu poţi contribui la dărâmarea unui guvern, să participi la declanşarea unei crize politice, să respingi următoarea soluţie şi, după aproape cinci luni, să nu spui limpede ce soluţie alternativă ai.

„România are nevoie de o majoritate asumată la vedere, nu de combinaţii construite în spatele uşilor închise. Dacă PSD vrea să guverneze, să spună cu cine. Dacă are o majoritate, să o prezinte. După aproape cinci luni de criză, românii au dreptul să ştie cine îşi asumă guvernarea şi cine răspunde pentru ea.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, luni, `decizia fermă, asumată şi ireversibilă” a partidului de a nu vota Guvernul Mureşan. „Rămâne cum am stabilit, PSD îşi reafirmă dorinţa de a guverna. Nu cedăm la presiuni mediatice sau la şantaj politic”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a afirmat că PSD nu va vota „Guvernul Bolojan de rit nou - condus de Siegfried Vasile Mureşan”. Grindeanu a mai spus că social-democraţii vor fi în sală la votul din Parlament.

Editor : B.P.

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