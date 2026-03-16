Live TV

Liderii PNL se întrunesc sâmbătă la Sibiu. Sorin Grindeanu vorbește de anticipate, dacă liberalii vor decide să iasă de la guvernare

Data actualizării: Data publicării:
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Conducerea PNL se reuneşte într-o şedinţă a Biroului Politic Naţional, în weekend, la Sibiu, pe agenda întâlnirii aflându-se discuţii privind situaţia din coaliţie şi evaluarea obiectivelor asumate şi implementate la nivel guvernamental, potrivit unor surse din partid. Într-un comentariu referitor la această întâlnire a liberalilor, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că poate colegii de coaliție vor decide în weekend să iasă ei de la guvernare și a vorbit despre alegeri anticipate, precizând că PSD nu va susține un guvern minoritar.

Pe agenda şedinţei BPN de sâmbătă a PNL se află evaluarea obiectivelor asumate de Coaliţie şi implementate la nivel guvernamental , analiza privind impactul reformelor, după votul pe bugetul de stat pe 2026  şi discuţii politice privind evoluţiile din coaliție din ultima perioadă.

Legea bugetului a scos din nou la suprafață divergențele din Coaliție. Social-democrații amenință că vor cere modificarea proiectului în Parlament, pentru că nu le-au fost acceptate toate propunerile. „N-am intrat la guvernare pe post de ficus”, a concluzionat Sorin Grindeanu, în contextul în care PSD e așteptat să finalizeze și consultarea internă privind rămânerea sau nu la guvernare. De cealaltă parte, liberalii susțin că social-democrații pot să își treacă propunerile doar cu voturile Opoziției. „PSD oficializează colaborarea cu AUR, SOS şi POT”, spune un lider PNL, după ce și Ilie Bolojan a acuzat „o retorică de tip AUR” la partenerii de guvernare.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre coaliţie, că nu e în cea mai bună formă, el arătând că, imediat după buget, social democrații vor face acea consultare internă, iar cei aproape 5.000 de colegi din PSD vor decide în cunoştinţă de cauză dacă PSD decide să iasă de la guvernare.

Preşedintele PSD a fost întrebat la Parlament despre situaţţia coaliţiei, în acest moment. „Nu e în cea mai bună formă”, a răspuns Grindeanu.

El a amintit că PSD urmează să decidă, după buget, dacă va rămâne sau nu la guvernare.

„Ştiţi că noi am anunţat mai demult, de la începutul lunii decembrie, că imediat după buget vom face acea consultare internă. În primul rând vom face, dacă vreţi, o radiografie a activităţii noastre în guvern, a miniştrilor PSD şi după aceea, bineînţeles, că vom analiza activitatea întregului guvern, iar cei aproape 5.000 de colegi din PSD, aşa cum au votat intrarea de bună credinţă în această coaliţie, vor decide în cunoştinţă de cauză dacă PSD decide să iasă de la guvernare”, a spus Sorin Grindeanu.

Grindeanu a precizat că „PSD nu va susţine vreodată vreun guvern minoritar”.

Liderul PSD a revenit apoi cu precizări, la insistențele presei, despre o decizie privind guvernarea, până la Paşte, și a spus că ar vrea ca decizia să se ia cât mai repede pentru că incertitudinea poate se termină mai repede. Grindeanu a adăugat că poate sâmbătă, la Sibiu, va hotărî PNL să iasă de la guvernare şi atunci ne îndreptăm spre anticipate. Liderul PSD a mai spus că va propune colegilor din PSD ca, înainte de decizia privind rămânerea sau nu la guvernare, să facă şi anumite întâlniri zonale, judeţene.

El a fost despre afirmaţiile liderilor PSD Lia Olguţa Vasilescu şi Daniel Băluţă privind o schimbare din funcţie a premierului Ilie Bolojan.

„Dacă aţi şti ce a fost ieri la Consiliul Politic Naţional, aţi vedea că nu sunt doar cei doi. De fapt, n-am întâlnit niciun lider ieri, dintre cei care au luat cuvântul, care să găsească circumstanţe atenuante primului ministru, care e prim-ministru nu doar că e preşedinte PNL, e prim-ministru pe 46% din voturi de la PSD. Că doar PNL-ul nu-ţi ajunge să fii prim-ministru. Poţi să fii doar preşedinte la tine la partid. Ca să fii prim-ministru ai nevoie şi ai avut nevoie şi de voturile PSD. Un buget, când vii să-l prezinţi, trebuie să fie un buget al coaliţiei, un buget care să aibă şi viziunile partidelor, care sunt componente ale acelei coaliţii. Adică nu trebuie să fie doar un buget de dreapta. Atâta timp cât vrei ca PSD-ul să facă parte din această coaliţie. Şi atunci, de aici, toată abordarea aceasta pe care PSD-ul o are, fiind partid efectiv de stânga, anunţând toate aceste măsuri care ne-au fost refuzate în coaliţie”, a spus Grindeanu.

Despre o coaliţie fără premierul Ilie Bolojan, Grindeanu a arătat că el poate să vorbească în numele PSD, după ce consultarea internă se va finaliza. „Poate colegii mei vor hotărî altceva”, a adăugat el.

„În primul rând, hai să vedem joi, cum se termină chestiunea cu bugetul şi după aceea, evident, intrăm într-un calendar de consultări interne. Eu mă gândesc, vă spun sincer, dar o să supun atenţiei, după ziua de joi, colegilor din conducerea partidului, să facem, înainte de vot şi anumite întâlniri zonale, judeţene, astfel încât lucrurile să fie cât mai mult cunoscute de către cei care votează”, a afirmat el.

