Liderii PNL se întrunesc sâmbătă la Sibiu. Sorin Grindeanu vorbește de anticipate, dacă liberalii vor decide să iasă de la guvernare

Conducerea PNL se reuneşte într-o şedinţă a Biroului Politic Naţional, în weekend, la Sibiu, pe agenda întâlnirii aflându-se discuţii privind situaţia din coaliţie şi evaluarea obiectivelor asumate şi implementate la nivel guvernamental, potrivit unor surse din partid. Într-un comentariu referitor la această întâlnire a liberalilor, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că poate colegii de coaliție vor decide în weekend să iasă ei de la guvernare și a vorbit despre alegeri anticipate, precizând că PSD nu va susține un guvern minoritar.

Pe agenda şedinţei BPN de sâmbătă a PNL se află evaluarea obiectivelor asumate de Coaliţie şi implementate la nivel guvernamental , analiza privind impactul reformelor, după votul pe bugetul de stat pe 2026 şi discuţii politice privind evoluţiile din coaliție din ultima perioadă.

Legea bugetului a scos din nou la suprafață divergențele din Coaliție. Social-democrații amenință că vor cere modificarea proiectului în Parlament, pentru că nu le-au fost acceptate toate propunerile. „N-am intrat la guvernare pe post de ficus”, a concluzionat Sorin Grindeanu, în contextul în care PSD e așteptat să finalizeze și consultarea internă privind rămânerea sau nu la guvernare. De cealaltă parte, liberalii susțin că social-democrații pot să își treacă propunerile doar cu voturile Opoziției. „PSD oficializează colaborarea cu AUR, SOS şi POT”, spune un lider PNL, după ce și Ilie Bolojan a acuzat „o retorică de tip AUR” la partenerii de guvernare.

Grindeanu a subliniat că PSD nu va susține un guvern minoritar, a vorbit de ieșirea PNL de la guvernare și alegeri anticipate

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre coaliţie, că nu e în cea mai bună formă, el arătând că, imediat după buget, social democrații vor face acea consultare internă, iar cei aproape 5.000 de colegi din PSD vor decide în cunoştinţă de cauză dacă PSD decide să iasă de la guvernare.

Preşedintele PSD a fost întrebat la Parlament despre situaţţia coaliţiei, în acest moment. „Nu e în cea mai bună formă”, a răspuns Grindeanu.

El a amintit că PSD urmează să decidă, după buget, dacă va rămâne sau nu la guvernare.

„Ştiţi că noi am anunţat mai demult, de la începutul lunii decembrie, că imediat după buget vom face acea consultare internă. În primul rând vom face, dacă vreţi, o radiografie a activităţii noastre în guvern, a miniştrilor PSD şi după aceea, bineînţeles, că vom analiza activitatea întregului guvern, iar cei aproape 5.000 de colegi din PSD, aşa cum au votat intrarea de bună credinţă în această coaliţie, vor decide în cunoştinţă de cauză dacă PSD decide să iasă de la guvernare”, a spus Sorin Grindeanu.

Grindeanu a precizat că „PSD nu va susţine vreodată vreun guvern minoritar”.

Liderul PSD a revenit apoi cu precizări, la insistențele presei, despre o decizie privind guvernarea, până la Paşte, și a spus că ar vrea ca decizia să se ia cât mai repede pentru că incertitudinea poate se termină mai repede. Grindeanu a adăugat că poate sâmbătă, la Sibiu, va hotărî PNL să iasă de la guvernare şi atunci ne îndreptăm spre anticipate. Liderul PSD a mai spus că va propune colegilor din PSD ca, înainte de decizia privind rămânerea sau nu la guvernare, să facă şi anumite întâlniri zonale, judeţene.

El a fost despre afirmaţiile liderilor PSD Lia Olguţa Vasilescu şi Daniel Băluţă privind o schimbare din funcţie a premierului Ilie Bolojan.

„Dacă aţi şti ce a fost ieri la Consiliul Politic Naţional, aţi vedea că nu sunt doar cei doi. De fapt, n-am întâlnit niciun lider ieri, dintre cei care au luat cuvântul, care să găsească circumstanţe atenuante primului ministru, care e prim-ministru nu doar că e preşedinte PNL, e prim-ministru pe 46% din voturi de la PSD. Că doar PNL-ul nu-ţi ajunge să fii prim-ministru. Poţi să fii doar preşedinte la tine la partid. Ca să fii prim-ministru ai nevoie şi ai avut nevoie şi de voturile PSD. Un buget, când vii să-l prezinţi, trebuie să fie un buget al coaliţiei, un buget care să aibă şi viziunile partidelor, care sunt componente ale acelei coaliţii. Adică nu trebuie să fie doar un buget de dreapta. Atâta timp cât vrei ca PSD-ul să facă parte din această coaliţie. Şi atunci, de aici, toată abordarea aceasta pe care PSD-ul o are, fiind partid efectiv de stânga, anunţând toate aceste măsuri care ne-au fost refuzate în coaliţie”, a spus Grindeanu.

Despre o coaliţie fără premierul Ilie Bolojan, Grindeanu a arătat că el poate să vorbească în numele PSD, după ce consultarea internă se va finaliza. „Poate colegii mei vor hotărî altceva”, a adăugat el.

„În primul rând, hai să vedem joi, cum se termină chestiunea cu bugetul şi după aceea, evident, intrăm într-un calendar de consultări interne. Eu mă gândesc, vă spun sincer, dar o să supun atenţiei, după ziua de joi, colegilor din conducerea partidului, să facem, înainte de vot şi anumite întâlniri zonale, judeţene, astfel încât lucrurile să fie cât mai mult cunoscute de către cei care votează”, a afirmat el.

Întrebat dacă ar putea să se ia o decizie până la Paşte, Sorin Grindeanu a spus că şi-ar dori, pentru că „acest soi de incertitudine nu e bun”.

„Dar poate se termină mai repede, sâmbătă, la Sibiu, va hotărî PNL-ul să iasă de la guvernare”, a completat Sorin Grindeanu, arătând că îi este greu să spună că îl surprinde ceva în această perioadă.

„Doar că, dacă acest lucru se întâmplă, dacă lumea îşi păstrează declaraţiile, spune că nu vor să facă alianţe cu AUR, sau cu partidele de acest tip, atunci ne îndreptăm spre anticipate”, a ţinut să precizeze Sorin Grindeanu.

„PSD va decide pentru PSD, nu pentru PNL. PSD poate să decidă că, da, trecem în opoziţie şi am terminat, şi atunci e un scenariu plauzibil să ajungi la anticipate, evident, sau PSD hotărăşte, rămânem în această coaliţie, dar cu anumite condiţii, dacă ne vreţi parteneri în continuare, pe noi, pe cei de la PSD. Dar nu o să vină PSD-ul să hotărască în interiorul PNL-ului ce se întâmplă, sau în interiorul USR-ului, pentru că nu e treaba noastră”. Grindeanu a afirmat că nu va face o coaliţia sau o alianţă cu AUR.

