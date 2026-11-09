Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a anunțat, luni seară, la Digi24, că săptămâna viitoare va fi publicată prima variantă a textului propus de Ministerul Dezvoltării privind comasarea voluntară a localităților. El de asemenea a precizat că o analiză pentru a stabili criteriile de aplicare a comasărilor, decizii care vor fi luate în urma unor referendumuri locale, ar putea fi realizată „într-o lună, două” cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Reforma administrativ-teritorială pe care o propune PSD...Săptămâna viitoare o să vadă textul, cel puțin primul, cel care este propus de către Ministerul Dezvoltării.

Reforma PSD are două etape. Prima este cea voluntară, în care se spune: până în luna martie, cei care doresc, pot să facă comasări voluntare, care vor fi însoțite de programe de investiții propuse de către Ministerul Dezvoltării, pentru a pregăti localitățile care urmează să fie comasate de noile centre de comună. De asemenea, facilități fiscale pentru locuitori.

Voluntar e nevoie de referendum, pe legea de astăzi din România, pentru a face voluntar comasări. Din martie încolo, ceea ce zice PSD, este că, în urma discuțiilor pe care le vom avea, dezbaterilor publice și cu celelalte partide politice, vom ajunge la o formă pe care prim-ministrul Luca Niculescu să-și asume răspunderea în Parlamentul României.

Dar reforma nu se va face la București, din pix, de către vreo conducere de partid, ca să le corespundă lor. De ce? Pentru că se va face în județe. Vor fi comitete locale din care vor face parte, în primul rând, aleșii locali, președinți de consiliul județean. PNL are, de exemplu, jumătate președinții de consiliu județean din România, în județe în care nu PSD stabilește de unul singur, sub nicio formă. Iar acolo, pe plan local, în funcție de 7 criterii pe care le avem - populația este doar unul dintre ele - conectivitatea, apropierea de un alt potențial centru de comună, accesul la servicii sociale, drumurile pe care le ai la dispoziție, distanța pe care o ai față de alte comunități, veniturile proprii pe care le ai, analiza cost-beneficiu vizavi de încasările per fiecare locuitor, costul administrației locale. Toate acestea vor fi luate în considerare pentru a veni în Parlamentul României și a se propune o anumită variantă. Nu trebuie luat criteriul populației ca fiind singurul valabil”, a explicat Gabriel Zetea.

Acesta spune că o astfel de analiză ar fi realizată „într-o lună, două” și se va folosi inteligența artificială.

„Astăzi, aveți tool-uri de inteligență artificială care pot să pună bazele de date cap la cap, pentru a nu avea nevoie de sute de oameni care să meargă în comisii.

Sunt președinte de consiliu județean. O să mă duc alături de fiecare, nu trebuie să mă plătească cineva să fac asta”, arată vicepreședintele PSD.

Patru luni au la dispoziție primarii comunelor mici pentru a decide dacă își unesc localitățile cu cele învecinate. Până în martie, comasarea ar putea fi făcută voluntar, cu acordul cetățenilor la referendum, pentru a beneficia de scutiri de taxe și prioritate la investiții. După acest termen, unele localități ar urma să fie comasate obligatoriu, fără un vot în plan local. Momentan, autoritățile nu au decis dacă obligația va viza tot comunele cu mai puțin de 1.500 de locuitori sau pragul va fi modificat.

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Editor : Alexandru Costea