Lider sindical din Poliție, acuze foarte grave la adresa unor politicieni: Sunt ancorați în zona mafiei, sunt sprijiniți de interlopi

Dumitru Coarnă, liderul Sindicatului Național al Polițiștilor, a făcut sâmbătă la Digi24 acuzații foarte grave: unii politicieni sunt în slujba interlopilor și gestionează siguranța publică apărând interesele acestora. El a dat mai multe exemple și a spus că i-a atras atenția despre aceasta inclusiv noului ministru de interne.

Dumitru Coarnă a făcut aceste declarații comentând animozitatea care a intervenit săptămâna trecută între Poliția Rutieră și Poliția Locală, după un incident în trafic între doi polițiști. Între timp, nemulțumirile ar fi în creștere în Ministerul de Interne. 8.000 de persoane au semnat o petiție pentru a cere schimbarea denumirii Poliței Locale în Garda Publică. Inițiatorul petiției a redactat chiar și proiectul de lege care ar urma să fie depus la Parlament.

„Este necesară o separare a acestor confuzii, pentru că se dorește o confuziune cu Poliția Națională și oamenii nu mai înțeleg nimic, care-s diferențele? Competențele sunt clare în favoarea noastră, pentru că noi avem prin lege competențe complexe, avem oameni pregătiți în școli de agenți și Academia de Poliție, oameni care practic studiază enorm de mult ca să ajungă la o soluție finală într-un caz de mare complexitate. De la un simplu furt, tâlhărie, la omor, lipsire de libertate etc”, a spus Coarnă. „Au fost gardieni publici. Noi nu dorim să-i desființăm. Să fie transformați în gardieni publici, să aibă acele competențe ale primarului în legătură cu gunoaiele din zona respectivă, cu ordinea publică, cu toate zonele de competență din zona unității administrativ-teritoriale”, a arătat Dumitru Coarnă.

El spune că factorul politic și-a dorit această confuzie între polițistul local și cel național. „În momenul în care i-au transformat în polițiști locali, prin legea 155, au încercat să transfere și niște competențe, or lucrul acesta va crea o mare dezordine în siguranța și ordinea publică, pentru că unii dintre ei sunt total nepregătiți. Uitați-vă la speța de la București. Conducerea IGPR și Brigada Rutieră s-au mobilizat împotriva polițistului nostru. Nimeni nu l-a apărat. A venit la mine, îl avem în continuare în apărare”, spune Dumitru Coarnă. Întrebat de ce au procedat așa șefii de la IGPR și Rutieră, Dumitru Coarnă a răspuns că sunt „obedienți politic”.

„Domnul Gâlceavă, de la Brigada Rutieră. I-am spus dlui ministru, e unul dintre cei pe care trebuie să-i schimbe. Dl. Vasilescu de la IGPR, inspectorul general, se face că n-aude. Și mai sunt. Pe la Călărași, inspectorul-șef Marian Iorga, pe la Constanța, dl. Dancu. Sunt oameni care trebuie să plece. Și faptele vorbesc despre ei. Eu am scris, nu doar vorbesc. Înaintez materiale, mi le asum, le semnez. Am înaintat către CSM un material în ceea ce-l privește pe inspectorul-șef Dancu de la Constanța, într-o anumită legătură, zic eu infracțională, cu un procuror Iacobici. Am înaintat în ceea ce-l privește pe Iorga Marian materiale din care rezultă clar săvârșirea de infracțiuni, infracțiuni din alea puternice, la IPJ Călărași. Am înaintat cu privire la șeful Poliției municipale Vaslui. Dacă citiți acolo, să vedeți ce legături cu lumea interlopă are omul ăsta... dar e menținut în funcție, tot pe filieră politică. Dacă nu separăm lucrurile astea, înseamnă că suntem într-un stat de tip mafiot. Înseamnă că politicienii noștri, o parte dintre ei, sunt în legătură directă cu lumea interlopă și gestionează siguranța publică. (...) Cei din județe știu mai bine decât mine. (...) Politicienii, o parte dintre ei, sunt ancorați în zona mafiei și atunci sunt sprijiniți de lumea interlopă și încearcă să-și pună în funcțiile-cheie din poliție ce? Produsul lor: un interlop polițist”, acuză liderul sindical din poliție.

„I-am transmis dlui ministru Vela, dar văd că nimic. Au exprimat niște declarații publice, sper să nu rămână la capitolul lozinci. Avem un secretar de stat la MAI care nu are de niciun fel competențe pentru acea funcție, e o căciulă extrem de mare. Nu i-a căzut pe ochi, e undeva pe la genunchi. A fugit din Poliție la vârsta de 39 de ani, pensionat pe un abuz juridic, pe care l-au creat tot politicienii. Omul nu înțelege mecanismele, nu pricepe fenomenul și încă este secretar de stat!”, a mai spus Dumitru Coarnă.

Urmăriți mai jos declarațiile complete ale lui Dumitru Coarnă:

Editor: Luana Păvălucă