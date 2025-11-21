Limitarea cumulării pensie-salariu. Bolojan: „Proiectul vizează pensiile necontributive”. De ce sunt exceptați șefii instituțiilor

Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul va avea gata până la începutul săptămânii viitoare proiectul care limitează cumularea pensiei cu salariul la stat. Șeful Executivului susține că actualul proiect va fi modificat, astfel încât să vizeze doar pensiile necontributive, nu se va aplica pentru profesori și medici, dar a explicat și de ce șefii instituțiilor sunt exceptați.

Ilie Bolojan susține că, în proiectul care limitează cumularea pensiei cu salariul la stat, există excepții pentru unele categorii din cauza unor decizii CCR de care trebuie să țină cont, altfel proiectul ar fi declarat neconstituțional.

„Proiectul va fi definitivat cel mai târziu lunea viitoare. Impunerea interdicției privind cumulul pensie–salariu, așa cum o dorim, trebuie să țină cont de deciziile CCR legate de această speță și de realitățile din domeniu.

Dacă o persoană este aleasă într-o funcție, votată, ea intră într-o zonă în care, dacă am declara imediat interdicția, proiectul ar fi declarat neconstituțional. Dar, fondul problemei este următorul: acest proiect, dacă va fi pus în practică – subliniez, așa cum ne dorim – ar urma să vizeze interdicțiile legate de pensiile necontributive, nu de pensiile contributive”, a explicat premierul.

În proiectul intrat în posesia Digi24.ro sunt prevăzute următoarele excepții: mandatele primarilor, ale parlamentarilor, judecătorilor CCR, cei de la Curtea de Conturi sau restul instituțiilor din subordinea Parlamentului, precum: ASF, ANRE, AEP, Avocatul Poporului, Consiliul de Administrație al BNR, ANCOM, SIE, SRI.

În privința profesorilor și a medicilor care cumulează veniturile, șeful Executivului a transmis:

„De exemplu, într-o școală dintr-o zonă rurală, dacă avem un profesor de fizică pensionar, dar nu există alt profesor de fizică, este logic ca, dacă acel profesor dorește să continue și îi permite legea, să fie preferabil să continue.

La fel, într-un spital dintr-un județ mic, care nu este centru universitar, dacă un medic bun ajuns la pensie nu are cine să îl înlocuiască, este logic să poată continua să lucreze. Pe de altă parte, există situații în care mi se pare anormal să te pensionezi la 48 de ani pentru o muncă solicitantă și a doua zi să te angajezi în sectorul public, în zona adiacentă.

Este de preferat ca oamenii care ocupă posturile respective, ce ar putea fi ocupate de debutanți sau posturi vacante, să se angajeze în sectorul privat sau în altă zonă. Aceasta a fost logica”.

Potrivit draftului discutat la Palatul Victoria, după emiterea deciziei de pensionare, angajații la stat vor putea rămâne în funcție până la 70 de ani, dar vor primi doar 15% din pensie, pe lângă salariu. Cei care nu acceptă noua regulă își pot pierde contractul de muncă.

