Liderul AUR a reacționat scurt la informațiile publicate de Wall Street Journal despre o presupusă implicare a Statelor Unite în demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan. George Simion este de părere că ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, „nu putea prezice viitorul”.
„Atenție. Doamna ambasadoare, dacă ar fi făcut niște afirmații în luna martie, nu putea prezice viitorul. Nu putea ști ce se întâmplă în luna mai. Nu cred că a dat atât de mare importanță (n.red - să dezmintă informațiile), a spus George Simion la Digi24.
Guilfoyle ar fi spus că SUA pot face acest lucru oricărei ţări. Avocatul lui Guilfoyle, care este o cunoscută susținătoare a președintelui și a familiei Trump, a contestat descrierea conversației făcute de publicația americană.
„În martie, la o cină la Atena la care au participat oficiali greci și americani, Guilfoyle a intrat într-o ceartă cu ministrul Energiei din Grecia, Stavros Papastavrou, în fața celorlalți invitați. Referindu-se la prăbușirea iminentă a guvernului român, Guilfoyle le-a spus celor prezenți: «Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici»”, potrivit unei persoane care a participat la cină și altor persoane cărora li s-a povestit despre incident.