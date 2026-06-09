Live TV

Liderul UDMR, despre Eugen Tomac: Un om singuratic, care caută majoritate pentru un guvern tehnocrat

Data publicării:
ODORHEIUL SECUIESC - KELEMEN HUNOR - CONFERITNA DE PRESA
Kelemen Hunor, presedintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania (UDMR. Foto: Inquam Photos / Akos Barabas

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi seară că are impresia că premierul desemnat, Eugen Tomac, este un om singuratic care caută majoritate pentru un guvern tehnocrat, din care probabil vor face parte oameni fără experienţă politică. În plus, preşedintele UDMR a afirmat că nu cunosşte criteriile pe care au fost selectaţi membrii Cabinetului.

„Noi încă nu am luat o decizie şi de aceea şi declaraţiile mele sunt în acest sens. Domnule, nu avem argumente de a susţine acest guvern, dar decizia formală noi nu am luat-o. Am rămas cu următoarea idee. Domnul Tomac nu are un program de guvern în acest moment şi nu crede că ar trebui să vină cu ceva foarte ambiţios. Fiindcă este o situaţie extraordinară cu acest guvern numit tehnocrat, condus de un om politic fără majoritate parlamentară, deocamdată. Dacă rămâne aşa, atunci fără majoritate parlamentară în momentul votului şi într-o astfel de situaţie degeaba ai planuri foarte interesante sau o reţetă foarte sofisticată n-ai cum şi din ce să găteşti. Deci din acest punct de vedere aşteptăm programul de guvernare, dar nu am impresia că va fi ceva hiper-super ieşit din comun”, a declarat Kelemen Hunor la TVR Info, marţi seară, potrivit News.ro.

Liderul UDMR a precizat că a văzut o listă cu Cabinetul propus de Tomac, dar că nu toate poziţiile erau ocupate, ceea ce arată că în guvernul propus de Tomac vin oameni fără experienţă politică.

„După aceea am văzut o listă de Cabinet, nu erau toate poziţiile ocupate sau nominalizările făcute, din care îmi reiese că se caută un guvern unde vin oameni fără experienţă politică, n-ar fi o problemă dacă sunt manageri buni, vin oameni care au fost selectaţi pe nişte criterii care îmi scapă mie. Nu am înţeles care erau criteriile, dar sigur ştie domnul Tomac”, a mai declarat Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR a adăugat că Tomac că i-a dat impresia de om singuratic care caută majoritate pentru un guvern tehnocrat.

