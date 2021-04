Liderii coaliției reiau discuțiile. Nu au reușit să rezolve luni criza creată după demiterea lui Voiculescu

Liderii partidelor din coaliția de la guvernare se vor întruni astăzi într-o nouă ședință, după ce luni seara discuțiile s-au încheiat fară nicio soluție. A fost prima întâlnire după izbucnirea scandalului iscat de demiterea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sănătății.

Liderii Coaliției au discutat luni timp de patru ore pentru a găsi o ieșire din criza politică. Discuțiile nu s-au finalizat cu o decizie, motiv pentru care o nouă ședință a coaliției va avea loc astăzi, de la ora 16.00. Surse participante la discuții au declarat pentru Digi24.ro că cei din USR PLUS au venit la negocieri cu solicitarea de a-l schimba pe Florin Cîțu de la șefia guvernului, însă s-au lovit de opoziția fermă a celorlalți parteneri de guvernare de la PNL și UDMR. Impresia generală a fost că, acum, Dan Barna și colegii din PLUS caută „o retragere onorabilă din colț”, unde, politic, aceștia s-au băgat prin solicitarea imperativă de demitere a premierului.

Liberalii au dat de înțeles de la bun început că nici nu se pune problema schimbării premierului. De asemenea, la solicitările celor din USR PLUS ca pe viitor să existe „reguli” privind schimbarea unui ministru, aceștia s-au lovit atât de refuzul celor din PNL, cât și de refuzul premierului.

„Au fost câteva ore de discuţii în care fiecare partener şi-a prezentat poziţiile şi punctele de vedere, argumentele pentru care cei de la PNL îl susţin pe Florin Cîțu, argumentele pentru care noi nu îi mai acordăm încredere premierului. Vom continua mâine, la ora 16,00, discuţia. Pe parcursul acestor ore, ceea ce s-a întâmplat a fost să analizăm ipotezele şi scenariile de lucru în baza cărora vom putea să ajungem într-un termen cât mai scurt la o decizie de un fel sau celălalt”, a spus luni seara copreşedintele USR PLUS Dan Barna.

„Toate scenariile au fost analizate. Am avut o discuție constructivă. Am stabilit că trebuie sa continuăm mâine. În ceea ce ne privește, am spus că nu există o alternativă la această coaliție. Trebuie să găsim acele proceduri interne în coaliție fără să lezăm autoritatea prim-ministrului. Suntem oameni reponsabili, oameni maturi și vom susține în continuare această coaliție. După patru luni, nu ne permitem o tensiune mai mare, o criză politică și nici nu se va întâmpla acest lucru. A fost o sedintă extrem de constructivă și de coerentă”, a spus și președintele UDMR, Kelemen Hunor.