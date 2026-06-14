Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, despre desemnarea lui Veștea: „Ne-a luat prin surprindere. Nu a fost informat UDMR”

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat, într-o intervenție la Digi 24, că formațiunea sa politică, UDMR, nu a fost consultată de președinte înainte de desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea Guvernului. El a afirmat că membrii formațiunii au fost luați prin surprindere de această desemnare și că urmează să decidă ce poziție să adopte în legătură cu aceasta. UDMR a convocat consiliul de conducere duminică, la ora 18.00, a declarat Csoma Botond.

„Ne-a luat prin surprindere, nu pot exprima acum o poziție, urmează să ne consultăm astăzi într-o ședință în forul statutar și vom vedea ce vom face”, a spus Csoma Botond.

Întrebat ce va face UDMR în cazul în care i se vor propune câteva portofolii ministeriale, acesta a spus că decizia formațiunii nu se va rezuma la discuția despre primirea sau nu a unor portofolii ministeriale, ci este o analiză mult mai complexă, trebuie văzut ce susținere are noul premier desemnat și pe cine are de gând să propună pentru a face parte din noul Guvern.

„Domnul președinte Kelemen Hunor nu a fost informat, consultat, cu privire la această desemnare, nu știa nici el, am discutat cu dânsul după ce am văzut în presă această informație”, a spus acesta. El a adăugat că se bănuia că Eugen Tomac va renunța la mandat, dat fiind faptul că acesta nu a reușit să adună suficient sprijin pentru un eventual Guvern sub conducerea sa. UDMR se aștepta la noi consultări în vederea desemnării unei alte persoane pentru a încerca să formeze Cabinetul.

Întrebat dacă este de părere că președintele Nicușor Dan încalcă Constituția cu această nouă nominalizare, Csoma Botond a spus că nu dorește să facă astfel de aprecieri și analize de natură constituțională, dar este cert că trebuie cumva să avem un Guvern în România, pentru că nu putem sta la nesfârșit cu un Guvern interimar.

Editor : M.C