„Am avut impresia că e un om singuratic, care caută majoritate pentru un guvern tehnocrat. Deci asta era... Bun, acum, foarte, foarte serios, chiar asta mi s-a părut un om solitar care merge şi încearcă să găsească sprijin pentru un guvern. Nu ştiu dacă are convingerea că va trece sau nu, dar nu-mi dau seama aici, nu vreau să speculez. El ne-a zis că face procedura parlamentară până la sfârşit. La un moment dat l-am întrebat dacă nu există o majoritate de 233 de voturi, depui mandatul sau nu? Merg şi fac procedura parlamentară, a răspuns”, a precizat Kelemen Hunor.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ramzan Kadîrov la Moscova
1
Conflictul intern de care Putin se teme cel mai mult: De ce a ajuns regimul de la Kremlin...
accident tir-constanta-politie locala colaj
2
Un polițist local i-a dat cu spray lacrimogen și l-a lovit cu picioarele pe șoferul...
grafic crestere bani
3
Reacție în lanț a băncilor după amenzile din dosarul ROBOR. Ce spun BT, BCR, BRD...
vladimir putin la birou
4
Panică la Kremlin. Serviciile secrete au oprit camerele de supraveghere din jurul lui...
moscova
5
Măsurile anunțate de Moscova, după ce premierul proeuropean al Armeniei a câștigat...
I-a ”furat” inima Mariei Sharapova! Dezvăluirea rusoaicei: ”În multe țări, asta nu e legal”
Digi Sport
I-a ”furat” inima Mariei Sharapova! Dezvăluirea rusoaicei: ”În multe țări, asta nu e legal”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
eugen tomac nicusor dan cotroceni
Kelemen Hunor: Avea dreptate Nicușor Dan când a venit cu Eugen Tomac. Partidele nu au oferit nimic la consultări
kelemen hunor in parlament
Kelemen Hunor: Cine votează Cabinetul Tomac să-și asume în scris susținerea proiectelor Guvernului
BUCURESTI - PARLAMENT - EURGEN TOMAC - CONSULTARI PARTIDE- 9 IUN
Eugen Tomac neagă că-și va depune mandatul: Fac apel la vigilență. Avem nevoie să rămânem uniți și concentrați pe același scop
victor ponta sustine un discurs
Răspunsul lui Victor Ponta, întrebat dacă va vota un om lansat în politică de Traian Băsescu. Cine e „un cui bătut în talpă”
INSTANT_TOMAC_PNL_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Numele care lipsesc din schița Guvernului Tomac: ce portofolii nu au încă un ministru. Secretar de stat, propus la MIPE (surse)
Recomandările redacţiei
bani robor numara mana banca
Controversa amenzilor-record pentru bănci. Chirițoiu: Nu e un cartel...
kaja kallas
Avertismentul șefei diplomației UE: „Neutralitatea nu oferă imunitate...
INSTANT_COTROCENI_DAN_RUTTE_NAWROCKI_30_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
Planul B de guvernare. Ce nume de premier ia în calcul Nicușor Dan...
Masina
Atentat cu o mașină capcană lângă Moscova. Victima, posibil un...
Ultimele știri
Belfastul este din nou un butoi cu pulbere. Un atac al unui refugiat sudanez a șocat comunitatea. Precedentul „românesc”
Lotul Cehiei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Atacantul lui Bayer Leverkusen, Patrik Schick, omul de bază
„Ne e atât de frică!” Critici dure la nivel înalt pentru abordarea UE față de China: Europa trebuie să fie „steaua polară”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cristina Cioran, dezvăluiri despre relația tumultuoasă cu Alex Dobrescu. Decizia luată după ce și-a dus fiica...
Cancan
Descoperirea care schimbă totul în cazul medicului găsit mort la Floreasca. Ce au găsit lângă el
Fanatik.ro
Gigi Becali aruncă bomba pe piața transferurilor: „Vor fi la mine, avem poza făcută”. Ce salarii a pregătit...
editiadedimineata.ro
Imigrația, alegerile și inteligența artificială au dominat dezinformarea din Spania și Portugalia. Ce...
Fanatik.ro
Mihai Pintilii, la mare căutare după despărțirea de FCSB! Ce club îl dorește pe fostul secund al...
Adevărul
Tomac reacționează după ce Ciucu a acuzat prezența unor apropiați ai PSD pe lista de miniștri: „Am această...
Playtech
Cele 5 greșeli care îți pot micșora pensia chiar şi cu mii de lei. Ce îți poate tăia din punctaj fără să îți...
Digi FM
Salariile preoților se schimbă din 2027. Cât va câștiga lunar un preot după noua grilă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 46 de ani, un fost jucător de la FCSB a fost dat dispărut: ”Nu mai știe nimeni nimic de el”
Pro FM
Ce au descoperit fanii în „Thriller” după 40 de ani. Detaliul subtil care a trecut neobservat ani la rând: „E...
Film Now
Puțini știu că e fiica vitregă a lui Steven Spielberg. Actrița din „Anatomia lui Grey”, apariție rară alături...
Adevarul
Ce-și amintesc legendele tenisului mondial despre „nebuniile” lui Năstase: „Era insuportabil. Oamenii veneau...
Newsweek
Guvernul Tomac, obligat să indexeze pensiile cu 12% și să elimine CASS. Care pensionari iau 800 lei în plus?
Digi FM
Soția lui Christian Eriksen, sacrificiul făcut din dragoste pentru fotbalist. Viața discretă a femeii care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce simțim "fluturi în stomac" când suntem emoționați sau nervoși? Explicația surprinzătoare a neurologilor
Digi Animal World
Viața tristă a celei mai bogate pisici din lume. A moștenit peste 1,5 milioane de dolari, dar nu a primit...
Film Now
Jane Seymour și Joe Lando au încercat să fie împreună și în viața reală. De ce nu a funcționat povestea lor...
UTV
Cabral a transmis un mesaj emoționant după divorțul de Andreea Ibacka: „Am zile în care mă țin din inerție”