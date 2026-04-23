Liderul senatorilor AUR acuză „duetul Gheorghiu–Bolojan” că pregătește „o escrocherie neruşinată”: vânzarea acțiunilor deținute de stat

Data publicării:
Petrișor Peiu, senator AUR.
Petrișor Peiu, senator AUR. Sursa: Inquam Photos / George Călin

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, îi acuză pe premierul Ilie Bolojan şi pe vicepremierul Oana Gheorghiu că vor să vândă pachete de acţiuni de până la 10 miliarde de lei „hoţeşte”, excluzând chiar şi Bursa de Valori şi făcându-le „cadou” unor fonduri alese chiar de guvernanţi şi la un preţ ales chiar de guvernanţi. El dă ca exemplu Hidroelectrica şi Romgaz, spunând că, prin acest procedeu, „cuplul Gheorghiu-Bolojan ar aduce statului o gaură de aproximativ 1 miliard de lei”.

„Sub acoperirea crizei politice, duetul Oana Gheorghiu-Ilie Bolojan pune la cale cea mai neruşinată escrocherie de după 1990: vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de stat, în cel mai ticălos mod cu putinţă. Mai exact, guvernul vrea să vândă pachete de acţiuni de până la 10 miliarde de lei hoţeşte, excluzând chiar şi Bursa de Valori. Până la 10% din Hidroelectrica şi până la 7% din Romgaz vor să prăduiască guvernanţii,  făcând cadou aceste acţiuni unor fonduri alese chiar de guvernanţi şi la un preţ ales chiar de guvernanţi”, susţine senatorul AUR, potrivit News.ro.

El susţine că vicepremierul Gheorghiu propune şi premierul Bolojan aprobă vânzarea acestor pachete de acţiuni printr-un mecanism numit plasare accelerată privată, „descris în mod preţios în actele guvernamentale cu abrevierea în engleză, ABB,  adică accelerated book building”.

„În ce constă escrocheria: în loc să vândă în mod transparent, la bursă, aceste acţiuni, guvernul vrea să facă următorul lucru - să selecteze doar un grup de fonduri de investiţii, alese din pixul Oanei Gheorghiu, cărora să le vândă acţiunile la un preţ mult mai mic decât cel de piaţă”, susţine Peiu. 

În interpretarea sa, dacă acţiunea Hidroelectrica este astăzi cotată la bursă 153,2 lei, iar cea Romgaz 12,44 lei, Guvernul le poate vinde la 140 de lei acţiunea Hidroelectrica şi la 11 lei acţiunea Romgaz.

„Asta înseamnă cam 45 de milioane de acţiuni Hidroelectrica la care statul ar pierde vreo 600 de milioane de lei şi vreo 270 de milioane de acţiuni Romgaz la care statul ar pierde aproape 400 de milioane de lei. Deci cuplul Gheorghiu-Bolojan ar aduce statului o gaură de aproximativ 1 miliard de lei doar din două companii”, afirmă senatorul AUR, care spune că este vorba despre o „escrocherie” prin care  guvernul exclude de la cumpărare populaţia României,  care nu mai poate participa la acest proces.

„Şi diminuează şi valoarea companiilor deţinute de stat. Mai mult, în cazul Romgaz,  statul va coborî sub pragul de deţinere de două treimi. Prin acest demers ticălos, Oana Gheorghiu şi Ilie Bolojan devin adevăraţi sabotori ai economiei naţionale şi justifică reintroducerea infracţiunii de subminare a economiei în Codul Penal. Aşteptăm, de la nenumăratele parchete  si servicii de informaţii din ţară şi un alt răspuns: există şi un avantaj personal al celor doi din miliardul de lei scos din economie?”, conchide Petrişor Peiu.

Editor : C.S.

