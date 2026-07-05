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Exclusiv Lider PSD: „AUR ar trebui să fie lăsat să guverneze pentru a fi expus”. Ce spune despre o coaliție de guvernare PSD - AUR

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ionut pucheanu
AUR ar trebui să fie lăsat să guverneze pentru a fi expus, a declarat Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședinte al PSD, pentru Digi24. Foto: Captură Digi24
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AUR ar trebui să fie lăsat să guverneze pentru a fi expus, a declarat Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședinte al PSD, pentru Digi24. „Eu cred că preț de șase luni, maxim un an de zile, ei ar fi putut fi expuși,” a precizat Pucheanu la emisiunea „În fața ta”.

„Eu cred că sunt unul dintre puținii oameni din PSD care, acum un an și, când se puneau bazele fostei alianțe, am fost unul dintre puținii, dacă nu cumva chiar singurul care am opinat că AUR-ul ar trebui să fie lăsat să guverneze, într-o formă, nu neapărat cu noi. Oamenii ăștia trebuiau a fi expuși pentru a-și arăta limitele, limitele din toate punctele de vedere. Așa cum domnul Simion a fost expus cu acele case la 35.000 de euro și a recunoscut cu o nonșalanță extraordinară că a fost marketing politic. Cel mai probabil, toată retorica asta pe care o vedem sau o simțim, că eu nu prea o văd. Eu n-am văzut idei de la AUR, iertați-mă. Dar pare așa că circulă o idee din cap în cap. Eu cred că preț de șase luni, maxim un an de zile, ei ar fi trebuit să fie expuși”, a declarat Ionuț Pucheanu.

Întrebat în ce formulă ar trebui să guverneze AUR, primarul PSD al Galațiului a răspuns: „Mi-ar fi plăcut să fie într-o într-o formă de de guvern minoritar. Ar fi fost suma totală a neputințelor adunate în șase luni de zile.”

Despre posibilitatea unei coaliții de guvernare majoritară PSD - AUR, Pucheanu spune că „mai trebuie să curgă apă pe Dunăre” până când va fi luată în calcul.

„Acum, când vorbim, ținta noastră nu e o alianță cu AUR, ținta noastră este refacerea alianței,” a precizat Pucheanu.

„Niște inadvertențe de principii” împiedică în acest moment PSD-ul să guverneze transparent alături de AUR, spune Pucheanu, dar e posibil ca la un moment dat AUR-ul să nu mai fie atât de netolerat.

„Cel mai probabil niște inadvertențe de principii și de modalități de a rezolva niște probleme. Cred că va mai trebui să curgă apă pe Dunăre până când...  odată ce vor învăța mai multă politică și administrație, e posibil ca la un moment dat AUR-ul să nu mai fie atât de netolerat și de neacceptat precum este în momentul de față. După ce își vor fi clarificat niște poziții, atât naționale, cât și internaționale, vizavi de niște probleme peste care noi în momentul de față nu putem trece”, a adăugat Pucheanu.

Editor : A.P.

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