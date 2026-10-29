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Liderii AUR s-au întâlnit cu mai mulţi ambasadori, cu care au discutat despre starea democraţiei și cazul Călin Georgescu

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dandungaciu, george simion si ambasadorul sua
Sursă foto: Facebook
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AUR a anunțat că liderii partidului au avut mai multe întâlniri cu ambasadorii Statelor Unite, Chinei, Indiei, Turciei, Pakistanului, Egiptului, Argentinei şi Bulgariei, precum şi cu ministrul afacerilor externe al Cehiei, în cadrul cărora au discutat despre situaţia politică din România, inclusiv starea democraţiei și a statului de drept din ţara noastră. De asemenea, AUR a solicitat o întrevedere cu reprezentanţii Comisiei Europene.

„Conducerea Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) a desfăşurat, în ultimele săptămâni, o serie de întâlniri diplomatice la nivel înalt, în cadrul demersurilor de consolidare a relaţiilor bilaterale, dezvoltare a parteneriatelor strategice şi promovare a intereselor României pe plan internaţional”, arată AUR într-un comunicat transmis joi.

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Preşedintele AUR, George Simion, şi reprezentanţi ai conducerii partidului au avut întâlniri bilaterale cu ambasadorii Statelor Unite ale Americii, Chinei, Indiei, Turciei, Pakistanului, Egiptului, Argentinei şi Bulgariei, precum şi cu ministrul afacerilor externe al Republicii Cehe, Petr Macinka, potrivit sursei citate.

Discuţiile s-au concentrat asupra stadiului actual al relaţiilor dintre România şi statele respective, a perspectivelor de dezvoltare a cooperării bilaterale şi a identificării unor noi oportunităţi de colaborare în domenii de interes strategic şi economic, se mai arată în comunicat.

„În cadrul întâlnirilor au fost abordate şi aspecte referitoare la situaţia politică şi instituţională din România, inclusiv starea democraţiei din ţara noastră (Cazul Călin Georgescu), precum şi funcţionarea instituţiilor democratice, anularea alegerilor prezidenţiale şi perspectivele organizării alegerilor anticipate.

Totodată, AUR a solicitat o întrevedere cu reprezentanţii Comisiei Europene, în vederea unui dialog privind situaţia democraţiei din România. Până în prezent, formaţiunea nu a primit un răspuns la solicitarea transmisă”, mai menţionează AUR.

Editor : B.P.

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