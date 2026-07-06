Declarațiile prim-vicepreședintelui PSD, Ionuț Pucheanu, care a comparat o posibilă refacere a coaliției cu PNL cu o „căsnicie de dragul copiilor” și a spus că social-democrații și-ar dori „schimbarea miresei”, adică a lui Ilie Bolojan, au provocat o reacție dură din partea liberalilor. Președintele PNL Maramureș, Ionel Bogdan, a declarat, într-o intervenție la Digi24, că încrederea în PSD este „zero” și că actualul „mariaj” dintre cele două partide nu mai poate fi refăcut.

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Ionuț Pucheanu afirmase anterior, la Digi24, că PSD nu are o problemă cu PNL, ci cu modul în care Ilie Bolojan a înțeles să aplice ceea ce s-a convenit în coaliție.

„Pe noi nu ne-a deranjat sau nu ne deranjează nici în continuare ideea de căsătorie, dar am vrea să fie schimbată mireasa. Tot de dragul copilașilor. Noi n-avem nicio problemă cu PNL-ul. Aveam și avem în continuare o problemă cu modul în care domnul Bolojan înțelege să aplice ceea ce s-a convenit”, a declarat liderul PSD.

Întrebat despre comparația făcută de social-democrați, liderul PNL Maramureș a spus că astfel de declarații ridică semne de întrebare și a acuzat PSD că a încălcat în repetate rânduri înțelegerile din coaliție.

„Moralitatea oamenilor care schimbă miresele ca pe mașini e totuși una îndoielnică. Iar dacă discutăm de căsătorii, așa cum spunea domnul Pucheanu, căsătoriile trebuie să fie trainice, iar eforturile trebuie să fie făcute și de soț, și de soție. Ori, în cazul de față, avem un Partid Social Democrat care a încălcat orice jurământ: jurământul din fața statului, jurământul în fața lui Dumnezeu. Și atunci cum poți să mai ai încredere într-o astfel de căsnicie, ca să folosim aceleași cuvinte ca și domnul Pucheanu? Nu mai poți să ai încredere în Partidul Social Democrat”, a declarat Ionel Bogdan.

Acesta a adăugat că discuțiile despre refacerea coaliției demonstrează „o lipsă totală de seriozitate” față de alegători și față de membrii partidelor care au guvernat împreună.

„Coaliția cu PSD nu mai există”

Liderul liberal a exclus posibilitatea unei noi alianțe cu PSD, susținând că majoritatea organizațiilor PNL își doresc un alt drum politic.

„Coaliția cu Partidul Social Democrat nu mai există. Această coaliție, din punctul meu de vedere și al colegilor mei, nu mai poate fi refăcută, pentru că încrederea în Partidul Social Democrat este zero în acest moment. Voința membrilor Partidului Național Liberal a fost exprimată nu doar în congres, ci și la nivel public și organizațional. Organizațiile din țară, într-o proporție covârșitoare, își doresc o direcție a Partidului Național Liberal fără Partidul Social Democrat. Drept urmare, nu văd cum se poate schimba această voință generală a Partidului Național Liberal”, a afirmat acesta.

Întrebat dacă eventualele decizii ale instanțelor privind conducerea partidului ar putea schimba această poziție, liderul PNL a spus că hotărârile judecătorești nu vor modifica voința exprimată de majoritatea liberalilor.

Legat de informațiile privind posibile întâlniri între lideri ai PSD și AUR, Ionel Bogdan a declarat că nu cunoaște detalii despre aceste discuții, însă consideră că principala problemă rămâne comportamentul PSD în cadrul fostei coaliții.

„Cred că nu acesta este punctul principal al lipsei de încredere pe care Partidul Național Liberal o are în Partidul Social Democrat, ci, în primul rând, comportamentul pe care Partidul Social Democrat l-a avut față de noi, față de premierul Ilie Bolojan, față de președintele Partidului Național Liberal și, mai ales, încălcarea repetată a fostului protocol până la ruperea acestuia prin depunerea unei moțiuni de cenzură împreună cu AUR. Dacă acestea nu sunt lucruri grave petrecute într-o coaliție, atunci cum am putea noi să mai vorbim astăzi despre o posibilă coaliție cu PSD?”, a spus liderul PNL Maramureș.

Editor : A.D.