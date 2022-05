Liderul PNL Iaşi îi cere lui Grindeanu să clarifice termenii de execuţie pentru autostrada A8 Ungheni-Iaşi-Tg. Mureș

Liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, „face apel public” la ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, să prezinte termenele de execuţie în cazul autostrăzii A8 Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş și le cere parlamentarilor PSD Iași „să pună presiune” pe colegul lor de partid pentru a mișca lucrurile în privința acestei autostrăzi. „Furia ieșenilor și a moldovenilor față de un eventual eșec nu îi va ocoli, chiar dacă acum stau la cutie și sunt complet absenți din această dezbatere privind realizarea autostrăzii”, avertizează deputatul liberal.

Alexandru Muraru spune că face această solicitare ca urmare a „informațiilor contradictorii” care au apărut în spațiul public privind unele întârzieri apărute la proiectul autostrăzii A8 Ungheni-Iaşi-Târgu Mureş, generate de o declarație a ministrului Grindeanu, care „și-a manifestat moderația” privind realizarea capetelor de pe tronsonul Târgu Mureş-Târgu Neamţ de pe A8.

Reacția deputatului liberal vine după ce Sorin Grindeanu a fost întrebat, sâmbătă, în emisiunea „În fața ta” de la Digi24, câţi kilometri va avea România realizaţi în anul 2026 din totalul asumat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. „Sper ca toţi”, a răspuns Sorin Grindeanu. „A7 sunt convins că va fi cap-coadă (...), autostrada Transilvania merge, pe capetele din A8 sunt moderat-optimist, pentru că acolo vorbim de un studiu de fezabilitate pe întreg tronsonul, care are studiu şi de impact de mediu, ceea ce înseamnă inclusiv traversarea Carpaţilor prin anumite zone de rezervaţie naturală şi de-aia am această rezervă. Dar Transilvania, da, A7 da”, a afirmat ministrul transporturilor.

„Fac apel public la ministrul Grindeanu să clarifice termenii de execuție pentru autostrada A8 Ungheni – Iași – Tg. Mureș și să respecte ceea ce acest guvern și-a asumat prin programul prezentat Parlamentului”, spune deputatul Alexandru Muraru într-un comunicat în care precizează că a transmis Ministerului Transporturilor o interpelare pe această temă, dar nu a primit încă „un răspuns asumat” privind etapele și termenele clare ale acestui proiect.

„Stimate Domnule Ministru, 4,5 milioane de cetățeni români care locuiesc în Moldova și 1 milion care locuiesc în Județul Iași așteaptă o asumare fermă, clară și concretă în privința termenelor de execuție a autostrăzii Moldova – Transilvania”, spune Alexadru Muraru.

Deputatul reamintește că există soluții de finanțare prin fonduri europene pentru acest proiect. „Împreună cu colegii mei liberali, am făcut eforturi ca în Planul Național de Redresare și Reziliență să introducem spre finanțare capătul estic, care asigură legătura între Moţca, Târgu Neamţ şi Leghin, cu o lungime de 34 de kilometri, și capătul vestic al autostrăzii, cel care asigură legătura între Miercurea Nirajului şi Târgu Mureş, cu o lungime de 25 de kilometri. Pentru tronsonul montan al Autostrăzii A8, care este şi cel mai greu de realizat şi care presupune costuri de câteva miliarde de euro, finanţarea va fi asigurată prin Programul Operaţional Transporturi”, arată Alexandru Muraru.

El mai spune că „răspunderea pentru eventualele întârzieri din acest proiect nu poate să aparţină decât Ministerului Transporturilor şi CNAIR, nevoite astăzi să clarifice starea de moderaţie a ministrului Grindeanu”.

„Vreau să amintesc că în ultimul an, la Iași, atât eu cât și colegii mei liberali din Parlament și din administrația publică locală și județeană, alături de asociații civice, am avut întâlniri cu decidenți responsabili de implementarea proiectului de autostradă A8, în care am primit asigurări că există un ritm susținut și nu trebuie să avem temeri pentru acest proiect. În ceea ce privește Iașiul, întreaga administrație locală și județeană a demonstrat deschidere și mobilizare exemplară în cadrul procedurilor ce țin de atribuțiile lor”, punctează Alexandru Muraru.

