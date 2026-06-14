Senatorul PNL Sorin Cîmpeanu a declarat, duminică, la Digi24, că liderii liberalilor se vor întruni într-o ședință a Biroului Permanent luni de la ora 17:00 pentru a discuta desemnarea prim-vicepreședintelui Adrian Veștea ca premier de către Nicușor Dan pentru a forma un nou guvern. Cîmpeanu susține că Veștea este „un om foarte potrivit” pentru această funcție, dar că nu se consideră în „niciuna dintre taberele pro sau contra” desemnării.

„La ultima ședință a Biroului Permanent al PNL a rămas stabilit că dacă se va primi o propunere adresată unui membru PNL, aceasta va fi discutată în partid, iar asta se va întâmpla mâine, începând cu ora 17:00. Nu cred că este o abordare recomandată într-o situație care necesită calm. Cred că o abordare constructivă, discuție cu argumente pro, contra în situația nou creată, la care eu personal n-am fost parte, nu mă consider membru niciuneia dintre tabere, dar insist că trebuie discutate cu argumente toate aceste lucruri.

Adrian Veștea este o persoană apreciată în interiorul PNL. Nu uitați că în unanimitate a fost desemnat prim-vicepreședinte. Înainte a fost secretar general, a fost ministrul dezvoltării. Este un liberal vechi. Toată lumea cred că este de acord că Adrian Veștea este în linie cu politica pro-occidentală, cu politica de susținere PNRR, de aderare la OECD, de susținere pentru programul SAFE și cu toate obiectivele majore ale PNL. Deci, din această perspectivă, este un om foarte potrivit. În plus, este de 30 de ani membru al PNL”, a afirmat Sorin Cîmpeanu.

El îndeamnă la calm și spune că nu e de acord cu excluderea lui Adrian Veștea din partid.

„Este o situație excepțională, dar această modalitate de desemnare și eu am aflat în această dimineață, dar o situație excepțională cere măsuri excepționale, deci cere o discuție pentru a analiza cu calm în profunzime ce este mai bine pentru PNL și pentru România”, susține Cîmpeanu.

„Adrian Veștea a dovedit că merită susținerea. Îl cunosc de foarte mult timp. În plus, pentru mine, ca un om de Educație, este un om care înțelege importanța educației, iar faptul că întotdeauna a fost dispus să susțină sistemul Educației din România este o garanție”, a mai transmis Cîmpeanu.

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Editor : Alexandru Costea