Liderul UDMR, despre acordul UE - Mercosur: În coaliție, toată lumea spune că e ok , dar nimeni n-a venit cu o explicaţie coerentă

Kelemen Hunor
Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că nu s-a discutat vreodată în coaliţie despre acordul de liber schimb cu ţările Mercosur şi că, deşi toată lumea spune că acest acord este unul bun, nimeni nu a explicat coerent ce presupune acest acord. Kelemen Hunor apreciază că „este o lipsă de respect”, atât faţă de partidele care asigură majoritatea în Parlament, cât şi faţă de cetăţeni.

„Nimeni nu a discutat niciodată în coaliţie despre acest acord de liber schimb. Toată lumea spune că e ok să avem liber schimb cu ţările Mercosur şi nimeni nu spune că comerţul trebuie îngrădit, dar nimeni nu a venit niciodată, nici Ministerul Economiei, nici ministrul Agriculturii, nici ministrul de Externe, să ne arate care va fi impactul pentru societatea românească, pentru economia românească, pentru sectorul economic, pentru agricultor, pentru industria alimentară. Nimeni niciodată nu a prezentat... Nu am văzut o explicaţie coerentă cu cifre. Nu m-au convins. Eu sunt pentru liber schimb în comerţ, dar nu se poate să nu discutăm în coaliţie. Degeaba vii şi spui că da, dar la Agricultură am obţinut. Nu am obţinut noi”, a declarat Kelemen Hunor, luni seară, la Euronews România, potrivit News.ro.

Liderul UDMR a explicat că, dacă nu se dau explicaţii despre acest acord, vor apărea teorii conspiraţioniste.

„Acordul Mercosur este pentru decenii (...) dacă nu explici oamenilor, atunci apar teorii conspiraţioniste de tot felul şi eu n-am cum să răspund în faţa oamenilor, fiindcă nici mie nu mi-a prezentat nimeni o analiză. Ce se întâmplă în sectorul economic, în anumite subsectoare din economie. (...) E un dosar foarte greu care a devenit extrem de urgent în acest moment, când există o dispută între UE şi Statele Unite. UE are o problemă economică serioasă şi caută o piaţă şi merge către America Latină sau patru ţări din America Latină, dar asta nu înseamnă că cetăţeanul de rând este informat şi ştie care vor fi consecinţele”, a explicat Kelemen Hunor.

Întrebat ce ar fi vrut să se discute în coaliţie despre acest acord, liderul UDMR a precizat că ar fi cerut unele date în plus.

„Aş fi cerut date în plus, pe de-o parte. Pe de-altă parte, din punct de vedere tactic, m-aş fi uitat, România era într-o minoritate de blocaj, da? Ce am obţinut noi când am renunţat la acest blocaj? Fiindcă acolo se negociază, fiecare câştigă sau pierde ceva. Ce am câştigat noi? Să iasă cineva să ne explice când nu am stat alături de Franţa, Polonia şi cei care erau în acea minoritate de blocaj. Noi ce-am obţinut? Nu ştim. Nimeni nu ne-a explicat. (...) Sunt o grămadă de întrebări şi politice, şi tactice, şi strategice, şi economice, care nu au fost discutate”, a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR apreciază că „noi trebuie să schimbăm abordarea în România”: „Vrei, nu vrei, politica se face în Parlament, se face în Guvern, se face de o majoritate bună sau rea. Asta e o altă discuţie. Dar dacă noi nu schimbăm perspectiva şi mergem aşa cum a mers în ultimii 10 ani, în mandatul preşedintelui Iohannis, când nu a existat nicio explicaţie pentru nicio decizie strategică şi de politică externă şi cred că nu e bine să continuăm aşa, din punctul meu de vedere, este o greşeală. Nu e vorba că ştiu eu mai bine sau ştie cineva mai bine dintre noi, dar este o lipsă de respect faţă de cei care asigură majoritate să nu discuţi cu ei chestiuni importante”.

Întrebat dacă va exista o discuţie în coaliţie pe acest subiect al liberului schimb cu ţările Mercosur, Kelemen Hunor a declarat că o astfel de discuţie ar fi necesară.

„Probabil că vor veni peste o săptămână, peste două săptămâni, fiindcă nici astăzi n-a venit nimeni cu o analiză. Dom'le, economia românească va câştiga atâta. Agricultorii nu o să piardă, fiindcă există aceste garanţii, există cote, există o grămadă de chestiuni, dar nu ştim cum se va opera, cine va declanşa, cine va pune în aplicare (...) De aceea, eu cred că sunt subiecte care ne angajează pe termen foarte lung şi să nu discuţi politic înseamnă că nu ai respect faţă de cetăţenii tăi în primul rând. Lasă-l la o parte pe Grindeanu, pe Kelemen, pe Bolojan şi pe Fritz”, a adăugat Kelemen Hunor.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a afirmat, în legătură cu controversele acordului Mercosur, că săptămâna viitoare, la Strasbourg, există un proiect de hotărâre prin care ar putea fi sesizată Curtea Europeană de Justiţie şi a precizat că social-democraţii vor vota acest proiect. Manda a explicat că acest proiect ar putea trece şi s-ar putea ajunge la un conflict juridic.

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureşan este de părere că trimiterea Acordului UE–Mercosur la Curtea Europeană de Justiţie aduce mai multe dezavantaje decât avantaje şi va întârzia cu cel puţin un an toate beneficiile acestui acord, de pe urma cărora România are doar de câştigat. România, mai ales industria auto, care reprezintă 13% din PIB-ul ţării, este unul dintre marii câştigători de pe urma acestui acord, afirmă Mureşan.

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susţinut un discurs la evenimentul semnării acordului de parteneriat UE–Mercosur, subliniind că va crea „cea mai mare zonă de liber-schimb din lume”, reprezentând aproape o cincime din PIB-ul global şi deschizând oportunităţi pentru „700 de milioane de cetăţeni”.

Acordul UE-Mercosur: Cum pot produsele românești să cucerească America de Sud

