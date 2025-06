Liderii PSD critică blocajul negocierilor pentru un nou Guvern. „Cine plătește prețul acestui joc periculos? Românii. Zi de zi”

Lideri ai filialelor PSD critică blocajul în care se află acum România, după ce Ilie Bolojan i-a transmis lui Nicușor Dan să nominalizeze alt premier dacă nu se răzgândește privind creștere TVA. Astfel președintele PSD Arad a avertizat că România este într-o situație de criză și nu are stabilitate, coerență pentru că „cineva s-a gândit «să răstoarne masa» și criza politică se prelungește”. Șeful PSD Gorj Mihai Weber reproșează că „partidele mici cu pretenții mari își dau cu vioara-n cap”, în timp ce liderul PSD Alba Corneliu Mureșan spune că social-democrații nu pot cere „membrilor de partid un vot în alb, în absența unui plan fiscal agreat și a unei propuneri de premier”.

„România? Pe hold. În continuare, fără un guvern stabil. Cu o factură din ce în ce mai mare pentru fiecare zi pierdută. Dacă ieri lucrurile păreau că intră în normal, astăzi nimic nu mai e clar. Cineva s-a gândit «să răstoarne masa» și criza politică se prelungește. Nominalizarea noului prim-ministru întârzie, iar țara rămâne, încă o dată, suspendată între declarații, indecizii, orgolii și incapacitate de a coagula politic. România este fără guvern funcțional, într-un moment în care orice oră de blocaj înseamnă costuri reale uriașe pentru cetățeni”, a scris Mihai Fifor, vineri pe Facebook.

El mai spune că România e în criză și nu are o voce clară și legitimă la Consiliul ECOFIN de astăzi, unde a fost trimis un secretar de stat, iar în câteva zile e Summitul NATO și „România e pe nicăieri”.

„Ecofin – ratat. Summit-ul NATO – în câteva zile. România? În criză. Săptămâna aceasta, România nu are o voce clară și legitimă la Consiliul ECOFIN, unde se discută chestiuni fiscale vitale pentru toate statele UE. La doar câteva zile distanță, urmează Summitul NATO, unde securitatea regională, Flancul Estic și parteneriatul strategic cu SUA vor fi în prim-plan. Summit pentru care aliații se pregătesc intens. România? Pe nicăieri. Nu are stabilitate, nu are coerență, nu are forța de a negocia ferm în dosarele majore. Are doar incertitudine. Lipsă de predictibilitate și o administrație care se zbate în interimat”, mai precizează Fifor.

Deputatul PSD atrage atenția că românii „plătesc prețul acestui joc periculos”.

„Cine plătește prețul acestui joc periculos? Românii. Zi de zi. Pentru că proiectele PNRR stagnează. Pentru că reformele sunt amânate. Pentru că lipsa de predictibilitate sufocă efectiv mediul de afaceri și așa puternic încercat. Pentru că investitorii așteaptă să vadă dacă România mai e un partener credibil. Pentru că deficitul crește, iar politicile fiscale se fac fără coerență. Pentru că, în timp ce deciziile întărzie, oamenii își văd veniturile erodate și viitorul pus pe pauză”, afirmă liderul PSD Arad.

El adaugă că România nu își mai permite această criză, fiind nevoie de un guvern asumat, stabil și funcțional.

„Își mai permite România această criză? Din păcate, nu. Avem nevoie de guvern stabil, funcțional, asumat. Nu de ezitări sterile. Avem nevoie de reprezentare reală în plan european și internațional – nu de improvizație pe fond de criză. Și mai ales, avem nevoie de responsabilitate față de cetățeni. Pentru că în fiecare zi în care ne pierdem în calcule politice, nota de plată merge la români. Și nu mai e loc de amânări”, a conchis Fifor.

Mihai Weber: „Partidele mici cu pretenții mari își dau cu vioara-n cap”

Președintele PSD Gorj Mihai Weber atrage atenția că „cele două partide mici care se bat pentru a prelua conducerea, deși nu au primit votul de încredere din partea românilor, nu reușesc să ajungă la un consens” și „se întrec în majorări de taxe și impozite, în disponibilizări, reduceri de pensii și salarii, etc, iar populația asistă la acestă piesă proastă, cu buget redus, fără nicio putere”.

