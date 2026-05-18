Liderul senatorilor UDMR, Lorand Turos, care a participat la consultările de luni de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, a spus la Digi24 că, după modul în care s-au desfășurat discuțiile, este puțin probabil să avem un nume de premier până la sfârșitul acestei săptămâni.

Întrebat care a fost atmosfera la discuțiile cu președintele, el a răspuns: „Nu pot să spun că era relaxată, era o discuție nu atât de relaxată”.

„Discuția dintre domnul președinte și delegația UDMR a fost o discuție corectă, constructivă. Am încercat să găsim soluții, soluții viabile pentru pentru un viitor guvern”, a adăugat el.

Turos a spus că nici președintele nu a menționat un nume de premier, nici UDMR nu a făcut propuneri.

„Am discutat care ar fi variantele acceptabile de către noi și cred că și de către societate, pentru că scopul nostru, al tuturor, e să avem un guvern stabil. Avem de luat măsuri care necesită o responsabilitate politică și o responsabilitate a partidelor politice. Drept urmare, partidele politice trebuie să facă parte din Guvern pentru ca guvernul să aibă o susținere în Parlament. Orice ordonanță de urgență va trece prin Parlament și trebuie să asiguri o majoritate, o susținere politică”, a explicat el.

„Cred că ideal ar fi să refacem cumva acea coaliție care a funcționat așa cum a funcționat, dar totuși era democratică, proeuropeană, pro-occidentală”, a adăugat senatorul UDMR.

El a adăugat că fosta coaliție poate fi refăcută „dacă există voință politică”.

„Fiecare partid a spus cu cine ar putea să guverneze, cu cine nu. Dacă ne luăm strict după după cele spuse, nu vom avea guvern, dar trebuie găsită totuși o soluție. Noi am spus că putem susține un guvern care e format din din partide democratice, adică fără extremiști. Nu doar că nu putem accepta ca extremiștii să facă parte din din guvern, dar nu putem accepta nici să susținem un guvern care e susținut de extremiști, fie majoritar sau minoritar”, a subliniat Turos.

El a spus că posibilitatea premierului tehnocrat „e pe masă”.

„Aici putem diferenția două lucruri: guvern tehnocrat însemnând un premier tehnocrat și ministere conduse de tehnocrați, adică specialiști care n-au legătură cu partidele politice. sau guvern tehnocrat, în sensul că avem un premier tehnocrat, dar guvernul e compus din politicieni. Sunt două lucruri diferite. În ultima variantă, cred că totuși partidele politice ar avea o responsabilitate, am putea responsabiliza partidele tocmai pentru ca între Guvern și Parlament să nu existe o concurență sau un conflict”, a spus el.

Întrebat dacă vom avea un nou guvern până la sfârșitul săptămânii, parlamentarul a spus: „Aș dori. Nu cred că săptămâna asta vom avea guvern”.

El a adăugat că „există o posibilitate practică” să ajungem la alegeri anticipate.

Întrebat dacă UDMR ar intra într-un guvern minoritar cu PSD, Turos a spus că „trebuie votat de cineva. Un guvern minoritar, dacă nu va fi votat de PNL și USR, va fi votat de AUR, iar noi din această formulă nu vom face parte”.

Editor : M.B.