Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, susține că, săptămâna aceasta, Coaliția de guvernare trebuie să decidă obligatoriu data alegerilor din Capitală. Orice altă decizie, spune acesta, este „un gest de lașitate”. Formațiunea ia în calcul modificarea legii, astfel încât nerespectarea termenelor legale privind organizarea alegerilor să fie sancționată.

„Astăzi am ajuns la 143 de zile de când nu avem primar la Primăria Capitalei. (...) Colegul nostru Andrei Nistor, noul prefect al Bucureştiului, a verificat toate elementele procedurale şi pot spune cu greutate astăzi că nu există nici o normă procedurală care să ne împiedice ca astăzi să organizăm alegerile.

Săptămâna aceasta, obligatoriu, coaliţia de guvernare trebuie să decidă data de organizare a alegerilor. Orice altă decizie pare mai degrabă un gest de laşitate”, a declarat senatorul USR Ştefan Pălărie, luni, la Parlament.

Pălărie a mai precizat că USR ia în calcul modificarea legii, astfel încât neorganizarea alegerilor să fie sancționată.

„Vom merge mai departe, inclusiv o să analizăm dacă este cazul să schimbăm legea, în aşa fel încât neorganizarea alegerilor, pe baza legii, să fie sancţionată într-un fel sau altul”, a transmis acesta.

Declarația senatorului USR vine în contextul în care Coaliția de guvernare ar fi trebuit să aibă astăzi o ședință, în cadrul căreia să decidă când vor avea loc alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei. Liderii partidelor ar fi amânat ședința pentru ziua de marți, luni după-amiază social-democrații având o ședință pentru a stabili data Congresului care va decide noul președinte al PSD.

La ultimele ședințe ale Coaliției, decizia privind scrutinul din Capitală a fost amânată constant.

Ludovic Orban, numit recent consilier al președintelui pe probleme de politică internă, a declarat că este puțin probabil ca alegerile din Capitală să fie organizate în acest an. „Ideal ar fi să se organizeze cât mai repede, dar în cursul acestui an e foarte complicat”, a declarat acesta.

Editor : A.G.