Liderul UDMR, despre Eugen Tomac: Un om singuratic, care caută majoritate pentru un guvern tehnocrat

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi seară că are impresia că premierul desemnat, Eugen Tomac, este un om singuratic care caută majoritate pentru un guvern tehnocrat, din care probabil vor face parte oameni fără experienţă politică. În plus, preşedintele UDMR a afirmat că nu cunosşte criteriile pe care au fost selectaţi membrii Cabinetului.

„Noi încă nu am luat o decizie şi de aceea şi declaraţiile mele sunt în acest sens. Domnule, nu avem argumente de a susţine acest guvern, dar decizia formală noi nu am luat-o. Am rămas cu următoarea idee. Domnul Tomac nu are un program de guvern în acest moment şi nu crede că ar trebui să vină cu ceva foarte ambiţios. Fiindcă este o situaţie extraordinară cu acest guvern numit tehnocrat, condus de un om politic fără majoritate parlamentară, deocamdată. Dacă rămâne aşa, atunci fără majoritate parlamentară în momentul votului şi într-o astfel de situaţie degeaba ai planuri foarte interesante sau o reţetă foarte sofisticată n-ai cum şi din ce să găteşti. Deci din acest punct de vedere aşteptăm programul de guvernare, dar nu am impresia că va fi ceva hiper-super ieşit din comun”, a declarat Kelemen Hunor la TVR Info, marţi seară, potrivit News.ro.

Liderul UDMR a precizat că a văzut o listă cu Cabinetul propus de Tomac, dar că nu toate poziţiile erau ocupate, ceea ce arată că în guvernul propus de Tomac vin oameni fără experienţă politică.

„După aceea am văzut o listă de Cabinet, nu erau toate poziţiile ocupate sau nominalizările făcute, din care îmi reiese că se caută un guvern unde vin oameni fără experienţă politică, n-ar fi o problemă dacă sunt manageri buni, vin oameni care au fost selectaţi pe nişte criterii care îmi scapă mie. Nu am înţeles care erau criteriile, dar sigur ştie domnul Tomac”, a mai declarat Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR a adăugat că Tomac că i-a dat impresia de om singuratic care caută majoritate pentru un guvern tehnocrat.

„Am avut impresia că e un om singuratic, care caută majoritate pentru un guvern tehnocrat. Deci asta era... Bun, acum, foarte, foarte serios, chiar asta mi s-a părut un om solitar care merge şi încearcă să găsească sprijin pentru un guvern. Nu ştiu dacă are convingerea că va trece sau nu, dar nu-mi dau seama aici, nu vreau să speculez. El ne-a zis că face procedura parlamentară până la sfârşit. La un moment dat l-am întrebat dacă nu există o majoritate de 233 de voturi, depui mandatul sau nu? Merg şi fac procedura parlamentară, a răspuns”, a precizat Kelemen Hunor.

Editor : B.E.