Liderul UDMR, despre viitorul prim-ministru: Nu există în acest moment o propunere. Preşedintele are o răbdare uriaşă

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor a afirmat, joi seară că şeful statului, Nicuşor Dan, „are o răbdare uriaşă, ascultă pe fiecare, doreşte să înţeleagă problema”, dar soluţia trebuie oferită de partide, întrucât parlamentarii acestora vor trece Guvernul prin Parlament. „Nu există în acest moment, din partea acestei coaliţii, o propunere de prim-ministru”, a transmis Kemen Hunor.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost întrebat, joi seară, la Antena 3, de ce preşedintele Nicuşor Dan nu reuşeşte la negocieri să găsească o soluţie pentru această coaliţie şi a răspuns: „Preşedintele are o răbdare uriaşă, ascultă pe fiecare, doreşte să înţeleagă problema, şi soluţia trebuie să vină de la partide, nu de la preşedinte, de la majoritate. Până când majoritatea nu propune un premier, preşedintele nu are de ce să facă, că acel premier trebuie să aibă majoritate şi trebuie să treacă prin Parlament. Da, conform Constituţiei, preşedintele nominalizează premierul, dar înainte de a nominaliza trebuie să existe o propunere din partea partidelor care alcătuiesc majoritatea sau măcar din partea unui singur partid”.

Potrivit liderului UDMR, „mingea nu este la preşedinte, este la noi, la partide”, scrie News.ro.

Întrebat de ce crede că s-au de trei ori la Cotroceni şi au ieşit cum au intrat, Kelemen Hunor a afirmat, glumind: „Sigur că am ieşit aşa cum am intrat, că n-am fost daţi afară. Poate că data viitoare ne dă afară preşedintele, dacă nu mergem cu o soluţie şi nu m-aş mira, dar de fiecare dată am mai avansat un pic. Nu sunt discuţii discuţii simple”.

El a reiterat idea că „majoritate nu se poate fără PSD şi PNL”.

„Asta e viaţa, trebuie să înţelegem. Asta este matematica. Se poate fără UDMR, n-avem nimic împotrivă dacă asta va fi soluţia, nu ne certăm, nu ne supărăm, fiindcă PSD, PNL, USR are majoritate. Sau se poate fără USR, e o majoritate mai subţire cu PSD, PNL, UDMR, dar tot majoritatea se numeşte”, a mai declarat Kelemen Hunor.

Întrebat, de asemenea, dacă în negocieri s-a propus un premier, Kelemen Hunor a afirmat: „Nu există o propunere în acest moment. Din partea nimănui, nici PSD, nici PNL. Nu există o propunere. Nu vreau să intru eu în detalii. Nu există în acest moment, din partea acestei coaliţii, o propunere de prim-ministru, dar, dacă nu stă cineva în capul mesei, nu se pot integra toate aceste soluţii, toate acest discuţii. Dacă cineva nu preia să centralizeze, eu zic că fără premier desemnat, riscăm să mergem cu negociările dincolo de 20 iunie”.

Editor : B.E.