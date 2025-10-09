Live TV

Video Lider UDMR, despre reducerea numărului de parlamentari: Reprezentarea comunității maghiare s-ar reduce. E de neacceptat

csoma botond
Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond. FOTO: Facebook/ Csoma Botond

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat că formațiunea sa nu susține proiectul USR de reducere a numărului de parlamentari la 300. Potrivit deputatului, aproape 400.000 de oameni din comunitatea maghiară ar rămâne fără reprezentare în Parlament, lucru „de neacceptat” pentru UDMR.

Deputatul Csoma Botond a declarat, într-o intervenție la Digi24, că UDMR nu susține proiectul care reduce numărul parlamentarilor.

„Nu am amenințat cu ieșirea de la guvernare, nu este în stilul nostru, dar suntem de acord cu acest proiect pentru că iar s-a scos din joben un număr — 300 — fără un calcul privind reprezentarea.

România are o situație aparte. Suntem peste 1 milion de maghiari în această țară, după calculele noastre. Dacă acest număr de 300 rămâne, atunci mari comunități din Transilvania ar rămâne fără reprezentare. Reprezentarea comunității maghiare s-ar reduce în Bihor, Harghita, Covasna, Mureș. E de neacceptat. Aproape 400.000 de oameni ar rămâne fără reprezentare. Deci nu putem fi de acord”, a declarat deputatul, joi. 

Liderul UDMR a numit proiectul USR un demers populist.

„Credem că are mai degrabă un scop electoral populist. Acel referendum din 2009 nu a luat în calcul nicio analiză. A fost tot un demers eminamente populist, pe vremea lui Băsescu — așa cum este și acest proiect de lege. Trebuie luat în considerare specificul României: peste 1 milion de maghiari în această țară, plus celelalte minorități naționale, care în momentul de față au reprezentare în Camera Deputaților. 

La referendumul acela, oamenii s-au exprimat pe emoție. Nu faci o reformă, dacă ești un om serios, pe emoție. O faci pe bază de calcul”, a mai declarat acesta. 

Întrebat dacă au existat tensiuni în ședința Coaliției de guvernare, Csoma Botond a precizat că „s-a ridicat tonul”.

Politicienii au reluat promisiunea unui Parlament cu doar 300 de aleși, la mai bine de 15 ani după referendumul care cerea un Legislativ mai suplu. În luna mai USR a depus o lege în acest sens, după ce mai multe inițiative similare au fost îngropate de-a lungul anilor. Într-o ședință cu senatorii PNL, premierul Ilie Bolojan le-a cerut acestora să susțină la vot proiectul, însă potrivit informațiilor Digi24.ro, în Coaliția de guvernare s-a iscat un adevărat scandal în urma proiectului. UDMR și minoritățile, care ar pierde mandate, s-au opus și ar fi amenințat cu ruperea Coaliției. 

Citește și: Reducerea numărului de parlamentari la 300, o promisiune veche, revine în prim-plan. UDMR se opune și amenință cu ruperea Coaliției

