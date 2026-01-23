Live TV

Liderul PSD Vâlcea: „Ideea mea este să plece PNL şi USR, şi să guvernăm noi. Suntem politicieni foarte experimentaţi şi abili”

Data actualizării: Data publicării:
Constantin Rădulescu
Constantin Rădulescu, șeful PSD Vâlcea și președinte al CJ. Foto: Facebook / Constantin Rădulescu

Liderul social-democraţilor vâlceni, Constantin Rădulescu, este de părere că PSD ar trebui să rămână să guverneze, iar dacă trebuie să plece cineva din actuala coaliţie, atunci să plece PNL şi USR.

„Să plece ei! USR, PNL... Evident că ieşirea de la guvernare, pentru unii, pare o salvare pentru PSD. O să vedeţi ce se va întâmpla. Dacă rămânem la guvernare, ne înjură că noi îi ţinem pe ăştia, dacă ieşim, o să ne înjure că noi am destabilizat şi uite ce probleme sunt din cauză că a ieşit PSD-ul. Oricum pe pesedişti îi înjură toată lumea şi atunci ideea mea este să plece ei şi să guvernăm noi”, a declarat Rădulescu, vineri, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

El spune că Partidul Social Democrat ar putea guverna alături de minorităţile naţionale şi un alt grup "surpriză", deşi nu exclude nici o colaborare cu AUR.

„Suntem politicieni foarte experimentaţi şi abili şi dacă tot este PSD aşa un diavol în mintea PNL, USR şi aşa mai departe, de unde ştiţi că nu putem guverna noi, PSD, cu UDMR, minorităţi şi încă un grup care s-ar putea alătura? Sunt două decizii: rămân şi mă înjură, plec şi mă înjură. Eu aleg să rămân şi să îmi asum responsabilitatea sau hai să plecăm toţi şi lăsăm AUR-ul să guverneze. (...) Eu la Vâlcea cu AUR lucrez foarte bine. Atât pot să vă spun. Restul, la Bucureşti, decid ei ce fac”, a adăugat Rădulescu.

Liderul social-democrat din Vâlcea a ţinut să menţioneze că şi pe plan administrativ în judeţ sunt, de asemenea, o serie de îngrijorări în ceea ce priveşte bugetul pe anul acesta din partea primarilor, astfel că săptămâna viitoare se va întâlni cu aceştia şi va discuta inclusiv pe tema ieşirii PSD de la guvernare.

„Sunt îngrijorări majore legate de bugetul pe anul acesta, pentru că, dacă se merge pe optica actuală, este foarte posibil ca administraţiile locale, primării şi consiliile judeţene, să nu mai poată asigura cofinanţări pentru proiectele aflate în derulare, dar nici bani pentru a depune proiecte viitoare. Ori asta, după părerea mea, ar fi o autosabotare, pentru că Guvernul României spune că trebui să absorbim fonduri europene, dar pe de altă parte există semne - încă nu s-a aprobat bugetul şi deci nu pot să cauţionez în vreun fel - că bugetele noastre s-ar reduce şi atunci, dacă nu ni se dau bani, nu vom mai putea atrage fonduri europene şi nici guvernamentale. Dar, aştept cu interes dezbaterile pe buget”, a mai spus Constantin Rădulescu.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele rus Vladimir Putin.
1
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la...
traian basescu face declaratii
2
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
agenti fsb
3
FSB anunță capturarea unui agent al serviciilor de informații din Republica Moldova...
Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu.
4
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda”
potra georgescu
5
Călin Georgescu și Horațiu Potra, față în față la Curtea de Apel București. Decizie...
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
Digi Sport
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ciprian ciucu daniel baluta
Băluță îl acuză pe Ciucu de „cinism” după ce a anunțat scumpirea biletelor STB. Replica primarului general: „Face o greșeală”
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2024
Adrian Câciu: Toate propunerile PSD intră în pachetul de relansare. „Viteza va face diferența”
raluca turcan
Turcan propune două măsuri fiscale pentru stimularea veniturilor românilor. „Reducerea deficitului bugetar nu se simte în buzunare”
transport arad
„Populism periculos”. Val de reacții după anunțul că transportul public ar putea fi gratuit în Arad. Cine contestă inițiativa edilului
sorin grindeanu la o sedinta
Sorin Grindeanu, despre participarea României la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump: „Niciodată costurile nu sunt prea mari”
Recomandările redacţiei
profimedia-0330609615
Veteranii NATO, furioși după declarațiile lui Trump despre...
sedinta de guvern condusa de ilie bolojan
Ilie Bolojan promite că austeritatea se încheie în acest an. Ce se...
militar in padure cu zapada
Danemarca a acceptat, de principiu, ca NATO să consolideze...
cartier de blocuri nou construite
Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligați să spună exact ce vând...
Ultimele știri
Mize mari, așteptări limitate. Cum a intrat Ucraina în negocierile trilaterale cu SUA și Rusia. „Totul se reduce la teritoriu”
Merz și Meloni, o apropiere care schimbă jocul în UE: „Au o chimie bună”. Germania şi Italia își întăresc alianța în plan militar
Franţa: Un român a fost condamnat la Paris la 4 ani de închisoare cu executare pentru atacuri informatice. Care este prejudiciul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost la nunta lui Donald Trump cu Melania, acum 21 de ani. Mireasa a avut o rochie de 100.000 de...
Cancan
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale...
Fanatik.ro
Anunț de ultimă oră despre noile transferuri, Andre Duarte și Ofri Arad. Când vor debuta la FCSB. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Ce reacție surprinzătoare a avut soția lui Novak Djokovic când a văzut ce a pățit Sorana Cîrstea în...
Adevărul
Cum l-a forțat UE pe Trump să-și înghită amenințările privind Groenlanda: „Nu se prea pune nimeni cu Uniunea...
Playtech
Cum completezi declaraţia pentru asigurarea de sănătate dacă nu mai eşti coasigurat. Soţii şi părinţii...
Digi FM
Camelia Voinea, prima reacție după ce soțul ei a anunțat divorțul pe Facebook: „E o exagerare cauzată de...
Digi Sport
Denis Alibec și-a găsit echipă: la 4.700 de kilometri de București!
Pro FM
Face 48 de ani în vară, dar pare de 20. Fosta lui Lewis Hamilton și Grigor Dimitrov e perfectă în costum de...
Film Now
Noi detalii despre relația pe care Kevin Costner o are cu o femeie mai tânără decât el cu 25 de ani: „A...
Adevarul
Controverse într-o stațiune frecventată de români, după ce un hotel a introdus taxă de 5 euro pentru toalete
Newsweek
Instanța impune o nouă formulă de calcul a pensiei: Majorează punctajele cu 50% și schimbă stagiul de cotizare
Digi FM
Turism litoral, 180 de zgârie-nori și copii ale unor orașe precum Dubai și Doha, planurile ginerelui lui...
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci ouă, potrivit unui cardiolog
Digi Animal World
Polițist din Florida, viral după ce a „arestat” un emu fugar pe șosea: „N-am mai încătușat niciodată o pasăre”
Film Now
Jason Momoa, în centrul atenției alături de iubita lui, mai tânără cu 13 ani. A sărutat-o și i-a oferit...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat