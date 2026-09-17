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Exclusiv Lider PSD, în ziua consultărilor de la Cotroceni: „Eu n-aș considera AUR un partid extremist”

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dragos benea psd bacau
Dragoș Benea: Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea
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Europarlamentarul Dragoș Benea, vicepreședinte PSD și lider al organizației Bacău, a explicat joi, la Digi24, de ce consideră că AUR ar putea participa la guvernare, în ziua în care partidele sunt la consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Social-democratul susține că există mai multe voci în PSD care vor ca soluțiile promovate de zona suveranistă să fie „văzute la lucru” și spune că nu consideră AUR un partid extremist.

„Sunt și multe voci în PSD care vorbesc de faptul că ar trebui și AUR să participe la guvernare, pentru că soluțiile din această zonă suveranistă ar trebui să le vedem la lucru”, a declarat Dragoș Benea.

Liderul PSD Bacău și-a explicat poziția și prin ceea ce se întâmplă la nivel european, invocând ECR, familia politică europeană din care face parte AUR. El a susținut că există și o așteptare din partea electoratului AUR pentru soluții într-un orizont mai apropiat decât următoarele alegeri parlamentare.

„Ei au nevoie de soluții cât mai repede, poate chiar din această zonă, pentru că sunt oameni care poate trăiesc de azi pe mâine, cei din electoratul AUR și nu numai, o pătură mai defavorizată a societății. Deci sunt argumente ca AUR-ul, dincolo de argumentul matematic, aritmetic, dacă doriți, al unei guvernări stabile, pe care l-a clamat și dânsul. Șase luni până la eventualele anticipate cred că ar duce România și mai jos ca cifre economice”, a spus social-democratul.

Întrebat explicit dacă vede AUR drept un partid extremist, în condițiile în care vorbește despre posibilitatea unei guvernări comune, vicepreședintele PSD a răspuns că nu. El a acuzat în acest context PNL de o atitudine contradictorie față de formațiunea condusă de George Simion.

„Odată trebuie și această ipocrizie a liberalilor dată jos, pentru că sunt extremiști când votează cu PSD moțiunea de cenzură, dar nu mai sunt extremiști când negociem, să vedem, pe sub masă, cu PNL-ul, anticipate sau suspendarea președintelui. Plus că acest partid a trecut prin șapte-opt rânduri de alegeri din 2020 încoace. Există ONG-uri care cataloghează partidele, niște lideri de la partide politice. Eu n-aș considera AUR-ul un partid extremist”, a spus Benea.

El a mai susținut că prioritatea ar trebui să fie ieșirea din actualul blocaj politic: „Dacă o să căutăm acul în carul cu fân, îl vom găsi fără doar și poate. Noi trebuie să ieșim acum din acest impas”.

Benea a insistat că nu a participat la negocieri care să includă AUR și a prezentat scenariul unei asemenea guvernări drept propria sa poziție. „Eu n-am participat la negocierea care să includă și AUR-ul”, a precizat acesta.

„Anticipatele peste șase luni, vine o toamnă, o iarnă, mi se par a fi un dezastru total pentru România. Și cred că aceste soluții, poate miraculoase, pe care le au cei din zona AUR-ului poate ar trebui văzute și puse la lucru. Puse la treabă astfel încât să ieșim din acest impas în care suntem cu toții”, a adăugat Benea.

Întrebat dacă Sorin Grindeanu i-a propus președintelui Nicușor Dan o guvernare împreună cu AUR, liderul PSD Bacău a răspuns: „Nu știu asta”.

Dragoș Benea își exprimase public poziția și miercuri, într-o postare pe Facebook în care a prezentat câteva dintre ideile susținute într-un interviu acordat la Strasbourg. „Trebuie să abandonăm logica păguboasă și ipocrită a cordonului sanitar: AUR este extremist când negociază cu PSD o eventuală majoritate, dar nu mai e extremist când îl ține pe Bolojan la Palatul Victoria sau negociază anticipate, pe sub masă, cu PNL”, a scris acesta.

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Europarlamentarul PSD a susținut în aceeași postare că „o potențială guvernare PSD-AUR nu ar fi, nici pe departe, un capăt de țară” și a invocat situația de la nivel european: „Dacă în conducerea Comisiei Europene au fost cooptați, în poziții de vârf, oameni din ECR, grup politic din care AUR face parte la nivel european, nu văd de ce acest lucru nu s-ar putea și la București. Ar fi o bună oportunitate să vedem la lucru soluțiile «suveraniste», în măsura în care ele există”.

Benea a argumentat, de asemenea, că AUR a participat la mai multe rânduri de alegeri începând din 2020 și a fost validat electoral de instituțiile statului, susținând că, dacă formațiunea ar fi fost extremistă, statul român ar fi avut „pârghiile necesare pentru a apăra ordinea constituțională și democrația”.

Editor : M.I.

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