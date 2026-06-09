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Lider PNL: „Să nu ne lăsăm păcăliți de PSD. Și-au plasat oamenii în poziții cheie și pretind că sunt nefericiți”

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Siegfried Mureşan
Siegfried Mureşan. Foto: Inquam Photos
Din articol
„Și-au plasat oamenii, dar pretind că sunt nefericiți”

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan susține că social-democrații doar pretind că au rezerve, în acest moment, față de votarea Guvernului Tomac, însă în realitate și-au plasat deja oamenii în funcții-cheie.

„Și-au plasat oamenii, dar pretind că sunt nefericiți”

Liberalul susține că PSD face un joc în acest moment.

„Să nu ne lăsăm păcăliți de PSD. PSD-ul pretinde, pentru moment, că are rezerve față de propunerea noului Guvern, dar știm că o fac doar pentru a ne induce în eroare și pentru a obține sprijinul.

În realitate, și-au plasat oamenii în poziții cheie și pretind că sunt nefericiți”, a scris Mureșan, marți, pe Facebook.

Europarlamentarul PNL a mai subliniat că nu este nevoie de un „nou guvern ținut captiv de PSD”.

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Premierul desemnat a început negocierile cu partidele pentru a-l sprijini la vot în Parlament. Luni, a discutat cu reprezentanții PNL, USR și PSD, iar pe agenda de marți se află UDMR, minoritățile, grupul PACE, POT și Uniți pentru România. 

Citește și: PSD vs. Eugen Tomac: Social-democrații vor să-și impună măsurile în programul de guvernare, în schimbul votului. Lista condițiilor

Editor : A.G.

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