Liderii coaliţiei se reunesc astăzi pentru a discuta despre programul „Anghel Saligny”. Pachetul 2 de măsuri fiscale, pe agendă

Liderii coaliţiei se reunesc astăzi ca să discute despre programul „Anghel Saligny”, după ce PSD a anunţat că reprezintă o linie roşie continuarea investiţiilor în apă, canal şi gaze în teritoriu. Nu mai sunt bani pentru alte proiecte de investiții prin acest program, a anunțat Cseke Attila, marți la Digi24, și a adăugat că este „incorect” față de antreprenori și primari să continue, cât timp nu există acoperire bugetară. Ministrul Dezvoltării a sugerat că o soluție ar fi relocarea banilor de la alte ministere.

O altă discuţie vizează pachetul doi de măsuri fiscale, deja amânat pentru luna august, în condiţiile în care PSD insistă ca în acesta să fie incluse modificări la primul pachet de măsuri, dar şi taxarea capitalului, în special a multinaţionalelor, notează News.ro. Decizia privind modul în care măsurile de reformă avute în vedere de Guvern prin pachetul 2 va fi luată până la finele lunii iulie, într-o ședință a coaliţiei de guvernare, a precizat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Social-democraţii lucrează la un document tehnic privind investiţiile din programul „Anghel Saligny”, a anunţat preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Ilie Bolojan a discutat, marţi, cu reprezentanţii administraţiilor locale despre reducerea cheltuielilor, prin diminuarea numărului de angajaţi în primării şi consilii locale şi judeţene, introducerea grilei unice de salarizare, limitarea numărului de poliţişti locali, reforma impozitării proprietăţii. Statul român nu mai are capacitatea financiară să susţină în continuare cheltuielile actuale cu administraţia publică, a spus premierul.

Principalele măsuri din al doilea pachet de reforme, care urmează să fie finalizat la sfârșitul lunii iulie și care vizează administrația locală, companiile de stat, sistemul de pensii și sectorul sanitar, a mai anunțat premierul. Printre direcțiile anunțate se numără reducerea personalului din primării, limitarea sporurilor din spitale, impozit nou pentru vehicule poluante și reguli mai stricte pentru pensiile speciale. Guvernul promite disciplină fiscală și mai puțină risipă bugetară.

Șeful Executivului a anunţat că prioritatea Executivului în perioada următoare va fi finanţarea PNRR. De altfel, premierul a declarat, marți, că bugetul care a fost alocat Ministerului Dezvoltării pentru programul „Anghel Saligny” este, practic, epuizat.

„În ceea ce priveşte asigurarea fluxurilor de plăţi către cei care au prestări de servicii către stat, cei care derulează investiţii pentru autorităţile locale, dar prin programe finanţate de Guvern, aici sunt două aspecte cât să poate de clare. Ştiu toţi constructorii din România că, în momentul de faţă, bugetul care a fost alocat Ministerului Dezvoltării pe componenta de «Anghel Saligny» practic este epuizat. Deci cele 10 miliarde de lei cât reprezenta bugetul acestui program pe anul acesta sunt epuizate.

În condiţiile în care, în primele şase luni, am încasat mai puţin decât ne-am propus şi am cheltuit mult mai mult decât am estimat, pentru că am anulat prevederile ordonanţei, pentru că am continuat cu abordările normale, înseamnă că nu avem posibilitatea, indiferent cine este premier, să facem rectificări pozitive, pentru că nu mai avem spaţiu fiscal”, a explicat Bolojan.

Luni, liderii PSD au avut o ședință de partid la care au participat primarii şi preşedinţii de consilii judeţene și au stabilit că la nivelul formațiunii va fi realizat un document tehnic, în ideea de a continua investiţiile în apă, în canal, în gaz şi în drumuri.

Sorin Grindeanu a spus că acest document va fi prezentat în şedinţa de miercuri a coaliţiei, iar discuţia trebuie să fie una tehnică, în niciun caz politică, fiindcă „nu e politic să ai sau să nu ai apă sau drum într-o comunitate, ci ţine de un standard de viaţă absolut necesar pentru România anului 2025”.

Editor : A.P.