„Noi am demonstrat seriozitate și responsabilitate față de țară, într-un context extrem de dificil și suntem deschiși oricărui dialog constructiv! Desemnarea premierului este amânată din cauza unor neînțelegeri dintre președintele Nicușor Dan și Ilie Bolojan! Stăruința de care liderii PSD au dat dovadă în tot acest timp, în care s-a negociat constituirea unei coaliții de guvernare și desemnarea unui premier, reprezintă dovada faptului că, în orice situație, suntem partenerii loiali oamenilor și nu suntem conduși de alte interese”, a scris Mihai Weber, vineri pe Facebook.

Deputatul PSD acuză că orgoliile au dus țara în blocaj.

„Blocajul în care se află țara este generat de interese și orgolii din partea posibililor parteneri ai PSD, care nu reușesc să se înțeleagă, deși ne confruntăm cu nevoia acută de stabilitate! Prelungirea acestei situații este în dezinteresul României, blocată între un guvern interimar, aflat într-o stare de expectativă și un viitor executiv În ceea ce ne privește, am făcut tot posibilul să punem lucrurile cap la cap și să asigurăm un echilibru pentru viitorul României”, a completat Weber.

El a reamintit că PSD are interesul de a apăra categoriile vulnerabile și clasa de mijloc.

„PSD a câștigat alegerile parlamentare din 2024, iar datorită acestui lucru putem pune stavilă avalanșei de măsuri pe care celelalte partide politice le propun, deși efectele lor sunt în defavoarea oamenilor! Interesul nostru este acela de a apăra categoriile vulnerabile și clasa de mijloc a societății, vitregită de propunerile celorlalte partide politice! Așa cum le-am promis românilor, nu vom ceda în fața presiunilor și spunem un NU categoric vânzării companiilor de stat sau comisioanelor pentru anumite tranzacții și multor altor măsuri haotice, negândite îndeajuns!”, a completat deputatul PSD de Gorj.

Acesta a mai spus că social-democrații sunt „consecvenți în ceea ce privește abordarea guvernării și îi asigurăm pe oameni că nu vom accepta compromisuri care i-ar putea afecta”

„Nu acceptăm să intrăm la guvernare decât dacă programul viitorului premier respectă bazele proiectului de dezvoltare a României, propus de PSD”, a conchis Mihai Weber.

Șeful PSD Alba, apel la Nicușor Dan și celelalte partide: „România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline”

„România are nevoie de un guvern funcțional, cu puteri depline”, spune șeful PSD Alba Corneliu Mureșan, potrivit unei postări de vineri pe pagina de Facebook a filialei.

„Facem un apel la președintele României și la celelalte partide – PNL, USR, UDMR – să aibă o atitudine constructivă pentru a ajunge la un consens astfel încât acest lucru să se întâmple cât mai repede. Fiecare zi care trece fără un premier desemnat de noul președinte, și susținut de parlament, agravează situația economică și îi afectează pe toți românii”, mai spune Mureșan.

El a amintit că PSD convocase ședințe ale forurilor partidului, însă ele nu pot avea loc și au fost amânate pentru că nu a fost desemnat premierul și nu e stabilit un plan de măsuri fiscale.

„După cum anunțase anterior, PSD organizase pentru astăzi, la ora 13:00, dezbaterea internă cu aproximativ 5.000 de membri din structurile locale și centrale, pentru a lua decizia dacă partidul intră sau nu la guvernare. Inclusiv la Alba a fost convocat pentru astăzi un Consiliu Politic Județean. Dar pentru ca această dezbatere internă să poată avea loc, trebuiau îndeplinite două condiții esențiale: 1. Stabilirea planului de măsuri fiscale; 2. Desemnarea premierului de către președintele României.

Această desemnare ar fi trebuit să aibă loc ieri, la ora 17:00, sau cel târziu în această dimineață, conform înțelegerilor agreate anterior. Din păcate, acest lucru nu se mai întâmplă, din cauze care nu țin de noi. În aceste condiții, suntem puși în situația de a amâna dezbaterea internă până când lucrurile se vor clarifica”, mai spune liderul PSD Alba.

PSD a avut toată disponibilitatea să facă lucrurile să funcționeze, mai spune el.

„Am participat la grupurile de lucru de la Cotroceni și am manifestat flexibilitate în negocierile cu celelalte partide și cu președintele României. Nu putem cere membrilor de partid un vot în alb, în absența unui plan fiscal agreat și a unei propuneri de premier”, conchide Corneliu Mureșan, conform sursei menționate.

Editor : A.P.