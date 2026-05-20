Lider PNL: „PSD plăteşte acum preţul şmecheriei cu care a funcţionat în politică”

PSD este izolat, şi-a îndepărtat unul câte unul toţi aliaţii din fosta coaliţie şi nimeni nu mai are încredere în acest partid pentru un proiect comun de viitor, a declarat, miercuri, liderul deputaţilor liberali, Gabriel Andronache.

„PSD şi-a îndepărtat unul câte unul toţi aliaţii din fosta coaliţie - şi PNL, şi USR, şi UDMR. Nimeni nu mai are încredere astăzi în PSD pentru un proiect comun de viitor. PNL, USR şi UDMR au ajuns fiecare, pe cont propriu, la aceeaşi concluzie: cu PSD în coaliţie, orice guvern poate fi dat jos oricând. Când un guvern reformist începe să atingă reţelele şi structurile de privilegii pe care PSD le întreţine în administraţie, coaliţia se destramă - iar asta nu din cauza principiilor, ci fiindcă PSD îşi apără interesele nelegitime. S-a întâmplat după 10 luni, data viitoare s-ar putea întâmpla după 3 luni, după 5 luni”, a scris Gabriel Andronache miercuri, într-un mesaj pe Facebook.

El a susţinut că „PSD este izolat astăzi pentru că fiecare partid cu care a guvernat a tras concluzia că cine îşi demite propriul guvern nu mai poate oferi garanţii nimănui”.

Potrivit deputatului liberal, „PSD plăteşte acum preţul aroganţei şi al şmecheriei cu care a funcţionat în politică”.

„Observăm în schimb că PSD s-a apropiat de AUR, SOS, POT, partide pe care le-a luat drept parteneri politici în proiectul său distructiv”, a adăugat liderul deputaţilor PNL.

„Suntem în momentul în care PSD e obligat să vină cu o soluţie pentru viitorul guvern. Responsabilitatea PNL e să gestioneze în continuare ţara, iar Guvernul se concentrează, în limitele atribuţiilor sale, pe proiectele legate de PNRR, SAFE, OCDE”, a mai scris Andronache.

