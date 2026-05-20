Live TV

Lider PNL: „PSD plăteşte acum preţul şmecheriei cu care a funcţionat în politică”

Data publicării:
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_14_INQUAM_Photos_George_Calin
Sorin Grindeanu la dezbaterea și votul moțiunii de cenzură, 5 mai 2026. Foto: Inquam Photos/ George Călin

PSD este izolat, şi-a îndepărtat unul câte unul toţi aliaţii din fosta coaliţie şi nimeni nu mai are încredere în acest partid pentru un proiect comun de viitor, a declarat, miercuri, liderul deputaţilor liberali, Gabriel Andronache.

„PSD şi-a îndepărtat unul câte unul toţi aliaţii din fosta coaliţie - şi PNL, şi USR, şi UDMR. Nimeni nu mai are încredere astăzi în PSD pentru un proiect comun de viitor. PNL, USR şi UDMR au ajuns fiecare, pe cont propriu, la aceeaşi concluzie: cu PSD în coaliţie, orice guvern poate fi dat jos oricând. Când un guvern reformist începe să atingă reţelele şi structurile de privilegii pe care PSD le întreţine în administraţie, coaliţia se destramă - iar asta nu din cauza principiilor, ci fiindcă PSD îşi apără interesele nelegitime. S-a întâmplat după 10 luni, data viitoare s-ar putea întâmpla după 3 luni, după 5 luni”, a scris Gabriel Andronache miercuri, într-un mesaj pe Facebook.

El a susţinut că „PSD este izolat astăzi pentru că fiecare partid cu care a guvernat a tras concluzia că cine îşi demite propriul guvern nu mai poate oferi garanţii nimănui”.

Potrivit deputatului liberal, „PSD plăteşte acum preţul aroganţei şi al şmecheriei cu care a funcţionat în politică”.

„Observăm în schimb că PSD s-a apropiat de AUR, SOS, POT, partide pe care le-a luat drept parteneri politici în proiectul său distructiv”, a adăugat liderul deputaţilor PNL.

„Suntem în momentul în care PSD e obligat să vină cu o soluţie pentru viitorul guvern. Responsabilitatea PNL e să gestioneze în continuare ţara, iar Guvernul se concentrează, în limitele atribuţiilor sale, pe proiectele legate de PNRR, SAFE, OCDE”, a mai scris Andronache.

Citește și: Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot, o premieră în ultimii șase ani

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
1
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
pavel orlov
2
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
3
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
Kelemen Hunor.
4
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
FETESTI - EXERCITIU DEMONSTRATIV - POLITIE AERIANA - PROCEDURI NATO - AERONAVE F-16 - 06 MAR 2024
5
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian...
Pe viață! Antrenorul de 42 de ani și-a aflat pedeapsa pentru faptele abominabile din vestiarul echipei feminine
Digi Sport
Pe viață! Antrenorul de 42 de ani și-a aflat pedeapsa pentru faptele abominabile din vestiarul echipei feminine
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_COTROCENI_CONSULTARI_PSD_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sorin Grindeanu respinge ipoteza numirii Deliei Velculescu la șefia Guvernului. Profilul premierului tehnocrat dorit de PSD
grindeanu bolojan
Sorin Grindeanu a sesizat CCR pentru OUG privind investițiile din apărare, adoptată de Guvernul Bolojan după ce a fost demis
CLUJ-NAPOCA - ALEGERI 2025 - VOT - MIRCEA ABRUDEAN - 4 MAI 2025
Mircea Abrudean, la aproape o lună de la demisia miniștrilor social-democrați: „Nu putem fugi de realitate. PSD să-şi asume guvernarea”
511089647_3557002091099767_804332191857244105_n
Un deputat a demisionat din grupul PSD pentru a trece la PNL. Inițial, a fost ales pe listele partidului Dianei Șoșoacă
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
Opinia românilor despre medierea lui Nicușor Dan în criza politică: câți se declară nemulțumiți de președinte (sondaj INSCOP)
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu ilie bolojan oana gheorghiu in parlament
Sorin Grindeanu susține că a dejucat „planul politic” al lui Ilie...
tanczos barna face declaratii
România riscă să piardă 771 de milioane euro din PNRR. Tanczos Barna...
House Collapse in Görlitz, görlitz, Saxony, Germany - 18 May 2026
Ultimele informații de la MAE despre româncele dispărute în explozia...
mark rutte
Rutte, întrebat de ce avioanele F-16 românești au doborât o dronă în...
Ultimele știri
Prima reacție a Uniunii Europene după incursiunile cu drone din ţările baltice
„Prietenie de o mie de ani”: Peter Magyar relansează relațiile cu Polonia. Varșovia și Budapesta își vor apăra interesele la Bruxelles
Grindeanu îl acuză pe Bolojan că „ţine captiv USR”: Chiar i-am întrebat dacă realizează că preşedintele lor nu mai e Fritz
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Pluto retrograd schimbă destinul a patru zodii până în octombrie 2026. Vin bani, oportunități și transformări...
Cancan
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Fanatik.ro
Ce meserii au avut părinții lui Victor Pițurcă. Puțini români știu cu ce s-au ocupat aceștia
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu Olimpiu Moruțan la Rapid. Giovanni Becali, detalii despre viitorul fotbalistului: „Atunci...
Adevărul
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un sejur de lux și avertismentele...
Playtech
Ce avere are Oana Gheorghiu. Vicepremierul, în centrul unui scandal politic şi economic uriaş
Digi FM
Ce studii are Alexandra Căpitănescu. Reprezentanta României la Eurovision 2026 a ales un domeniu rar întâlnit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut...
Pro FM
Lucian Viziru, reacție fermă după ce a fost acuzat de fani că cere bani pe TikTok: „Nimeni nu vă bagă mâna în...
Film Now
Paul Wesley, cu abdomenul la vedere în vacanță. Actorul din „The Vampire Diaries” și-a răsfățat logodnica...
Adevarul
Cum arată „New York-ul Europei”, metropola care îi cucerește pe turiștii români și e la doar două ore de...
Newsweek
Tribunalul a decis: Stagiul aferent grupelor de muncă e contributiv la pensie. Vestea anului pentru pensionari
Digi FM
Decizie fără precedent luată de prinţul William. Vinde părţi din proprietatea sa regală. Motivul din spatele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este cel mai bun moment să bei cafea pentru a avea mai multă energie
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Dolph Lundgren, apariție rară pe covorul roșu cu soția tinerică și fiica lui. Actorul arată incredibil după...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...