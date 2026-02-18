Liderul PSD, Sorin Grindeanu, vine azi la Digi24

Șeful celui mai mare partid din Parlament, Sorin Grindeanu, vine azi la Digi24 să vorbească despre situația din Coaliție, bugetul țării, și să explice interminabilele obiecții PSD la adresa măsurilor propuse de premierul Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu la Jurnalul de Seară, de la ora 21:00.

Ce face Sorin Grindeanu când nu-l atacă pe Ilie Bolojan? Care mai e relația sa cu premierul, ale cărui măsuri le contestă în fiecare zi?

De ce amenință PSD continuu cu ieșirea de la guvernare? Ar fi pregătit partidul pentru o majoritate cu AUR? Cum va trece bugetul pe acest an de Parlament, dacă premierul insistă cu tăierile, iar PSD nu acceptă?

Sorin Grindeanu vine la Digi24 de la ora 21:00