Întrebat dacă ar putea să se ia o decizie până la Paşte, Sorin Grindeanu a spus că şi-ar dori, pentru că „acest soi de incertitudine nu e bun”.

„Dar poate se termină mai repede, sâmbătă, la Sibiu, va hotărî PNL-ul să iasă de la guvernare”, a completat Sorin Grindeanu, arătând că îi este greu să spună că îl surprinde ceva în această perioadă.

„Doar că, dacă acest lucru se întâmplă, dacă lumea îşi păstrează declaraţiile, spune că nu vor să facă alianţe cu AUR, sau cu partidele de acest tip, atunci ne îndreptăm spre anticipate”, a ţinut să precizeze Sorin Grindeanu.

„PSD va decide pentru PSD, nu pentru PNL. PSD poate să decidă că, da, trecem în opoziţie şi am terminat, şi atunci e un scenariu plauzibil să ajungi la anticipate, evident, sau PSD hotărăşte, rămânem în această coaliţie, dar cu anumite condiţii, dacă ne vreţi parteneri în continuare, pe noi, pe cei de la PSD. Dar nu o să vină PSD-ul să hotărască în interiorul PNL-ului ce se întâmplă, sau în interiorul USR-ului, pentru că nu e treaba noastră”. Grindeanu a afirmat că nu va face o coaliţia sau o alianţă cu AUR.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul...
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
2
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că...
Bogdan Ivan
3
Bogdan Ivan: Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, putem funcționa 4...
Abbas Araghchi
4
Iranul admite că Rusia și China oferă ajutor, inclusiv militar. Înalt oficial iranian...
radare fixe timisoara
5
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin...
FOTO Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii sale și i-a lăsat fără cuvinte pe arabi
Digi Sport
FOTO Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii sale și i-a lăsat fără cuvinte pe arabi
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
grindeanu bolojan
Război în Coaliție. USR și PNL nu vor susține amendamentele PSD la buget. Ce spune Grindeanu despre o intervenție a președintelui
sigla psd
Cum vrea PSD să modifice bugetul: bani pentru vulnerabili și eliminarea CASS pentru mai multe categorii. Lista amendamentelor (surse)
Petrișor Peiu, senator AUR.
Peiu: AUR ar putea susține unele amendamente PSD la buget, dacă vor fi acceptate și propunerile noastre
GUVERN MINISTRI BOLOJAN PARLAMENT MOTIUNE
USR nu va depune şi nu va vota amendamente la Legea bugetului de stat pentru anul 2026: „PSD se joacă din nou cu chibriturile”
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Explicațiile lui Bolojan în legătură cu pachetul social promovat de PSD: În 2024 am avut fonduri europene, anul acesta am depășit cota
Recomandările redacţiei
Amateur radio operator in the forest at night, sitting at a table with a portable HF Go-Box setup, communicating off-grid during an outdoor ham radio
Ce se ascunde în spatele semnalelor radio apărute după atacurile...
mae inquam octav ganea
MAE: România nu este parte a conflictului din Orientul Mijlociu...
Iran Mideast Jerusalem Protests
Intrigi, jocuri de putere și rivalități: în culisele ascensiunii lui...
Iran US Israel
Război în Orientul Mijlociu, ziua 17. Israelul afirmă că are planuri...
Ultimele știri
Donald Trump, reproșuri pentru aliații SUA privind coaliția pentru Strâmtoarea Ormuz: „De 40 de ani noi vă protejăm”
Premierul Belgiei vrea normalizarea relației cu Rusia: „Nimeni nu îndrăznește să o spună”. Apelul lui Bart de Wever, aspru criticat
Volodimir Zelenski face miercuri o vizită în Marea Britanie. Guvernul Starmer promite că „nu va uita războiul din Europa”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anne Hathaway, criticată de fani după apariția la gala premiilor Oscar 2026: „Ce și-a făcut la față? E de...
Cancan
Palme și umilințe! Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador
Fanatik.ro
Adi Mutu are o favorită clară la titlu în SuperLiga. „Se bate cu Craiova”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Facturi cu erori pentru bucureșteni, două măriri de salariu pentru director. Cum funcționează Termoenergetica...
Adevărul
Ce țări pot trece prin Strâmtoarea Ormuz. Țările care negociază accesul
Playtech
Cum se calculează ajutorul de șomaj în 2026. Câți bani poți primi dacă rămâi fără loc de muncă
Digi FM
Prințul William, poză nemaivăzută din colecția personală, alături de mama lui. El avea doi ani, prințesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Iranienii au anunțat că merg în SUA
Pro FM
Anca Țurcașiu și Călin Șerban, despre provocările prin care au trecut când au fost blocați în Thailanda: „E...
Film Now
Val de comentarii după ce actori celebri nu au fost incluși în segmentul „In Memoriam” de la Oscaruri 2026...
Adevarul
Kremlinul scoate blindate în centrul Moscovei, continuă restricțiile de internet. Sentimentul anti-Putin este...
Newsweek
S-a găsit finanțare pentru acordarea unui ajutor la pensie de 1.000 lei. Când iau bani 3.000.000 pensionari?
Digi FM
Cozonac de post cu nucă și stafide. Rețetă ușoară pentru un desert delicios
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Cum să ai un câine bine educat. Două metode de dresaj recomandate de un specialist
Film Now
Timothée Chalamet și Steven Spielberg, moment tensionat la Oscar 2026. Regizorul l-a criticat după...
UTV
Oscar 2026. „One Battle After Another” a câștigat marele premiu iar Michael B Jordan a primit statueta pentru...