Lidera deputaților USR: PSD şi AUR şi-au dat mâna pe la spate, pentru ca ministrul Nazare să nu spună românilor adevărul în Parlament

Diana Stoica, lidera deputaţilor USR, acuză miercuri că alianţa PSD-AUR a funcţionat, din nou, ca unsă în şedinţa de astăzi a Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor. Pentru ca ministrul Nazare să nu vină luni în Parlament să explice cifrele execuţiei bugetare reale, aşa cum a cerut USR, AUR a depus o altă solicitare, de chemare a premierului Luca Niculescu la „Ora prim-ministrului”, tot pentru luni, 2 noiembrie. Cum premierul are întâietate, chemarea ministrului Nazare este amânată cu cel puţin câteva săptămâni, spune ea.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Biroul Permanent este o nouă dovadă a bunei colaborări PSD-AUR. PSD este la putere, are propriul guvern, AUR mimează opoziţia, dar cele două partide se înţeleg de minune când este vorba de decizii împotriva interesului cetăţenilor români. Prin jocul făcut astăzi, PSD s-a asigurat, cu mâna AUR, că ministrul Finanţelor nu vine lunea viitoare în Parlament şi nu detaliază care sunt cifrele execuţiei bugetare reale, comparativ cu cifrele mincinoase şi găurile pe care le inventează şi vehiculează PSD”, a declarat Diana Stoica, lidera grupului USR.

Potrivit acesteia, solicitarea AUR de chemare a premierului Luca Niculescu a fost depusă după cererea USR de chemare a ministrului Finanţelor Publice, dovadă fiind şi numerele de înregistrare ale acestor cereri la Biroul Permanent.

„USR va redepune solicitarea de chemare în Parlament a ministrului Alexandru Nazare, dar „Ora Guvernului” cu acesta va putea fi, în cel mai bun caz, peste două săptămâni, deoarece Regulamentul Camerei prevede o alternanţă putere-opoziţie pentru astfel de solicitări”, arată Stoica.

„Practic, odată confiscată de AUR data de 2 noiembrie, PSD s-a asigurat că ministrul Nazare poate veni cel mai devreme pe la mijlocul lunii noiembrie. Adică, încă două săptămâni în care Sorin Grindeanu şi alţi pesedişti pot rostogoli minciuni despre imaginara gaură de 30 de miliarde de lei pe care ar fi lăsat-o guvernul, doar ca să ascundă realitatea şi să nu se vadă că toate angajamentele pe care le-au luat sunt – spre deosebire de cutiile lor de pantofi – pur şi simplu goale”, adaugă Diana Stoica.

AUR a solicitat miercuri conducerii Camerei Deputaţilor invitarea premierului Luca Niculescu la Ora prim-ministrului, în data de 02 noiembrie, pentru a prezenta situaţia reală privind execuţia bugetară, datoriile şi plăţile restante precum şi nivelul real al deficitului bugetar. Solicitarea AUR a fost aprobată, însă se aşteaptă o confirmare din partea prim-ministrului.

Şi Grupul parlamentar USR din Camera Deputaţilor a depus miercuri o solicitare oficială către Biroul Permanent pentru ca ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, să se prezinte la Ora Guvernului din 2 noiembrie.

Conform USR, Ministrul Finanţelor trebuie să explice în faţa Parlamentului diferenţele dintre execuţia bugetară reală şi noile cifre vehiculate de PSD.

Editor : B.E.