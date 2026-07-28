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Liderul UDMR îndeamnă liderii politici să pună „picioarele în găleata cu apă rece”: August e după colț și nu avem guvern. Ce așteptăm?

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Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Guvern de tranziție, până la finalul anului

Kelemen Hunor insistă că soluția care să deblocheze criza politică este „un guvern de tranziție”, care să funcționeze cel puțin până la sfârșitul anului. Liderul UDMR le cere partenerilor politici să lase deoparte „meschinăriile și vanitatea” și să își asume responsabilitatea formării unui Executiv cu puteri depline. 

„Cine şi cum va reda încrederea oamenilor şi a comunităţilor în viitor? Probabil că nu există o întrebare mai dificilă decât cea care mi-a fost adresată în ultimul interviu. Cine? Este o întrebare dificilă, având în vedere că aceasta este tocmai sarcina clasei politice care, în ultima perioadă, a distrus speranţa în societate”, spune Kelemen Hunor într-o postare pe Facebook.

Liderul UDMR mai transmite că „trebuie să renunţăm la ură, la stigmatizarea celuilalt, la divizarea constantă şi la călcarea în picioare a demnităţii reciproce”, iar politicienii şi liderii ţării trebuie să arate din nou calea de urmat.

Guvern de tranziție, până la finalul anului

„Numai în ultimele zile, trei drone ruseşti au pătruns pe teritoriul României, se desfăşoară un adevărat război al dezinformării, iar fondurile europene ar putea fi puse în pericol. August se apropie cu paşi repezi, iar noi nu avem guvern. Ce mai aşteptăm? Nu vor fi minuni, epoca minunilor s-a încheiat”, susține Keleme Hunor. 

Soluția propusă de liderul UDMR este formarea unui „guvern de tranziţie, de armistiţiu, cel puţin până la sfârşitul anului”:

„Aşa cum obişnuiesc să spun: picioarele în găleata cu apă rece, la o parte cu meschinăriile, la o parte cu vanitatea! Nu e nevoie să ne iubim unii pe alţii. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru oameni şi pentru ţară!”

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Editor : A.G.

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